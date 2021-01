Wir stellen euch die 25 besten Survival-Spiele 2020/21 für PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Nintendo Switch vor. Seid ihr hart genug, um euer Überleben in diesen Survival-MMOs und -Games zu sichern?

Survival-Games üben einen ganz besonderen Reiz aus. Sie fordern stets, dass ihr nicht verliert und mit allen möglichen Mitteln überlebt. Dabei belohnen sie euer Geschick mit wundervollen Umgebungen zum Erkunden und der Möglichkeit, eure eigene Basis zu bauen.

Wir stellen euch die 25 besten und interessantesten Vertreter des Survival-Genres für 2020/21 vor. Bei der Liste handelt es sich um eine persönliche Auflistung des Autors. Die Survival-Games sind dabei im Multiplayer bzw. Koop spielbar. Singleplayer-Titel findet ihr ebenfalls. Kostenlose Survival-Games sind nicht enthalten.

Update vom 5. Januar 2021: Wir haben den Artikel um einige Informationen zur Xbox Series X|S, der PlayStation 5 und neuen Release-Informationen erweitert. Außerdem haben Grounded und Empyrion ihren Weg in die Liste gefunden.

Der Artikel entstand ursprünglich im Januar 2019.

Die meisten unserer vorgestellten Spiele haben ein Buy-2-Play-Modell, kosten also Geld. Wenn ihr ins Survival-Genre einsteigen oder einfach neue Games kennenlernen wollt, findet ihr hier die Top 5 kostenlosen Survival-Games auf Steam für den PC.

Wer hingegen an Mobile-Spielen interessiert ist, sollte in die Liste mit den besten Survival-Games für iOS und Android schauen.

Ark: Survival Evolved

Entwickler/Publisher: Studio Wildcard | Release: 29. August 2017 | Modell: Buy-2-Play | Plattformen: Windows, Linux, Mac, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Android, iOS, Stadia, Nintendo Switch | Shop: ARK: Survival Evolved - [PC]* – Affiliate-Link (Wir bekommen eine kleine Provision)

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Worum geht es in Ark? In Ark: Survival Evolved landet ihr auf einer einsamen Insel voller Dinosaurier, nackt und ohne Hilfsmittel. Ihr müsst überleben und lernt dabei immer mehr Technologien, zähmt Dinos und baut futuristische Ausrüstung.

Euer Ziel ist es, den Vulkan in der Mitte zu besteigen und in ihm den Endboss zu besiegen. Um Zugang zu erhalten, müsst ihr etliche spannend gestaltete Bosskämpfe bestreiten, die euch eurem Ziel ein Stück näher bringen.

Was macht Ark so gut?

Einzigartige Bosskämpfe mit tollen Mechaniken, die knackige Herausforderungen darstellen

Dinosaurier in allen Ausführungen und Größen für den Kampf, zum Sammeln oder sogar um auf ihnen zu bauen

Ein umfassendes Skill-System, in dem ihr euch frei austoben und alle möglichen Rezepte lernen könnt

ARK – Dinos Zähmen Anfänger-Guide: Taming für Einsteiger erklärt

Gibt es einen Haken? Für einen großen Teil der Community gilt Ark immer noch als unfertig. Die Server laufen häufig instabil, es gibt Fehler und Patches machen mehr kaputt, als sie beheben. Dazu verlangt das Studio trotz des Zustandes für DLCs Geld. Dennoch gibt es immer weitere Inhalte – wie der im März 2021 erscheinende Part 2 von Genesis.

Der Survival-Aspekt von Ark: Überleben ist in Ark nicht so einfach wie in vielen anderen Spielen. Nahrung und Getränke sind zwar recht leicht und fast überall zu finden. Auch die ersten Werkzeuge können ohne weiteres gecraftet werden.

Allerdings unterscheiden die Dinos nicht, ob man ein erfahrender Überlebender oder ein frisch an Land gespülter Nackter ist. Besonders Fleischfresser wie der berühmte T-Rex machen das Überleben für Neulinge gerne zu einem harten Stück Arbeit.

