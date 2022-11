Steam ist eine Spieleplattform von Valve, welche am 12. September 2003 startete. Auf ihr findet man zahlreiche Games zum Download. Über den Store lassen sich Games, sowie Spielinhalte (wie DLCs oder Addons) kaufen. Dank umfassender sozialer Features, wie Freundeslisten und Foren, können Spieler weltweit miteinander in Kontakt bleiben.

