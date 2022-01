Albion Online ist das beste Sandbox-MMORPG, das ihr nie gespielt habt

MeinMMO-Autor Mark Sellner hat bereits viele MMORPGs gespielt, um Albion Online hat er allerdings immer einen Bogen gemacht. Was rückblickend ein Fehler war, denn das Spiel ist großartig, würde der Cash-Shop nicht so nerven und mein Fokus voll auf Sandbox liegen.

In den letzten zwei Monaten konnte das MMORPG Albion Online wieder kräftig an neuen Spielern gewinnen, wie man auf der Website Steamcharts sehen kann. Dabei handelt es sich zwar nicht um alle Plattformen, sondern nur um Steam, aber derzeit geht es bergauf mit dem Titel.

Grund genug, mir das MMO, welches ich schon gefühlt eine Ewigkeit vor mir her schiebe, endlich einmal anzusehen. Um mir ein Bild von der Sandbox im eigenwilligen Grafikstil zu machen, habe ich Albion etwas mehr als fünf Stunden gespielt. Dabei habe ich versucht, so viel Inhalte wie möglich mitzunehmen.

Während mich das Spiel zu Anfang noch gelangweilt hat und ich mich schon fast fragte, ob es die Zeit überhaupt wert sei, wurde ich schnell eines Besseren belehrt. Denn Albion ist ganz gewiss nicht fehlerfrei, hat aber seine Momente und kann sehr viel Spaß machen. Vorausgesetzt man kann sich mit den Kompromissen anfreunden, die man eingehen muss.

Wer übrigens Albion Online jetzt anfangen möchte, findet auf MeinMMO einen ausführlichen Anfänger-Guide.

Wer schreibt hier? Mark Sellner ist MMORPG-Autor bei MeinMMO und hat in vielen Titeln aus dem Genre bereits über tausend Stunden verbracht. Da MMORPGs aus der Iso-Perspektive momentan stark in seinem Interesse gestiegen sind (danke Lost Ark) wird es Zeit, sich Albion Online anzusehen.

Bereits in der ersten Stadt wimmelt es von Spielern

Bereits in den allerersten Minuten des Games fällt dabei eine Sache besonders ins Auge: Das MMORPG läuft richtig flüssig. Die Animationen sehen gut aus und es macht Spaß, sich per Mausklick in der Iso-Perspektive durch die Welt zu bewegen. Das ist auch die allererste Aufgabe, die mich in Albion erwartete.

Was auf den ersten Blick wie stumpfes Questdesign wirkt, dient in Wahrheit als Tutorial für das MMORPG. Was sogar Spaß machen kann, wenn man sich darauf einlässt. Das Spiel schickt mich als Erstes auf einen Leuchtturm, nur um mich dann wieder von dem Leuchtturm herunterzuschicken. Eine Aufgabe, die symbolisch für die Quests der nächsten 4 Stunden steht. Doch das ist überhaupt nicht so schlimm, wie es jetzt klingt.

Kurz nach meinem Leuchtturm-Sprint bewaffnet mich Albion mit einem Schild und einem Schwert und bringt mir somit sein klassenloses System näher.

Ähnlich wie in Path of Exile gibt es zwar deutliche Wege, die ihr einschlagen könnt, aber am Ende hängen eure Fähigkeiten von eurer Ausrüstung ab. So hat mein Schwert am Anfang zwei verschiedene Angriffe, von denen ich einen wählen muss. Bewaffnet und mit einem Skill ausgestattet darf ich dann das große Tor öffnen, und meine ersten drei Feinde heldenhaft erschlagen.

Gestrandet auf einer Insel mit einer Küste, einem Dschungel und hohen Bergen startet Albion und bringt mir die grundlegenden Mechaniken des Titels bei. Die nächste Quest schickt mich dann Materialien sammeln, denn craften ist ein großer Teil des Spiels. Dazu klicke ich nur auf den Baum oder Stein, den ich sammeln möchte und mein Charakter ackert eifrig, um das Zeug abzubauen.

Auch wenn diese Materialien schnell respawnen, stößt mir hier schnell negativ auf, dass andere Spieler einem, ähnlich wie in New World, die Ressourcen stehlen können. Und nicht nur das – haben sie bessere Werkzeuge als ich, können andere Spieler selbst nach mir anfangen, an demselben Stein zu hacken und sind vor mir fertig. Dann stehe ich leer da und bin erst mal ziemlich frustriert.

