Entwickler erschafft ein Spiel fast vollständig mit KI, will dafür 100 Euro auf Steam haben

Auf Steam erscheinen täglich neue Spiele. Neben den neuesten AAA-Titeln, kleinen Indie-Perlen oder AFK-Clickern gibt es jetzt ein Spiel, das fast vollständig mit einer KI erschaffen wurde und dazu noch mehr kostet als die meisten anderen Games auf unserem Planeten.

Was ist das für ein Spiel? Mit dem Science-Fiction-Spiel KRYONULL ist am 13. Juni 2026 eine neue Visual Novel auf Steam erschienen. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein klassisches Game des Genres in einer fernen Zukunft. Schaut man jedoch genauer hin und liest sich die Anmerkung auf der Shopseite von Steam durch, wird klar, dass dieses Spiel fast vollständig mit einer KI erstellt wurde.

Bei der Offenlegung für KI-generierte Inhalte steht Folgendes: „Alle Bilder und Stimmen im Spiel sowie auf der Shop-Seite wurden mithilfe von KI generiert.“

Anscheinend ist das Skript der Story eines der wenigen Sachen, die noch von einem Menschen erschaffen wurden. Die starke Nutzung von KI ist alleine schon ein großer Kritikpunkt, allerdings ist der Preis ein weiterer Dorn im Auge.

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100 Euro für originale Full-HD-Hintergründe der KI

Was macht das Spiel besonders? Neben der KI-Nutzung und dem stolzen Preis von 99,99 Euro soll das Spiel natürlich ein Erlebnis für den Spieler bieten. KRYONULL verspricht dabei einige besondere Features, etwa die vielen verschiedenen Enden, die durch eigene Entscheidungen erlebt werden können.

Aber auch der letzte Punkt der Features von KRYONULL ist verlockend: „Originale Hintergrundgrafiken in 1920×1080 (also Full-HD) für Europa (Mond vom Jupiter), den Ozean unter dem Eis, Labore, den Orbit und missionskritische Szenen.“

Falls euch das alles nicht überzeugt hat, gibt es auch einen Trailer bei Steam zu sehen, bei dem 4 der originalen Hintergrundbilder gezeigt werden und ihr zählen könnt, wie oft der Mauszeiger durch das Bild fährt.

Während NovelkaGames fast ausschließlich auf KI setzt, merken Firmen wie Microsoft, dass es doch nicht so billig ist, Arbeitskräfte zu ersetzen. Dort kann die Gesamtrechnung für Rechenleistung und Tokens höher sein als die der Lohnkosten für die selbe Arbeit: Firmen wie Microsoft haben festgestellt: Der Einsatz von KI ist teurer als die Bezahlung menschlicher Mitarbeiter