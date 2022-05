V Rising ist ein Survival-Spiel, bei dem ihr in die Rolle eines Vampirs schlüpft. Auf eurer Jagd nach Blut müsst ihr euch jedoch vor Sonnenlicht in Acht nehmen. Für diesen Zweck könnt ihr euch ein eigenes Schloss errichten, wofür ihr Ressourcen sammeln und Materialien herstellen müsst. V

Insert

You are going to send email to