MMORPG Albion Online ändert die Open World – Alles zum neuen Update in 7 Minuten

Was langsam anfängt, wird endlich gut

Erst als Albion mir endlich eine Waffe meiner Wahl in die Hand gibt, fängt das Spiel an, mir wirklich Spaß zu machen. Mit den gesammelten Materialien kann ich mir nämlich aussuchen, welche Waffe und Rüstung ich mir craften möchte. Zur Auswahl stehen das bereits bekannte Schwert und Schild mit schwerer Rüstung, Bogen mit Lederrüstung und Zauberstab und Magierbuch mit leichter Rüstung.

Weil Feuerbälle werfen einfach das Coolste ist, entscheide ich mich für die Magier-Ausrüstung. Ganz plötzlich habe ich vier aktive Fähigkeiten statt wie zuvor nur einer. Das passiert nach ungefähr 20 Minuten im Spiel und dreht das ganze Game erst wirklich auf. Nun darf ich, frisch ausgestattet, eine Festung angreifen, um den Hafen der Insel zu befreien und endlich das Tutorial abzuschließen.

Zwar kann ich als Magier coole Feuerfelder legen, mein Leben verabschiedet sich aber enorm schnell, wenn ich nicht aufpasse

Die Feinde getötet und das Schiff erwischt geht es weiter auf den Kontinent und in die erste größere Stadt, die sich aber schnell als Dorf entpuppt. Weiterhin folge ich verschiedenen Quests, die mir der Aufseher des Dorfes gibt. Dabei fällt mir besonders negativ auf, dass ich immer nur eine Quest gleichzeitig aktivieren kann. Das stört später aber nicht mehr, weil es schon bald keine Quests mehr gibt.

Die aktuellen Aufgaben helfen mir weiter, meine Ausrüstung zu verbessern und bringen mir das Crafting-System immer weiter näher. So verbringe ich die nächsten Stunden damit, das Skillsystem besser zu verstehen, meine Ausrüstung aufzuwerten und viele Materialien zu sammeln.

Habe ich einmal drauf, wie die grundlegenden Mechaniken von Albion funktionieren, füttert mich das Spiel nicht mehr weiter mit Quests und lässt mir volle Sandbox-Freiheit.

Das macht mehr Spaß, als es auf dem Papier klingt und hat an gewissen Punkten schon fast Survival-Spiel-Aspekte. Obwohl mich das Game am Anfang noch davor beschützt, verliere ich später mein gesamtes Inventar, sollte mein Charakter sterben. Und gestorben bin ich oft.

Das ist allerdings kein Problem, da die Kämpfe gegen die NPC-Monster nicht nur Spaß machen, sondern bereits sehr früh vergleichsweise fordernd werden und mein Können stetig herausfordern.

Selbst die normalen Monster haben immer neue Move-Sets auf Lager und die Mini-Bosse in den Dungeons und Expeditionen erst Recht. Ich muss aktiv ausweichen, um die Gegner zu bezwingen und selbst dann bleibt der ein oder andere Ingame-Tod nahezu unvermeidbar.

Zumindest als Noob darf ich nach dem Tod einfach wieder aufstehen

Die eigentlich eher langsamen Kämpfe gewinnen somit schnell an Tiefe und machen richtig viel Spaß, auch wenn ich wenig Skills zur Verfügung habe und sich mein Charakter eher schleppend bewegt, als schnell ausweicht. Das gleiche Kampfsystem, welches mich zu Anfang abschreckte, ist für mich nun das Highlight des Sandbox-MMORPGs.

Ebenfalls ein Highlight sind die zufällig generierten Dungeons, die man immer wieder auf dem Weg in den Maps findet. Es sind Portale, die ein wenig grün (Solo) oder blau (Gruppen) leuchten. Das erste Mal bin ich sogar aus Versehen in einem gelandet, weil ich dachte, er könnte mich auf die andere Seite einer Brücke teleportieren.

Tat er nicht, dafür öffnete er mir einen Dungeon in einer Mine, welcher mir reichlich Beute bescherte. Eine gelungene Überraschung und zusammen mit den Expeditionen, etwas größere, geplante Dungeons, mein Höhepunkt der Anspielsession.

