Fortnite-Spieler nutzten einen Glitch für „kostenlose“ Skins, haben jetzt Schulden bei Epic

Einige Fortnite-Spieler auf der Xbox nutzten einen Trick, mit dem sie an kostenlose V-Bucks kamen. Epic Games kam ihnen nun auf die Schliche und entfernte die Währung von ihren Accounts. Dadurch steht so manch ein Spieler jetzt in den Miesen.

Was war das für ein Glitch? Fortnite-Spieler auf der Xbox machten sich offenbar einen Glitch beim Refund-System zunutze, um haufenweise gratis Cosmetics abzustauben. Offenbar erlaubte ein Fehler seitens Microsoft den Spielern, sich ihre ausgegebenen V-Bucks gleich mehrfach zurückerstatten zu lassen.

Spieler kamen so also quasi umsonst an Skins und machten vielleicht sogar noch Gewinn. Genau diese Spieler erleben aber aktuell eine böse Überraschung.

V-Bucks-Schulden sind Ehrenschulden?

Wie reagiert Epic? Die sind den Übeltätern wohl auf die Schliche gekommen und haben die unlauter erhaltenen V-Bucks jetzt einfach von den Accounts entfernt. Die betroffenen Spieler stehen jetzt in den Miesen. Auf X kursieren Bilder, die V-Bucks-Schulden in den Tausendern zeigen.

So teilte der Leaker SamLeakss den Screenshot eines Spielers, auf dessen Account sich jetzt -6150 V-Bucks befinden. Nach deutschem Kurs entspricht das fast 50 €. Einige Nutzer berichten zudem, dass auch die Skins von den Accounts entfernt wurden, die auf diese Weise erworben worden waren.

In den Kommentaren sind die Nutzer zwiegespalten. Der Top-Kommentar mit über 400 Likes lautet einfach nur „Deserved“, also „Verdient“. Ein anderer Nutzer schreibt jedoch: Exploits seien zwar schlecht, es sei jedoch nicht fair, die Spieler zu bestrafen. Die hätten ja nur einen Weg gefunden, das System auszunutzen. Den Fehler sieht man hier also eher bei den Firmen selbst.

Viele haben jedoch kein Mitleid mit den betroffenen Spielern: Hätten die keine unlauteren Methoden genutzt, hätten sie jetzt auch kein Problem.

Was bedeuten V-Bucks-Schulden? Es scheint, als seien die betroffenen Spieler nochmal glimpflich davongekommen und müssten nicht mit Strafzahlungen rechnen. Die entstandenen Schulden sind dennoch real: Gemäß der offiziellen Website von Epic kann man V-Bucks-Schulden nur loswerden, indem man V-Bucks kauft, um die offene Summe auszugleichen.

Wenn sich die Spieler auf den betroffenen Accounts nun also neue Skins oder auch nur den aktuellen Battel Pass holen wollen, müssen sie erstmal ihre Schulden an Epic berappen.

Was sagt ihr zu dem Fall? Findet ihr die Strafe „verdient“? Lasst uns gerne einen Kommentar mit eurer Meinung da.

Ein anderer Fortnite-Spieler konnte sich aktuell hingegen über einen unerwarteten Geldsegen freuen. Er gewann einen Wettbewerb auf einer ganz besonderen Map und erhielt dafür einen auf den ersten Blick unspektakulären Preis. Seinen Gewinn machte er jedoch zu viel Geld:

