Auf Steam gibt es allerlei tolle Spiele und actionreiche Software, doch so mancher Artikel im Store, kostet richtig viel Geld. MeinMMO zeigt euch die 5 teuersten Sachen auf Steam, die sich sogar halbwegs lohnen.

Wie setzt sich diese Liste zusammen? Auf Steam gibt es inzwischen viele Bundles und DLC-Sammlungen, die auf horrende Preise kommen. Wir haben uns in dieser Liste auf Produkte aus dem Steam-Store konzentriert, die teuer sind, es schon immer waren und einzeln nutzbar sind. Auch Software, die bei Steam angeboten wird, haben wir nicht beachtet.

VR-Sicherheitskurse von GVR Training Computer Software

Was ist denn das? Das Unternehmen GVR Training Computer Software bietet auf Steam zertifizierte VR-Trainingskurse an, die Mitarbeiter für gefährliche Arbeitsplätze schulen sollen. Wie in einem normalen VR-Video-Spiel folgen die Nutzer den Anweisungen im Kurs und erledigen Aufgaben in einer VR-Welt.

Dabei gibt es ganz unterschiedliche Kurse des Unternehmens, die zunächst gratis auf Steam getestet werden können, bevor man pro Kurs dann 189,99 € zahlen muss.

Sicherheitstraining mithilfe von VR? Das geht bei Underground roof fall hazard assessment VR Training Weitere Videos Mehr Videos für dich Menschen im Krieg gegen die KI – Regisseur von Star-Wars-Hit bringt nächsten SciFi-Kracher Autoplay

Das Unternehmen verspricht den Nutzern, Fähigkeiten nach internationalen Sicherheitsstandards beizubringen und sie auf ihre Aufgaben vorzubereiten. Die Nutzer sollen mit dem Kurs auf ihren Arbeitsalltag vorbereitet werden. Zur Auswahl stehen Kurse für die Arbeit in Tunneln, in einer Chemie-Fabrik und den sicheren Umgang mit Strom, sowie einige weitere.

Ob die Kurse in Deutschland eine wirkliche Anwendung finden ist fraglich, dennoch könnten sie zumindest halbwegs auf den Arbeitsalltag vorbereiten.

RealFlight Evolution

Was ist RealFlight Evolution? Das günstigste Produkt auf unserer Liste heißt RealFlight Evolution und ist, wie der Name schon verrät, ein realistischer Flugsimulator. Das Spiel kann nur mit einem Controller, am besten direkt mit einem RC-Controller gespielt werden. Der Simulator kommt mit über 80 % positiven Bewertungen bei über 300 abgegebenen Stimmen auf Steam gut an und kostet 111,-€.

RealFlight Evolution RC Flight Simulator bereitet Hobbypiloten auf ihr eigenes Flugzeug vor Weitere Videos Mehr Videos für dich Menschen im Krieg gegen die KI – Regisseur von Star-Wars-Hit bringt nächsten SciFi-Kracher

Zu dem stolzen Preis kann man noch DLCs im Wert von über 290,-€ kaufen, um neue Flugzeuge freizuschalten. Das Spiel ist eigentlich nur zu Hälfte ein Spiel und richtet sich eher an Flugsimulator-Fans, die eventuell sogar üben wollen, bevor sie sich ein eigenes Flugzeug kaufen.

In den Bewertungen auf Steam finden sich einige, die das Spiel für diesen Zweck gekauft haben, weshalb sich der stolze Preis wohl halbwegs rechtfertigen lässt.

Steam Deck

Was ist das Steam Deck? Das Steam Deck OLED ist die neue Version des beliebten Steamdeck, mit dem sich eure Steam-Spiele auch von unterwegs aus spielen lassen. Auf MeinMMO haben wir schon etliche Tests und Spiele auf dem Steamdeck ausprobiert, eine Liste mit den 12 Spielen, die ihr unbedingt ausprobieren müsst, findet ihr hier.

Hier könnt ihr den offiziellen Trailer zum Steamdeck OLED sehen:

Seht euch den offiziellen Trailer zum Steam Deck OLED an Weitere Videos Mehr Videos für dich Menschen im Krieg gegen die KI – Regisseur von Star-Wars-Hit bringt nächsten SciFi-Kracher

Das Steamdeck OLED in der 1 TB Variante kostet 679,-€ im Steam-Store und ist sicherlich eine Investition, die sich für Spieler lohnt, die oft unterwegs sind und gerne ihre Steam-Spiele bei sich haben. Wer allerdings sowieso nur von Zuhause aus zocken will, für den mag das Gerät nicht das Richtige sein. Einen PC kann es wohl nicht ersetzten.

Virtual Orator

Was ist Virtual Orator? Das VR-Spiel oder eher der VR-Simulator soll Menschen helfen ihre Angst zu besiegen vor Menschen zu sprechen. In unterschiedlichen Szenarien, zum Beispiel vor einer Schulklasse oder in einem Meeting, sollen die Spieler eine Präsentation halten. Das Spiel gibt dabei die Option selbst das Setting zu wählen, die Anzahl der Zuhörer zu wählen und seine eigenen, realen Präsentationen zu halten.

Hier könnt ihr ein Video dazu sehen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Das Spiel kostet 169,99 € auf Steam und könnte Menschen, die das Problem haben, wirklich helfen. Das versprochene AI-Feedback fällt allerdings recht mager aus, getrackt wird eher, wohin man während der Präsentation schaut. Dennoch könnte das Spiel Menschen helfen, weshalb es das viele Geld halbwegs wert ist.

Valve Index VR-Kit

Was ist das Valve Index VR-Kit? Das Valve Index VR-Kit ist das teuerste Produkt in unserer Liste auf Steam und das VR-System von Valve. Das VR-Headset wird so wie das Steamdeck auch über den Steam-Store vertrieben und enthält das Headset sowie alle Zubehör-Teile des VR-Systems. Als Dankeschön für den Kauf des VR-Headsets erhalten alle Spieler auch das Spiel Halflife: Alyx gratis dazu.

Das Valve Index VR-Kit kostet 1.079,-€ und gehört damit sicherlich zu den teureren VR-Kits auf dem Markt, dennoch erhält man hier ordentlich viel Zubehör zum Headset dazu und kann auch eine Vielzahl von Spielen zocken. Ob es günstigere Alternativen nicht auch tun, sei mal dahingestellt.

Wenn ihr statt viel Geld auszugeben lieber sparen wollte, hat jetzt ausgerechnet die Sparkasse ein neues Tool für euch: Ein Tool der Sparkasse zeigt euch, wie viel Euro Fortnite-Skins wirklich kosten können