Für wen eignet sich Ark? Wer Jurassic Park erleben will, sollte sich Ark ansehen. Ark eignet sich besonders für Fans von Dinosauriern, die den Urzeit-Echsen durch einen dichten Dschungel folgen wollen. Auch Sci-Fi-Fans kommen durch die High-Tech-Ausrüstung auf ihre Kosten. Ark bietet sich vor allem für Gruppen von Spielern an, die ohnehin gerne gemeinsam spielen und auch auf Dauer zusammen etwas erschaffen wollen.

Bei den Game Awards 2020 kündigten die Entwickler den Nachfolger Ark 2 für PC und Xbox Series X|S an.

Fazit: Trotz der technischen Schwierigkeiten von Ark hat das Spiel eine riesige Community und gehört zu den beliebtesten Spielen überhaupt auf Steam. Alleine mag es etwas öde sein, aber die bunte und detailreiche Welt mit Freunden zu erkunden ist wirklich eine tolle Erfahrung. Man muss sich nur daran gewöhnen können, dass der Charakter seinen Darm alle paar Minuten mit einem unappetitlichen Geräusch entleert … .

DayZ

Entwickler/Publisher: Bohemia Interactive | Release: 13. Dezember 2018| Modell: Buy-2-Play| Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S | Shop: Steam | PS Store | Microsoft Store

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Worum geht es in DayZ? DayZ ist ein klassisches Zombie-Survival-Spiel. Ein Virus infiziert die Bevölkerung eines postsowjetischen Staates und verwandelt sie in Infizierte, die die überlebenden Menschen angreifen. Zu letzteren gehört ihr, denn ihr seid immun gegen das Virus.

DayZ ist eine Open-World-Sandbox, in der euer einziges, wirkliches Ziel es ist, zu überleben. Wie ihr das anstellt, ist euch überlassen. ihr könnt euch in der Wildnis durchschlagen, die verbleibenden Ressourcen aus Geisterstädten abgrasen oder andere Spieler ausrauben.

Was macht DayZ so gut?

Eine riesige offene Welt (je nach Karte 163 bis 230 km²), die auf echten Standorten basiert

Authentisches Gunplay und Nahkampf

Verschiedene Überlebensmechaniken wie Jagd, Crafting, Krankheiten und Verletzungen

Fahrzeuge

Viele Freiheiten mit den Möglichkeiten, das Spiel auch zu modifizieren durch die Tools der Entwickler (etwa via Steam Workshop)

Gibt es einen Haken? DayZ ist eines der ersten wirklich erfolgreichen Survival-Games und war ganze fünf Jahre in einem Early-Access-Stadium. Es erschien bereits 2013 für PC als Vorab-Release und erst 2018 offiziell, 2019 dann für PS4 und Xbox One.

Durch diese Vergangenheit hat DayZ den Ruf, nie fertig zu werden und es beschweren sich immer noch Spieler über reihenweise Bugs, die sie finden. Die Bewertungen – zumindest auf Steam (84 % positiv bei den kürzlichen Reviews, Stand 5. Januar 2021) – sprechen allerdings dafür, dass das viele Fans nicht stört.

Da das Spiel aber schon so lange auf dem Markt ist, könntet ihr als Neueinsteiger Schwierigkeiten haben. Die meisten Veteranen dürften euch nicht unbedingt sofort umpusten, aber einige schwarze Schafe machen sich mit Sicherheit einen Spaß daraus, Neulinge zu drangsalieren.

Hunderttausende neue Spieler: Darum ist DayZ plötzlich so erfolgreich

Der Survival-Aspekt von DayZ: Die genannten Features wie Krankheiten und Verletzungen machen es in DayZ wirklich schwer, zu überleben. Diese Effekte behindern euch dabei, nach notwendigen Ressourcen zu suchen, die ihr teilweise braucht, um diese Effekte überhaupt wieder loszuwerden.

Dabei ist der Einstieg besonders hart. Habt ihr erst einmal eine Weile überlebt und wisst, wie alles funktioniert oder einen Vorrat an wichtigen Dingen, wird es zunehmend leichter.

Auch Angeln geht in DayZ nun – Aber der Weg zum „angenehmen“ Leben ist lang.

