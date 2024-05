„Beschämend für AAAA-Studios“ – Survival-Spiel mit Vampiren kommt nächste Woche auf Steam & PS5, war im Early Access ein Hit

V Rising feiert am 8. Mai 2024 seinen Release auf Steam und PS5. Bereits seit 2022 befindet sich das Survival-Game im Early Access und konnte seitdem eine große, treue Fanbase aufbauen. Der Grund: Über die Jahre hat es sich prächtig entwickelt.

Was ist das für ein Spiel?

Ihr spielt in V Rising einen Vampir, der seine Macht verloren hat und sein Reich wieder aufbauen soll.

Dazu sammelt ihr, wie im Survival-Genre klassisch, Ressourcen wie Holz und Steine – aber auch Blut von Tieren, Menschen und mächtigen Bossen. Der Twist: Als Kreatur der Nacht seid ihr die Gefahr.

V Rising legt großen Wert auf das Action-Kampfsystem, für das Entwickler Stunlock Studios (Battlerite, Bloodline Champions) bekannt ist.

Das Spiel bietet zusätzlich zu typischen Features wie Basenbau und Erkundung zusätzlich eine RPG-Komponente. Über Skills und Waffen könnt ihr euch einen eigenen Spielstil aussuchen und im Koop sogar gewissermaßen Rollen wie Tank oder Heiler erfüllen.

Gespielt wird solo oder im Koop mit Freunden auf eigenen Servern, oder mit mehreren Spielern auf offiziellen Servern. Auf entsprechenden Servern gibt es allerdings auch PvP mit Full Loot – also nur für die Harten unter euch gedacht.

Das zeigt V Rising jetzt: Am 2. Mai 2024 hat V Rising einen neuen Gameplay-Trailer zum Launch des Spiels veröffentlicht. Dort zu sehen sind einige der Inhalte des Spiels. Seit dem Release im Early Access sind etliche neue Features dazugekommen, weitere kommen mit 1.0, etwa:

neue Bosse, Waffen und Fähigkeiten

mehr Bereiche der Map, die nun vollständig ist

damit einhergehend neue Gegner-Typen und Themen, etwa völlig irre Frankenstein-Cyborgs

eine Kollaboration mit Castlevania und der Vampir-Chef Dracula höchstpersönlich im Spiel

Die Features erweitern das ohnehin schon recht umfangreiche Spiel, in dem ihr eine große Karte erkunden und verschiedene Bereiche entdecken könnt. Das Spiel erscheint am 8. Mai 2024 in der 1.0-Version auf PC (Steam) und PS5.

„Ich wünschte, alle Early-Access-Games wären so makellos“

Zu Release hatte V Rising bereits über 150.000 Spieler (via steamcharts). Mittlerweile sind es natürlich weniger, trotzdem loggen sich noch regelmäßig fast 6.000 Leute ein und zocken ihre Vampire.

Auf Steam kommt V Rising „sehr positiv“ an, mit 88 Prozent über alle Reviews hinweg (via Steam). Einer der größten Pluspunkte ist das Bausystem: Ihr könnt euch ein echtes Vampirschloss im coolen Gothic-Stil bauen, mittlerweile sogar über mehrere Stockwerke.

Wie es sich für Vampire gehört, haltet ihr euch natürlich auch den einen oder anderen Dorfbewohner als Blutbank oder verwandelt ihn direkt zum Vampir-Untertanen. Diese … äh … sicherlich freiwilligen „Helfer“ könnt ihr auf Missionen schicken oder einfach kämpfen lassen.

In vielen Rezensionen findet man auch Lob am Umfang. So heißt es etwa:

Das Spiel fühlte sich schon fertig an, als es erstmals als Early Access spielbar war. Absolut beschämend für die „AAAA“-Studios. Wurde seitdem nur immer besser. ramazon7 auf Steam

Die einzigen Nachteile seien, dass man alleine schnell stagniere und die Server-Einstellungen etwa nicht ordentlich anpassen könne. Außerdem könne man nicht seinen Charakter mitnehmen, wenn man auf einen anderen Server wechsle oder mit Freunden spielen wolle.

Dennoch überwiegen die positiven Rezensionen zu V Rising um ein Vielfaches. Ein Survival-Spiel mit solchen Mechaniken und vor allem dem tollen Setting gibt es schlicht kein zweites Mal – das war auch schon unser Eindruck beim Spielen. Einer der Gründe, warum es zu den besten Survival-Game für PC, PS5 und Xbox auf MeinMMO zählt.