Chef von Fortnite stellt neue Technologie vor, schwärmt von einer Milliarde Spielern gleichzeitig

In einem Interview sprach der Chef und Gründer von Fortnite und Epic Games, Tim Sweeney über die Zukunft der Unreal Engine, die mit ihrer sechsten Version den Fokus auf Server und Netzwerk-Struktur legt.

Was ist das für eine neue Technologie? In einem Interview mit Dualshockers hat der Chef von Epic Games und Fortnite Tim Sweeney über die Zukunft der Unreal Engine in der sechsten Version gesprochen. Auf der Engine läuft Fortnite, aber auch andere bekannte Spiele wie Hogwarts Legacy und Black Myth: Wukong.

Aktuell befindet sich die Engine in der fünften Version. Jetzt sprach der Chef über das neue Update und was damit verbessert werden soll.

Hier könnt ihr den Trailer zu Fortnite Chapter 5 Season 3 sehen.

Fortnite mit 1.000.000.000 Spielern gleichzeitig

Was steht im Fokus des Updates? Mit der Version 6 der Engine soll vor allem die Server- und Netzwerkstruktur verbessert werden. In Zukunft soll es möglich sein, Millionen von Spielern, wenn nicht gar eine Milliarde Spieler gleichzeitig zu unterstützen.

Eine der großen Anstrengungen, die wir für die Unreal Engine 6 Unternehmen, ist die Verbesserung des Netzwerkmodells, bei dem wir sowohl Server haben, die viele Spieler unterstützen, als auch die Fähigkeit, Spieler nahtlos zwischen Servern zu bewegen und alle Server in einem Datenzentrum oder in mehreren Datenzentren in die Lage zu versetzen, miteinander zu sprechen und eine Simulation in der Größenordnung von Millionen oder in Zukunft vielleicht sogar einer Milliarde gleichzeitiger Spieler zu koordinieren. Tim Sweeney

Auch dass Fortnite in nicht allzu ferner Zukunft Lobbys mit 200 Spielern haben könnte, deutet der CEO an. Früher sei das nämlich aus technischer Sicht unmöglich gewesen. „Wir konnten [damals] nicht 200 Spieler auf einem Server schaffen“, sagt er als Beispiel für die Limitierungen durch die Engine.

Wie wirken sich die Limits heute aus? Die aktuellen Limits sind der Grund, dass Fortnite „in eine Vielzahl unterschiedlicher Inseln unterteilt“ ist, erklärt der Chef. Es sei aktuell nicht möglich, dass Kartenersteller ihre Inhalte zusammen in eine große Welt bringen können.

Aktuell sei es den Servern von Epic Games nicht möglich untereinander zu kommunizieren, so kommt es, dass Fortnite zwar 10 Millionen Spieler haben könnte, aber jeder auf einer „eigenen, getrennten Kopie der Welt“ spielen würde.