Für wen eignet sich DayZ? DayZ richtet sich an Fans klassischer Horror- und Zombie-Survival-Games. Es ist düster und trist, spielt in einer trostlosen Welt und fordert die Spieler richtig heraus. Das neue Update bringt dabei eine neue Wald-Umgebung mit sich. Wer Spiele wie Left4Dead mag, aber das lieber in einer offenen Welt erleben möchte oder der sehen will, wie sich eines der ersten erfolgreichen Survival-Games spielt, der sollte sich DayZ ansehen. Dabei solltet ihr bestenfalls schon ein wenig Ahnung vom Genre haben, denn DayZ ist wirklich hart.

Der Erfinder von DayZ arbeitet bereits an einem neuen Projekt, dem Survival-Game Icarus.

Fazit: Nach einer langen Entwicklung, die selbst nach Release nicht abgeschlossen ist, wird DayZ immer größer und offenbar auch erfolgreicher. Die neuen Updates begeistern die Spieler und locken tausende an. Trotz anfänglicher Schwierigkeiten bleiben die Entwickler dran und sorgen dafür, dass immer neuer Content kommt. DayZ ist ein klassisches Survival-Game für Spieler, die sich in das Genre verliebt haben. Obwohl es ein Multiplayer mit 60 Spielern pro Karte ist, kann es bei der Größe dennoch vorkommen, dass ihr stundenlang niemanden seht.

Was war eigentlich das erste Survival-Game?

Conan Exiles

Entwickler/Publisher: Funcom | Release: 8. Mai 2019 | Modell: Buy-2-Play | Plattformen: Windows (PC), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S | Shop: Conan Exiles Day One Edition [PlayStation 4]* – Affiliate-Link (Wir bekommen eine kleine Provision)

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Worum geht es in Conan Exiles? Conan Exiles wirft euch gnadenlos in eine unwirtliche Wüste. Ihr werdet für diverse Verbrechen zum Sterben an ein Kreuz in der brütenden Sonne gebunden. Conan selbst befreit euch von diesem und schickt euch dann zum eigenständigen Überleben – oder sterben – in die Wüste.

Euch wurde ein Armband angelegt, das euch an das verfluchte Land bindet und euch tötet, solltet ihr versuchen, es zu verlassen. Ihr schlagt euch durch Dungeons und verschiedene Gebiete wie Sümpfe und Vulkane, um in einer langen, detaillierten Story zu erfahren, wie ihr durch die „Reise“ das Armband ablegen und entkommen könnt.

Was macht Conan Exiles gut?

Ein faszinierendes Kampfsystem mit verschiedenen Kampfstilen für viele Waffenarten und berittenem Kampf

Eine raue und unfreundliche Welt für Erwachsene, in der euch alles und jeder töten will

Eine tiefe Geschichte, die von NPCs, Schrifttafeln und der Welt selbst erzählt wird

Die Möglichkeit, durch DLCs Bauwerke verschiedener Völker aus dem Conan-Universum zu bauen

Es nimmt sich nicht zu ernst und besitzt einen derben Humor für Erwachsene

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Der Trailer zum neuen Addon Isle of Siptah.

Lebt Conan Exiles überhaupt noch? Nach dem offiziellen Release im Mai 2018 hat Conan Exiles eine ganze Weile Spieler verloren. Dennoch wird es noch immer gespielt und besonders auf privaten Servern ist immer etwas los. Mods werten das Spiel ungemein auf.

Im September 2020 erhielt Conan Exiles mit Isle of Siptah seine bisher größte Erweiterung im Early Access. Darin steckte unter anderem eine zweite Map und neue Inhalte wie Bauteile für eure Basis. Isle of Siptah soll voraussichtlich Anfang 2021 vollständig erscheinen.

Chef von Conan Exiles verrät uns 3 Dinge, die das neue DLC so besonders machen

Der Survival-Aspekt von Conan Exiles: Wer in Conan Exiles überleben will, der muss sich tüchtig anstrengen. Wasser findet ihr zwar recht früh, allerdings sind Wasserstellen rar und im späteren Verlauf seltener zu finden. Nahrung findet ihr überall, sie sättigt aber nicht unbedingt gut und kann euch krank machen, wenn ihr sie roh verzehrt.

Dazu kommt, dass die Welt selbst euch töten will. Neben Riesenskorpionen und menschlichen NPC-Stämmen müsst ihr eure Kleidung und sogar eure Gebäude der Witterung anpassen. Hitze, Kälte und Sandstürme machen euch das Leben ständig schwer.

