Experten sagen: Nintendo bringt neue Switch 2 extra für Europa, hat einen entscheidenden Vorteil

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2 Min. Cedric Holmeier 0 Kommentare Lesezeichen
Experten sagen: Nintendo bringt neue Switch 2 extra für Europa, hat einen entscheidenden Vorteil

Die Nintendo Switch 2 ist erst 2025 erschienen und soll bald dennoch schon eine neue Version in Europa erhalten. Schuld daran sollen die EU und ihre Gesetze sein.

Was ist das für eine neue Switch 2? Laut den Experten des japanischen Magazins nikkei.com soll man bei Nintendo derzeit bereits an einer neuen Version der Nintendo Switch 2 arbeiten.

Die nächste Variante der Konsole soll sich von der Bauweise her von der vorherigen unterscheiden und einen austauschbaren Akku beinhalten. Die neue Version soll damit leichter zu reparieren sein.

Die neue Switch 2 soll es jedem ermöglichen, seinen Akku selbst auszutauschen und das ohne technisches Vorwissen. Doch ganz freiwillig macht Nintendo das wohl nicht.

Hier könnt ihr sehen, wie die Switch 2 jetzt aussieht:

Die Nintendo Switch 2 im Unboxing-Video
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Neue Version nur in der EU

Warum soll es diese neue Version geben? Dass Nintendo weniger als ein Jahr nach dem Start ihrer Konsole bereits an einer neuen Version arbeitet, geschieht wohl nicht freiwillig. Wie die Experten erklären, muss sich Nintendo in der EU der neuen European Battery Regulation (via europa.eu) unterwerfen.

Diese verpflichtet Unternehmen ab 2027 dazu, ihre Produkte so zu gestalten, dass Nutzer den Akku selbst austauschen können, und zwar ganz ohne Spezial-Werkzeug (Quelle: prodlaw.eu). Die Besitzer der Konsole können dann den Akku der neuen Switch 2 einfach auswechseln, sollte dieser Probleme verursachen.

Die Kosten für eine Reparatur sinken damit stark, denn es wird für den Akkutausch im besten Fall kein Fachmann mehr benötigt.

Was ist mit anderen Ländern? Dass Nintendo diese Gesetze nicht ganz freiwillig umsetzt, zeigt eine weitere Einschätzung der Experten. So erklären sie, dass Nintendo die „neue“ Switch 2 erst einmal nur in Europa ausliefern möchte.

Kunden in Japan und Amerika hingegen wolle man laut Nikkei.com erst beliefern, wenn „das Bewusstsein der Verbraucher für ihr Recht auf Reparatur zunimmt“. Es wirkt also so, als sei Nintendo selbst nicht daran interessiert, ihre Konsole leichter für Spieler reparierbar zu machen.

Ob es jedoch wirklich genau so kommt oder ob sich Nintendo doch dazu entscheidet, die ganze Welt mit ihrer verbesserten Switch 2 auszustatten, bleibt abzuwarten.

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Dass Nintendo nicht ganz freiwillig seine Switch 2 kurz nach dem Start schon wieder abändern muss, ist in diesem Fall nur zum Vorteil aller Käufer. Ein austauschbarer Akku ist ein großer Vorteil für die Käufer und bewahrt schlussendlich auch einige Geräte vor dem Müll. Mit der Switch 2 konnte man richtig reich werden: Ein „Money Glitch“ sorgte für unendlich viel Geld im echten Leben, dafür musstet ihr nur eine Nintendo Switch 2 kaufen und direkt wieder verkaufen

Quelle(n): covergeek.com, nikkei.com, environment.ec.europa.eu, eur-lex.europa.eu
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