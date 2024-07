Fortnite hat jetzt den Cybertruck von Elon Musk, doch selbst die Entwickler sind nicht begeistert

Das Auto ist Teil des Events Sommer Roadtrip, das aktuell in Fortnite stattfindet. Ein Grund mehr bald wieder in Fortnite hereinzuschauen ist eine neue Technologie, die ermöglichen soll, dass irgendwann 1 Milliarde Spieler zeitgleich Fortnite spielen könnten: Chef von Fortnite stellt neue Technologie vor, schwärmt von einer Milliarde Spielern gleichzeitig

Wie kommt der Truck bei den Fans an? Auch unter den Fans von Fortnite finden sich viele Spieler, die den Truck, Tesla oder Elon Musk persönlich angreifen oder nicht leiden können. Auf X.com teilt der Nutzer @KeanuOrange ein Bild des Autos und schreibt: „es sieht so aus, als ob das Auto immer noch ins Spiel geladen wird“.

Auf X.com macht er deutlich, was er von der Kooperation hält: „Zur Erinnerung 1. Mit dem Geldbeutel abstimmen funktioniert und die Stimmung in den sozialen Medien ist ein greifbarer Faktor 2. Unternehmen bestehen aus vielen verschiedenen Menschen mit ihren eigenen, einzigartigen Meinungen. 3. Der Truck sieht verdammt albern aus und der CEO des Unternehmens ist ein Stück Scheiße.“

Was ist das für ein Auto? Der Cybertruck ist ein Auto der Firma Tesla mit dem CEO Elon Musk. Das Auto gibt es jetzt kostenlos in Fortnite für alle, die bis zum 7. August eine Reihe von Quests erledigen.

