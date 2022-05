Im Survival-MMO V Rising bekommt ihr unterschiedliche Buffs, wenn ihr das Blut von bestimmten Feinden konsumiert. MeinMMO verrät euch, welche Buffs ihr bei den unterschiedlichen Blutgruppen erhaltet und wie ihr sie bekommt.

Was machen Blutgruppen in V Rising? Blutgruppen sind dafür zuständig, euren Vampir zu stärken. So könnt ihr damit und den entsprechenden Waffen quasi zum Magier, Nahkämpfer oder Tank werden.

Wie erhaltet ihr eine Blutgruppe? Habt ihr einen Gegner beinahe K.O geschlagen, gibt euch das Spiel die Möglichkeit, mit der Taste „F“ zu „Nähren“.

Der Ladebalken im unteren Teil des Bildschirms zeigt euch währenddessen an, wie lange ihr an dem Lebewesen nähren müsst. Dabei könnt ihr angegriffen und auch getötet werden. Also nährt euch nur, wenn ihr in Sicherheit seid.

Alle 6 Blutgruppen und ihre Buffs in der Übersicht

Welche Blutgruppen gibt es? Insgesamt gibt es 6 Blutgruppen und Blutqualitäten von 1 bis 100 %, die euch buffen. Zudem gibt es eine „Undefinierte“, mit der ihr startet. Die undefinierte Blutgruppe erhaltet ihr immer dann, wenn ihr sterbt oder Dinge und Lebewesen wie Ratten und Herzen fresst.

Wie könnt ihr sehen, welche Blutgruppe und Blutqualität ihr bekommt? Wenn ihr euren Mauszeiger über einen umherwandernden Gegner haltet, könnt ihr direkt einsehen, wie viel Prozentanteile an Qualität das Blut gibt und welcher Blutgruppe sie entspricht. Ihr müsst also keine unnötigen Kämpfe eingehen, wenn ihr seht, dass das Blut relativ schwach ist.

So sieht die Information über Blutqualität und Blutgruppe eines Feindes aus.

Wann aktivieren sich die 5 verschiedenen Buff-Level der Blutgruppen?

I → Sofort aktiv, wenn ihr eine Blutgruppe annehmt.

II → Bei einer Blutqualität von 30 % und höher.

III → Bei einer Blutqualität von 60 % und höher.

IV → Bei einer Blutqualität von 90 % und höher.

V → Bei einer Blutqualität von 100 %.

Blutgruppe: Kreatur –

Diese Buffs gibt sie euch:

I: 3–15 % Bewegungsgeschwindigkeit.

II: 10–25 % erhöhte Sonnenwiderstandsquote.

III: 10–20 % Schadensreduzierung.

IV: 150 % erhöhte Gesundheitswiederherstellung.

V: Verstärkt alle Effekte von I bis IV um 30 %.

Wofür ist die Blutgruppe nützlich? Mit der Blutgruppe Kreatur seid ihr etwas widerstandsfähiger und quasi eine Art Tank. Wenn ihr nicht möchtet, dass Gegner und die Sonne euch schnell K.O gehen lassen, wählt ihr diese Blutgruppe.

Wo findet ihr die Blutgruppe? Bei allen möglichen Tieren wie Wölfen, Rehen oder Elchen. Sie sind direkt am Start im Wald zu finden.

Blutgruppe: Arbeiter –

Diese Buffs gibt sie euch:

I: 10–30 % erhöhter Ressourcenertrag.

II: 15–25 % erhöhter Schaden gegen Ressourcenobjekte.

III: 10–20 % erhöhte Galopp-Geschwindigkeit des Reittiers.

IV: 3 % Chance, einen Ressourcenknotenpunkt sofort zu zerstören und einen Geschwindigkeitsschub auszulösen.

V: Verstärkt alle Effekte von I bis IV um 30 %.

Wofür ist die Blutgruppe nützlich? Wenn ihr Stein, Holz oder andere Materialien zum Craften effizient sammeln möchtet, lohnt es sich, die Arbeiter-Blutgruppe anzunehmen. Ihr baut alles schneller ab und seid mit Reittieren schneller unterwegs.

Wo findet ihr die Blutgruppe? Die Menschen mit dieser Blutgruppe finden sich meist in Siedlungen oder in Lagern. Meistens greifen sie euch nicht an und lassen sich einfach nähren.

Blutgruppe: Schurke –

Diese Buffs gibt sie euch:

I: 10–20 % Chance auf einen kritischen Treffer bei Waffenangriffen.

