Die 10 MMORPGs auf Steam mit den besten Bewertungen im Dezember 2023

Bei den vielen MMORPGs, die mittlerweile erscheinen und wieder eingestampft werden, können Fans leicht die Übersicht verlieren. Zum Glück gibt es das Wertungssystem auf Steam, denn so halten Spieler andere User darüber auf dem Laufenden, wie gut der aktuelle Stand eines Titels ist. MeinMMO stellt euch die 10 MMORPGs vor, die im Dezember 2023 am besten auf Steam bewertet wurden.

Welche Kriterien müssen für diese Liste erfüllt sein?

Es handelt sich laut den Entwicklern um ein MMORPG

Es wurden in den vergangenen 30 Tagen mehr als 100 Stimmen abgegeben

Das MMORPG befindet sich nicht im Early Access

Auf Steam können Spieler die Titel mit eigenen Tags versehen, deshalb kann es bei einigen Spielen zu einer falsch gesetzten Kategorie kommen. MeinMMO hat deshalb nur die Spiele ausgesucht, die auch wirklich ein Mehrspieler-Rollenspiel sind.

Außerdem kann es vorkommen, dass es MMORPGs auf Steam gibt, die noch besser bewertet sind als die Titel in dieser Liste. Allerdings haben diese Titel dann die Wertungsgrenze von 100 nicht geknackt, weshalb wir sie zur besseren Vergleichbarkeit ausgeschlossen haben.

Platz 10: Black Desert Online

Wertung: 81 % bei 1.118 Stimmen | Entwickler: Pearl Abyss | Release-Datum: 24. Mai 2017 | Geschäftsmodell: Buy2Play

Was ist das für ein Spiel? Black Desert Online ist ein Sandbox-MMORPG mit vielen Freiheiten. Der Fokus liegt auf den actionreichen Kämpfen, die Story und die Quests spielen dagegen eine eher untergeordnete Rolle.

Sollten Spieler doch mehr Interesse an der Story haben, ist es für sie auch möglich, komplett auf die Kämpfe zu verzichten. Es gibt viele Life Skills, durch die sich ganze Produktionsketten entwickeln können. Wir können beispielsweise Bier kochen, um damit Arbeiter zu motivieren, die für uns Bäume hacken.

Was sagen die Steam-Reviews? Im Gesamten hat Black Desert Online eine Wertung von 76 %, doch gerade in den letzten 30 Tagen ist die Wertung auf 81 % gestiegen. Der Grund dafür dürften die neuen Ankündigungen beim Caldeon Ball sein.

Für wen lohnt sich das MMORPG? Black Desert Online ist für Spieler geeignet, die…

Ein dynamisches und spaßiges Kampfsystem mögen

Keine Angst vor Grind haben

Viele Freiheiten im Spiel genießen möchten

Platz 9: Albion Online

Wertung: 84 % bei 1.581 Stimmen | Entwickler: Sandbox Interactive GmbH | Release-Datum: 17. Juli 2017 | Geschäftsmodell: Free2Play mit optionalem Abo

Was ist das für ein Spiel? Albion Online bietet wie DBO eine Sandbox-Welt voller Freiheiten und erfreut sich auch heute noch großer Beliebtheit. Wir erkunden die Welt aus einer isometrischen Perspektive und können einen Charakter erstellen, ohne an eine feste Klasse gebunden zu sein.

Sowohl das Crafting als auch das PvP spielen eine größere Rolle in dem MMORPG. Während das Crafting von Anfang an einen wichtigen Teil einnimmt, steht das PvP erst im Endgame zur Verfügung. Sollten wir im Kampf gegen andere Spieler sterben, kann es sogar passieren, dass wir unsere Ausrüstung verlieren.

Was sagen die Steam-Reviews? Albion Online ist ebenfalls ein MMORPG, dessen kürzliche Rezensionen im Dezember positiver sind als die Gesamtwertung.Das Spiel klettert von 79 % auf 84 %. Und das, obwohl eine beliebte Liga gestrichen wurde.