Basenbau ist ein wichtiger Aspekt in Conan Exiles

Für wen eignet sich Conan Exiles? Conan Exiles richtet sich vor allem an erwachsene Spieler, die es hart mögen und vor einem zähen Einstieg nicht zurückstecken. Auch Fans von Conan, dem Barbaren, bekommen hier einiges geliefert. Conan Exiles ist nicht leicht und eines der kniffligsten Survival-Games auf dem Markt. Die realistische und brutale Welt steht Entdeckern und Kämpfern gleichermaßen offen. Selbst Rollenspieler finden auf privaten Servern Gruppen zum Spielen.

Fazit: Das Survival-Game schlechthin für Erwachsene ist Conan Exiles. Es verzeiht nur wenige Fehler, ist also durchaus anspruchsvoll, aber belohnt Durchhaltevermögen mit tollen Storys, einer lebendigen Welt und erstklassigen Kampf- und Bau-Möglichkeiten. Conan verabscheut Schwächlinge eben.

5 Mods, die Conan Exiles in ein völlig anderes Spiel verwandeln

Fallout 76

Entwickler/Publisher: Bethesda | Release: 14. November 2018 | Modell: Buy-2-Play | Plattformen: PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S | Shop: Bethesda | PS Store | Microsoft Store | Steam

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt Der Trailer zum neuesten DLC: Steel Dawn.

Worum geht es in Fallout 76? Fallout 76 spielt nach einem fiktiven Atomkrieg, in dem die Welt beinahe zerstört wurde. Ihr spielt einen Überlebenden, der in einem sogenannten „Vault“ untergebracht wurde, einem riesigen Bunker.

Euer Vault 76 wurde nun als einer der ersten geöffnet und ihr habt die Aufgabe, Amerika wieder aufzubauen. Ihr fangt damit in West Virginia an, im Gebiet Appalachia, in dem Fallout 76 spielt.

Was macht Fallout 76 gut?

Eine liebevoll gestaltete, detailreiche Welt, die stundenlang erforscht werden kann

Ein schräger Humor, der das Spiel von anderen Vertretern der Gattung abhebt und sich in teilweise sehr skurrilen Orten zeigt

Ausrüstungs-Modifikationen und Perks erlauben eine Charakteranpassung, die erfrischend umfassend ist für das Survival-Genre

Eine freundliche Community, die auch Neulingen gerne und häufig hilft

Die Community von Fallout 76 gilt als eine der besten im Gamimg.

Ist das nicht dieses „schlechte“ Spiel? Fallout 76 hatte einen schweren Start und selbst der Chef hat eingesehen, dass Fehler gemacht wurden. Mittlerweile hat sich das Survival-Game allerdings stark verbessert.

Mit dem Wastelanders-Update brachten die Entwickler die NPCs ins Spiel und entfernten damit einen der größten Kritikpunkte, die Spieler an FAllout 76 hatten. Die Welt wurde damit lebendiger.

One Wasteland hat im Anschluss dafür gesorgt, dass die neuen Inhalte auch relevant bleiben. Statt die Story zu vertiefen, wurde hier am Gameplay geschraubt und etwa mit dynamischen Stufen dafür gesorgt, dass Teamplay relevanter wird.

Durch Steel Dawn ist ein neues Kapitel in der Geschichte von Fallout 76 aufgeschlagen und erzählt von den Ursprüngen der Stählernen Bruderschaft, einer der bekanntesten Fraktionen des ganzen Franchise.

Der Survival-Aspekt von Fallout 76: Überleben im Ödland ist einigermaßen einfach. Wer ein wenig auf seine Versorgung von Wasser und Nahrung achtet und sich nicht zu sehr verstrahlen lässt, findet meist genügend Lebensmittel.

Lediglich der Einstieg kann etwas schwer sein, da hier noch Skills fehlen, durch die leichter Nahrung und Wasser gefunden werden kann. Im späteren Verlauf des Spiels fällt das aber deutlich leichter.

