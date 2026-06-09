Meine Nintendo Switch hat schlapp gemacht, aber mein Freund konnte sie günstig retten

Nach Sonys PS5 zieht jetzt auch Nintendo den Preis bei der Switch 2 an. MeinMMO-Redakteurin Sophia Weiß stöhnt bei steigenden Preisen, dabei schwächelt ihre alte Switch 1. Aber ihr findiger Freund hat die Lösung.

Nach meiner PS4 war die Nintendo Switch 2017 meine zweite selbstgekaufte Konsole. Ich war damals in meinem ersten Job nach dem Studium und wollte unbedingt The Legend of Zelda: Breath of the Wild zocken.

Die besagte Switch hat 2026 entsprechend gute neun Jahre Lebenszeit auf dem Buckel. Sie funktionierte gut, vor allem im gedockten Modus. Der Handheld-Modus war zum Beispiel für Reisen oder im Urlaub perfekt, doch das Spielen wurde dabei immer schwieriger: Die Batterie machte schlapp.

Ich war sehr kurz davor, die Konsole abzuschalten und dauerhaft zu Grabe zu tragen. Oder sie zumindest nur noch gedockt zu benutzen. Als Handheld hätte dann mein Steam Deck reichen müssen. Oder gar … das Handy. Mein Hardware-moddender Partner meinte hingegen, dass er mir relativ günstig helfen kann. Also haben wir das gemacht, was eigentlich ein Switch-Modell können soll, das nächstes Jahr erscheint: Den Akku wechseln.

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Betreutes Akkuwechseln für Anfänger

Ein großes Hobby meines Partners ist es, Konsolen zu reparieren und alte Konsolen zu refurbishen. Wir haben entsprechende Konsolen aus den letzten 50 Jahren im Keller, die auch heute noch nutzbar sind: Nintendo 64, NES, Sega Saturn, PC Engine, Dreamcast … und alle natürlich tiefenrein, teilweise mit modernen HDMI-Anschlüssen ausgestattet und mit Micro-SD-Lesern, damit man nicht alle alten Spiele als Hardcopy kaufen muss.

Entsprechend ist unser Haushalt schon mit allen Tools ausgestattet, die man für das Öffnen einer Konsole benötigt. Mein Partner meinte: Die Switch bekommen wir auch geöffnet und den Akku ausgetauscht.

Also haben wir genau das gemacht.

Im Internet gibt es zum Beispiel auf Amazon, Ali Express und iFixIT entsprechende Kits zum Austauschen des Akkus. Die Preise schwanken zwischen 14,90 Euro und 34,95 Euro. Wir haben bei iFixIT zugeschlagen, weil dort der originale Akku angeboten wird. Auch haben wir uns die Anleitung zum Akku-Tausch von iFixIT als Vorlage genommen.

Den Hauptteil der Arbeit hat mein Freund erledigt: Aufschrauben, Abschirmblech entfernen, Akku freilegen, abstecken. Geholfen habe ich beim Ablösen des Akkus. Nintendo klebt den nämlich fest. Mit Vorsicht, dem gezielten Einsatz von Isopropylalkohol (nicht trinken!) und zwei Plektron-ähnlichen Plastikchips konnte ich das Bauteil vorsichtig raushebeln.

Außerdem habe ich fleißig dabei geholfen, eingetrocknete Wärmeleitpaste von Teilen abzuschrubben und neu aufzutragen. Den neuen Akku reinlegen, anschließen und alles wieder zusammenschrauben habe ich dann doch meinem Partner und seinen ruhigen Händen überlassen.

Und seither zockt es sich mit meiner Switch wieder exzellent, auch unterwegs.

So nackig habe ich meine Switch noch nie gesehen.

Raus aus der Garantie, ran an den Speck

Vermutlich hätte ich mich nie an die Switch, meine PS4 oder auch mein Steam Deck angefasst, wenn ich nicht eben schon einen Hardware-bewanderten Partner hätte. Es widerstrebt mir, einfach den Schraubendreher anzusetzen. Ich denke immer, ja, aber dann erlischt doch die Garantie oder ich kann das doch gar nicht .

Tatsächlich ist das Austauschen der meisten Bauteile durch Teile der gleichen Art gar nicht so schwierig. Man braucht den Ersatz, die passenden Werkzeuge und etwas Mut, die schon aus der Garantie gerutschten Geräte auseinanderzunehmen.

Wichtig ist nur, dass euer Gerät bereits aus den zwei gesetzlich vorgeschriebenen Jahren Garantie raus ist. Wenn ich die Wahl habe, selbst Hand anzulegen oder einen Profi (kostenlos) Hand anlegen zu lassen, werde ich immer letzteres wählen. Daher hier zur Erinnerung:

Grundsätzlich vorneweg für alle, die ihr Gerät in der Europäischen Union gekauft haben: Innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt eurer Nintendo Switch könnt ihr sie einfach zurückschicken. Die reguläre Gewährleistung gilt für zwei Jahre ab dem Erhalt der Konsole. Solange diese Frist noch nicht verstrichen ist, rate ich euch, euch bei Problemen an den Händler, bei dem ihr die Switch gekauft habt, oder den offiziellen Support von Nintendo zu wenden. Sobald ihr die Konsole öffnet, erlischt die Garantie.

Vielleicht werde ich zukünftig auch wieder selbst versuchen, meine alternde Hardware zu retten. Meine PS4 haben wir durch eine Tiefenreinigung und frische Wärmeleitpaste für die nächsten 10 Jahre wieder fit gemacht. Dadurch spare ich mir das Geld für eine neue PS5. Vielleicht steige ich einfach direkt auf deren Nachfolgemodell um, wenn es rauskommt. Wie erwähnt habe ich aber auch mein Steam Deck in der Zwischenzeit geupgradet, statt mir für fast 1.000 Euro ein neues zu kaufen. Was genau ich gemacht habe, könnt ihr hier nachlesen: Ich modde mein Steam Deck, damit es richtig lange hält und mir die hohen Preise egal sein können