Albion Online Anfänger Guide: Das müsst ihr über das MMORPG wissen, wenn ihr 2022 einsteigt

Bitte, gib mehr Geld aus

Einen großen Wermutstropfen gibt es dann aber doch und das ist das Free2Play-Konzept von Albion Online. Das Spiel fordert mich ständig dazu auf, Geld in Albion zu investieren, wenn ich als Free-Spieler unterwegs bin. Ob es auf lange Sicht Pay2Win ist, kann ich nicht abschätzen. Es fühlt sich anfangs aber nicht so an.

Also wieso dauernd dieses aufploppende Shop-Fenster?

Willst du nicht zufällig gerade jetzt einen Skin haben?

Eine der ersten Quests gibt mir den Premium-Stats für drei Tage. Bei dem Premium-Status handelt es sich um ein optionales Abo-System, was einem gewisse Boni gibt und 10,86 € im Monat kostet. Theoretisch kann man Premium auch mit der Ingame-Währung kaufen, doch nach Aussagen der Community ist es schwierig, das nötige Silber dafür zu farmen, wenn man nicht bereits Premium-Charakter ist.

Bei jedem einzelnen Monster-Kill und bei jedem Abbauen von Materialien erscheint eine Meldung auf meinem Bildschirm, wie viel Bonus ich bei der aktuellen Aktion durch den Premium-Status erhalte.

Doch nicht nur unterbewusst sagt mir Albion dauernd, dass ich doch bitte Geld ausgeben solle. Regelmäßig öffnet sich das Shop-Fenster, um mich über spannende Deals zu informieren.

In den ersten fünf Stunden hatte ich als Free2Play-Spieler keinerlei Nachteile. Ob das später so bleibt, kann ich noch nicht beurteilen. Trotzdem ist das ständige Nerven mit Lebenserleichterungen im Cash-Shop schnell störend.

Für mich ganz persönlich ist auch der Grafik-Stil ein kleiner Wermutstropfen. Sosehr mir das Gameplay auch gefallen hat, konnte ich auch nach Stunden noch nicht mit dem grafischen Aspekt des Games klarkommen.

Dieses Fenster ging mehr als nur einmal auf, das stört enorm

Doch das ist gleichzeitig auch etwas Positives, denn Albion läuft nicht nur auf eurem Windows- oder Mac-PC, sondern auch auf Android- und iOS-Systemen und das mit dem gleichen Account.

Obwohl ich überhaupt nicht auf Mobile-Geräten spiele, habe ich für Albion eine Ausnahme gemacht. Und das war richtig gut so. Denn während ich gerade keinen Zugriff auf meinen PC hatte, konnte ich einfach genau dort, wo ich aufgehört habe, auf dem Smartphone weiterspielen.

Albion ist dabei gut umgesetzt und lässt sich problemlos auf Android spielen. Ich hatte keinerlei Probleme damit, meinen Account entsprechend einzurichten und auch der mobile Client hat den gleichen Funktionsumfang, wie die PC-Version. Das ist, für einen Free2Play-Titel, wirklich angenehm und bietet mir mehr Freiheit, als ich das von vielen MMORPGs gewohnt bin.

Fazit

Albion Online macht nach fünf Stunden sehr viel mehr Spaß, als ich das erwartet habe. Der Grafikstil hatte mich anfangs abgeschreckt und tut das immer noch, doch er bremst den Spielspaß nicht ab. Nachdem Albion ein wenig in Fahrt kommt, machen die anfangs eher langsamen Kämpfe wirklich Laune und sind schnell fordernd. Das Sammeln von Materialien ist ebenfalls spaßig, wenn nicht das ständig volle Inventar wäre. Doch das ist verkraftbar. Der Cash-Shop bietet viele Lebenserleichterungen an, womit ich problemlos leben könnte, würde Albion nicht ständig versuchen, mir diese zu verkaufen. Und ich meine wirklich ständig. Wenn ich aber sagen kann, dass diese Cash-Shop-Meldungen das Negativste an dem MMORPG ist, dann ist es ein gutes Spiel. Ich selbst werde aufgrund des kompletten Sandbox-Aspekts und des Grafik-Stils wohl eher nicht weiterspielen. Wenn ihr mit der Grafik, der Sandbox und PvP aber kein persönliches Problem habt, dann ist Albion ein großartiges MMORPG, was ihr auch 2022 noch getrost anfangen könnt. Spaß macht es auf jeden Fall und dank des Free2Play-Prinzips habt ihr auch nichts zu verlieren. Mark Sellner MMORPG-Experte auf MeinMMO