Für wen eignet sich Fallout 76? Besonders Entdecker haben mit Fallout 76 ihren Spaß. Die Welt ist eines der besten Features des Spiels und hat viel zu bieten, wenn man bereit ist, sich umzusehen. Dadurch kommen besonders Einzelspieler mit Entdeckerdrang auf ihre Kosten, aber auch Gruppenspieler können mit Freunden ihren Spaß haben.

MeinMMO-Autor Florian Franck meint: Fallout 76 ist jetzt endlich ein vollwertiges MMORPG.

Fazit: Trotz einiger Fehler bietet Fallout 76 eine riesige, wunderschöne Nachkriegswelt, in der es unglaublich viele Dinge zu entdecken gibt. Das postapokalyptische Szenario wird mit auf eine Fallout-eigene Weise umgesetzt, die viele Dinge ins Lächerliche zieht und skurrile Situationen erschaffen kann. Dabei sind viele Spielstunden an Spaß und Entdeckung gewiss.

Fallout 76 hat sich 2020 richtig gut entwickelt – Wie geht es nun weiter?

Cryofall

Entwickler: AtomicTorch | Publisher: Daedalic | Release: 03. April 2019 (Early Access) | Modell: Buy-2-Play | Plattformen: PC | Shop: Steam

Empfohlener redaktioneller InhaltAn dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung. Link zum YouTube Inhalt

Worum geht es in Cryofall? In Cryofall spielt ihr den Überlebenden einer Bruchlandung auf einem fremden Planeten, auf dem ihr nun irgendwie um euer Überleben kämpft. Zusammen mit anderen – oder auch gegen sie – erkundet ihr die fremde Umgebung, baut euch einen sicheren Hafen und findet heraus, was auf dem Planeten eigentlich passiert ist.

Vertrieben wird Cryofall von Daedalic, einem deutschen Studio, das vor allem für Story-Spiele bekannt ist.

Was macht Cryofall gut?

Ihr spielt in einer 2D-Optik, die ein wenig an Stardew Valley erinnert, nur mit besseren Texturen.

Dazu kommen eine knackige Schwierigkeit und die Vorteile, für die der deutsche Publisher Daedalic bekannt ist.

Cryofall erzählt eine Story, die ihr euch langsam erspielt und versetzt euch mit einer tollen Atmosphäre in das Setting der Bruchlandung auf einem fremden Planeten.

Gibt es einen Haken? Cryofall ist in einen PvE- und einen PvP-Modus eingeteilt, die beide eine Schwäche haben. Viele neue Spieler berichten, dass es ihnen im PvP schwer fällt, überhaupt ins Spiel einzusteigen, da sie recht früh schon dauerhaft von erfahreneren Spielern einfach abgeknallt werden. Im PvE sei dagegen wenig los und irgendwie fehle die Herausforderung. Eine gute Balance muss noch gefunden werden.

Außerdem befindet sich Cryofall noch in Entwicklung. Bei Survival-Games kann sich dieser Status traditionell ziemlich lange ziehen.

Der Survival-Aspekt von Cryofall: Zusätzlich zu standardmäßigen Herausforderungen wie Hunger, Durst und Verletzungen bietet Cryofall ein weiteres System, das euer Überleben erleichtert oder erschwert: Implantate. Ihr habt die Möglichkeit, euch mit Implantaten zu stärken. Diese können aber auch kaputtgehen – was einen Debuff zur Folge hat, der eure Lebenspunkte senkt und die Funktion des Implantats stört.

Ein Blick auf das Charakter-Inventar und die Implantate.

Für wen eignet sich Cryofall? Cryofall ist ein wenig wie Stardew Valley trifft Rust mit einem kleinen Anteil an Rimworld. Wer ein Fan eines dieser Spiele ist und sich am Survival-Gerne versuchen will, sollte sich Cryofall unbedingt ansehen. Auch, wer auf Grind, PvP und Crafting steht, kann getrost zu Cryofall greifen.

Fazit: Cryofall ist ein Spiel, in das man viel Zeit stecken, es aber auch als Spiel für zwischendurch spielen kann. Durch die einfache Grafik überfordert es auch Neulinge nicht, aber durch den Schwierigkeitsgrad ist auch auf Dauer für Herausforderung gesorgt. Lediglich die Aspekte des Grinds, der Optik und des PvP dürften hier die Geister scheiden.