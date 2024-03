Steam: Warum bald genau der richtige Zeitpunkt ist, zu einem 7 Jahre alten MMORPG aus Deutschland zurückzukehren

Das preisgekrönte MMORPG Albion Online, das ihr unter anderem auf Steam zocken könnt, kommt bekanntlich aus Deutschland und hat bereits fast sieben Jahre auf dem Buckel. Dennoch gibt’s – kein Witz – erst jetzt den ersten Server aus Europa.

Was ist so besonders an einem EU-Server für Albion Online? Das MMORPG kommt vom deutschen Entwicklerstudio Sandbox Interactive, das in Berlin ansässig ist. Der große Release stand im Juli 2017 für PC, macOS und Linux an. Bisher gab’s aber nur zwei Server: Albion West (liegt in den USA) und Albion Ost (beheimatet die asiatischen Abenteurer).

Auf der offiziellen Webseite von Albion Online haben die Entwickler jetzt angekündigt, dass im April 2024 neue Server für Europa und die MENA-Regionen (Nahost und Nordafrika) folgen sollen. Europäische Spieler, die bisher den West-Server unsicher gemacht haben, sollen auf dem neuen EU-Realm von den folgenden Vorteilen profitieren:

Deutlich verbesserte Verbindungsgeschwindigkeiten sowie ein verbesserter Ping.

Für Europa optimierte Zeiten für Events wie Fraktionskriege oder Territorienkämpfe.

Die Möglichkeit, auf einem frisch gestarteten Server gemeinsam mit anderen Spielern neu anzufangen und dort eine Community aufzubauen.

Sobald der Server Albion Europa live geht, werden die bisherigen Server umbenannt: Aus Albion West wird Albion Amerika, und Albion Ost nennt sich dann Albion Asien.

Probiert Albion Online im April unbedingt aus

Wie steht es derzeit um Albion Online? Erst im März 2023 hatten die Entwickler von Albion Online den Server für Asien bereitgestellt. Ein paar Wochen später konnte Sandbox Interactive neue Spielerrekorde verkünden. Zeitweise tummelten sich mehr als 300.000 Spieler auf den beiden Welten. Mit den zusätzlichen Realms dürften die Zahlen weiter in die Höhe steigen.

Der Autor dieser Zeilen hatte bei einer Entwicklerpräsentation vor vielen Jahren (das muss während der Gamescom 2015 gewesen sein) noch einige Vorbehalte: Ein Sandbox-MMORPG mit Mobile-Version, Free2Play-Modell und bunter, recht simpel gehaltener Grafik? Das sah auf den ersten Blick nicht wirklich sexy aus.

Albion Online hat sich seit dieser Zeit jedoch zu einem vollwertigen Online-Rollenspiel gemausert, das die Entwickler mit großem Enthusiasmus erweitern und verbessern. Der Lohn für die kreative Leistung: Die Auszeichnung mit dem Deutschen Computerspielpreis für das beste Mobile-Game im Jahr 2022.

Und auch auf dem PC macht Albion Online Spaß. Auf Steam verdient sich das MMORPG aktuell ein „Größtenteils positiv“ – mit 79 Prozent positiven Rezensionen. Wenn in Kürze auch noch die für Europa optimierte Server-Technik sowie die besser passenden Event-Zeiten kommen, dürfte im April der perfekte Zeitpunkt für alle Genre-Fans gekommen sein, um über Steam, Mobile und Co. mal reinzuschauen.

Wenn ihr mehr darüber erfahren möchtet, wie sich Albion Online spielt, dann schaut doch in unseren Anspiel-Test: Albion Online ist das beste Sandbox-MMORPG, das ihr nie gespielt habt