Ein neues Rollenspiel ist so sexy, dass Steam den Release verzögerte

Eigentlich sollte Ledgerbound schon am 11. August auf Steam erscheinen, doch ein Prüfer hat wohl ganz genau hingesehen.

Um welches Spiel geht es? Ledgerbound ist ein neues rundenbasiertes Rollenspiel, in dem die Versicherungssachverständige Rayna nicht nur die Welt, sondern auch ihren geliebten Schreibtisch-Job retten muss. Auf ihrer Quest schließen sich ihr zahlreiche Gefährten an. Zwischen denen geht es ziemlich heiß her – offenbar so heiß, dass Steam sich das Ganze nochmal genauer anschauen musste.

Eigentlich sollte Ledgerbound nämlich am 11. August 2026 erscheinen, doch der Release musste in letzter Sekunde verschoben werden. Heute, am 13. August um 17:00, soll es aber endlich so weit sein und das Rollenspiel wird (hoffentlich!) auf Steam an den Start gehen.

MeinMMO-Redaktionsleiterin Lydia durfte Ledgerbound bereits zocken und hat am eigenen Leib erlebt, wie horny das Spiel ist:

Video starten Ledgerbound zeigt im Trailer den humorvollen Alltag als Versicherungsprüfer in einer Fantasy-Welt Autoplay

Bei so viel Spice muss Steam ganz genau hinschauen

Was genau sagen die Entwickler? Die meldeten sich am 11. August, kurz vor dem geplanten Launch bei den Fans und erklärten, dass Steam offenbar deutlich länger als ursprünglich veranschlagt braucht, um Ledgerbound für den Release freizugeben. Sie selbst scherzen: „Es ist einfach zu spicy!“

Einige von euch mögen an dieser Stelle rufen: „Aber gibt es nicht haufenweise reine Schmuddel-Spiele auf Steam?!“ Tatsächlich hat Valve kein grundsätzliches Problem mit erwachseneren Inhalten, sie müssen jedoch ordentlich gekennzeichnet sein, und genau hier lag wohl das Problem.

Auf der Steam-Seite wird zwar auf die derbe Sprache, die sexuellen Dialoge (vollvertont von Stars wie Matt Mercer und Ben Starr!) sowie Fantasy-Gewalt und Erwähnungen von Suizid hingewiesen. Für die Überprüfung muss sich Steam aber jede Szene im Kontext anschauen, die eines dieser Elemente enthält. Und das dauert bei über 350.000 Wörtern eben.

Normalerweise veranschlagt Steam für so eine Prüfung 7 Werktage. Laut den Entwicklern haben sie ihr Spiel aber sogar 15 Werktage im Voraus eingereicht, aber selbst das scheint nicht gereicht zu haben. Vielleicht mussten der oder die Prüfer zwischendurch einfach zu viele kalte Duschen nehmen.

Wie viele Chilischoten würdet ihr dem letzten Spiel geben, das ihr gezockt habt? Lasst es uns in den Kommentaren wissen!

Die Entwickler von Ledgerbound sind nicht die ersten, denen der Review-Prozess von Steam einen Strich durch die Rechnung macht. Das ist natürlich besonders ärgerlich, wenn man auf den großen Tag hingefiebert hat: Entwickler freuten sich auf den langersehnten Release ihres Spiels, doch vermasseln diesen durch einen winzigen Fehler