Für wen lohnt sich das MMORPG? Albion Online ist für Spieler geeignet, die…

Ihr Fans von PvP und Sandbox-Spielen seid

Ihr gerne Spiele in Iso-Perspektive spielt

Viele Freiheiten durch das Crafting genießen wollt

Platz 8: Realm of the Mad God Exalt

Wertung: 85 % bei 240 Stimmen | Entwickler: Wild Shadow Studios | Release-Datum: 20. Februar 2012 | Geschäftsmodell: Free2Play

Was ist das für ein Spiel? In diesem MMORPG müsst ihr euch mit anderen Spielern zusammentun, um euch durch die Welt von Oryx zu schlagen. Das Spiel bezeichnet sich als erstes Bullet-Hell-MMO und besticht durch seine klassische 8-bit-Optik.

Das Spiel bietet eine Menge Loot wie Waffen, Tränke und Ringe. Doch ein Tod ist permanent, deshalb müssen Spieler so lange wie möglich überleben, um Ehre zu verdienen. Zum Zocken stehen dutzende Charakterklassen zur Auswahl.

Was sagen die Steam-Reviews? Das MMORPG hält sich konstant bei sehr positiven Wertungen. Im Dezember waren es 85 % positive Wertungen, insgesamt sind es 83 %. Das Gameplay würde viele User immer wieder zur Rückkehr zwingen, auch wenn einige Kritiker die Pay2Win-Optionen bemängeln.

Für wen lohnt sich das MMORPG? Realm of the Mad God Exalt ist für Spieler geeignet, die…

Auf charmante 8-bit-Grafik stehen

Keine Angst vor Permadeath und Grind haben

Ein kurzweiliges und schnelles Spiel suchen

Platz 7: RuneScape

Wertung: 85 % bei 353 Stimmen | Entwickler: Jagex | Release-Datum: 22. Juli 2013 (Release von RuneScape 3) | Geschäftsmodell: Free2Play

Was ist das für ein Spiel? RuneScape ist eines der ältesten, noch aktiven MMORPGs. Ursprünglich erschien es im Jahr 2001, doch in 2013 erhielt es mit RuneScape 3 eine überarbeitete Version. Parallel wurde Old School RuneScape veröffentlicht.

Der Titel bietet klassische MMORPG-Kost: Wir können Dungeons erkunden und Schätze erbeuten, gegen Monster kämpfen, Berufen nachgehen oder unsere eigene Farm aufbauen. Daneben bietet RuneScape einige PvP-Elemente.

Was sagen die Steam-Reviews? Die Allzeit-Bewertungen und die kürzlich abgegebenen Rezensionen decken sich weitestgehend: Im Dezember landet RuneScape bei 85 %, mit allen Stimmen zusammen sind es 84 %. Spieler schätzen immer noch am Spiel, dass es mit Updates und Community Events versorgt wird.

Für wen lohnt sich das MMORPG? RuneScape ist für Spieler geeignet, die…

Kein Problem mit einem in die jahre gekommenen Bewegungs- und Kampfsystem haben

Keine überragende Grafik brauchen

Ein klassisches MMORPG mit viel Grind suchen

Platz 6: The Elder Scrolls Online

Wertung: 86 % bei 1.189 Stimmen | Entwickler: ZeniMax Online Studios | Release-Datum: 4. April 2014 | Geschäftsmodell: Buy2Play mit optionalem Abo

Was ist das für ein Spiel? The Elder Scrolls Online spielt im gleichen Universum wie die Elder-Scrolls-Singleplayerspiele. Doch anders als in anderen MMORPGs steht in diesem Spiel nicht das Zusammenspiel mit anderen, sondern die Story im Vordergrund.

Trotzdem gibt es zahlreiche Dungeons, Raids oder den PvP-Modus. Das MMORPG bietet ein dynamisches System, durch das wir Endgame-Dungeons schon mit Level 1 betreten können. Im PvP-Modus schlagen sich Spieler in großen Schlachten, in denen drei spielbare Fraktionen um Festungen kämpfen. Bei TESO handelt es sich um eines der älteren MMORPGs aus dieser Liste, weshalb es schon zahlreiche Erweiterungen gibt.

Was sagen die Steam-Reviews? The Elder Scrolls Online kann aktuell eine Wertung von 86 % aufweisen. Damit ist ein Aufwärtstrend seit der Veröffentlichung zu beobachten, denn insgesamt steht das Spiel bei 83 %. Der positive Aufwärtstrend liegt an den vielen Erweiterungen, die das MMORPG seit dem Release erhält.

Für wen lohnt sich das MMORPG? The Elder Scrolls Online ist für Spieler geeignet, die…