II: 8–15 % Bewegungsgeschwindigkeit.

III: 12–15 % reduzierte Abklingzeit der Reisefähigkeit. 100 % Chance auf einen kritischen Treffer beim nächsten physischen Angriff nach Verwendung einer Reisefähigkeit.

IV: Bei einem kritischen Treffer besteht zu 50 % die Chance, dass die Rüstung des Opfers freigelegt wird, wodurch der erlittene Schaden aus allen Quellen um 15 % für 4 Sekunden erhöht wird.

V: Verstärkt alle Effekte von I bis IV um 30 %.

Wofür ist die Blutgruppe nützlich? Wenn ihr ein schneller, starker Angreifer als Vampir sein möchtet, empfiehlt sich diese Blutgruppe.

Wo findet ihr die Blutgruppe? Schurken laufen in der Gegend herum oder befinden sich in der Nähe von Lagern und Siedlungen.

Blutgruppe: Krieger –

Diese Buffs gibt sie euch:

I: 10–20 % erhöhte physische Kraft.

II: 8–15 % reduzierte Abklingzeit von Waffenfähigkeiten.

III: 7,5–15 % reduzierter erlittener Schaden und 25 % erhöhter Schaden, wenn Gegner mit voller Gesundheit getroffen werden.

IV: 15 % Chance, einen Angriff zu parieren, wodurch der erlittene Schaden um 50 % verringert wird. Das Parieren eines Angriffs erhöht deinen eigenen Schaden um 25 %.

V: Verstärkt alle Effekte von I bis IV um 30 %.

Wofür ist die Blutgruppe nützlich? Der Krieger ist ein ausgewogener und starker Kämpfer – besonders im Nahkampf.

Wo findet ihr die Blutgruppe? Auch Krieger laufen in der Gegend herum und befinden sich in Nähe von Bauten, Siedlungen und Lagern.

Blutgruppe: Barbar –

Diese Buffs gibt sie euch:

I: 7,5-12,5 % Primärangriff Lebenssauger.

II: 7,5-15 % erhöhte Primärangriffsgeschwindigkeit und +1 Ausrüstungsstufe.

III: Erhaltene Heilung erhöht um 20–35 %. Heile dich selbst für 4 % der Gesundheit deines Opfers, wenn du einen tödlichen Schlag ausführst.

IV: 6 % Chance pro wiederhergestellter Gesundheit, die Bewegungsgeschwindigkeit um 20 % und den Schaden von Primärangriffen um 25 % zu erhöhen.

V: Verstärkt alle Effekte von I bis IV um 30 %.

Wofür ist die Blutgruppe nützlich? Ihr heilt euch nicht mehr nur mithilfe von Ratten und anderen Items, sondern auch durch eure Angriffe. Wenn ihr anfällig für Treffer seid, kann euch die Blutgruppe helfen, einfacher zu überleben.

Wo findet ihr die Blutgruppe? Barbaren laufen meist in kleinen Grüppchen, zusammen mit anderen Menschen herum, die man an Siedlungen, Lagern und anderen Bauten antreffen kann.

Blutgruppe: Gelehrter –

Diese Buffs gibt sie euch:

I: 12–25 % erhöhte Magiekraft.

II: 8–15 % niedrigerer Cooldown auf Zauber.

III: 5–10 % Chance, dass euer Zauber die Gesundheit wiederherstellt.

IV: 20 % Chance, den Cooldown eures Zaubers sofort zu resetten.

V: Verstärkt alle Effekte von I bis IV um 30 %.

Wofür ist die Blutgruppe nützlich? Wenn ihr den Fernkampf präferiert und die typische Magier-Klasse in MMOs mögt, dann ist diese Blutgruppe vorteilhaft.

Wo findet ihr die Blutgruppe? Gelehrte könnt ihr vor allem im Bereich „Dunley“ finden.

Könnt ihr eine bestimmte Blutgruppe und dessen Buff ewig behalten? Leider nein. Da ihr euch zwischendurch mit Blut volltanken müsst und das nur über Items oder das Nähren von Lebewesen funktioniert. Ihr nehmt daraufhin die „undefinierte“ Blutgruppe oder aber die Qualität und Blutgruppe des ausgesaugten Lebewesens an.

Demnach müsst ihr eure Blutgruppe geschickt zu aktuellen Situationen anpassen und könnt nach Belieben wechseln und ausprobieren.

