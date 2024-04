Ein Tool der Sparkasse zeigt euch, wie viel Euro Fortnite-Skins wirklich kosten können

In Fortnite und vielen anderen Spielen tauscht ihr euer Geld erst in eine andere Währung um, bevor ihr damit etwas im Shop kaufen könnt. Jetzt gibt es ein Tool, was euch hilft, eure Kosten im Auge zu behalten.

Was ist das für ein Tool? Die Sparkasse hat ein neues Tool geschaffen, das euch helfen soll besser zu verstehen, wie viel Geld ihr für Items im Shop ausgebt. In einem Stream auf Twitch stellte der Streamer HandOfBlood das neue Tool vor und erklärte, wie es funktioniert.

In fast allen Spielen müsst ihr euer Echt-Geld zunächst in eine andere Währung wie V-Bucks umtauschen, damit ihr damit im Shop einkaufen könnt.

In-Game-Käufe finden ja immer so statt, dass man erst sein Echt-Geld in Ingame-Währung transferieren muss. Warum ist das Überhaupt so? […] Das liegt halt daran, dass die einfach wollen, dass man so ein bisschen das Gefühl für seine Ausgaben verliert. […] es ist schon fragwürdig, wie junge Menschen da auch teilweise natürlich abgezockt werden. HandOfBlood im Stream (VOD via YouTube)

Neues Tool sorgt für Klarheit

Was kann das Tool? Der Rechner der Sparkasse funktioniert wirklich simpel. Im Browser auf der Website des Rechners könnt ihr einfach den Betrag eingeben, den euer Skin kostet und schon wisst ihr, wie viel Euro das sind. Neben Fortnite werden noch viele andere Spiele angeboten.

Hier findet ihr eine Liste mit allen Spielen: Fortnite

League of Legends

Roblox

EA FC24

Candy Crush

Clash of Clans

Valorant

Rocket League

Hearthstone

Minecraft

Apex Legends

Genshin Impact

Call of Duty: Warzone

Overwatch 2

Destiny 2

Diablo IV

RAID: Shadow Legends

Battlefield 2042

The Finals

Fall Guys

Forge Of Empires

Hero Wars

Game of Thrones: Winter is Coming

Elvenar

Zoo 2: Animal Park

Farmerama

Hero Zero

Goodgame Empire

Big Farm

Seafight

Wie werden die Preise berechnet? Der In-Game-Rechner der Sparkasse nutzt für seine Berechnung immer nur die Basis-Preise. Preise von Bundles oder anderen Aktionen, wie „Wer mehr auflädt, bekommt etwas geschenkt“ verrechnet das Tool nicht.

Gibt es das Tool auch auf dem Handy? Ja, das Tool gibt es auch auf dem Handy. Dort könnt ihr es ganz einfach wie bei Google Lens über die Ingame-Währung halten und herausfinden, wie viel Geld, das in Euro ist.

Wenn ihr euch gerne Videos von neuen Skins anschaut, könnt ihr den In-Game-Rechner auch als Browser-Erweiterung installieren. Per Knopfdruck erfahrt ihr dann auch beim Schauen von Videos, wie viel der Skin wirklich kostet und habt so eure Ausgaben mehr im Blick.

Zuletzt haben sich einige Spieler in Fortnite wohl gedacht, dass sie lieber gar nicht für Skins bezahlen wollen, doch jetzt hat Epic Games zurückgeschlagen: Fortnite-Spieler nutzten einen Glitch für „kostenlose“ Skins, haben jetzt Schulden bei Epic