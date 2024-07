Eine Militär-Simulation hat das Gaming der letzten 7 Jahre geprägt wie kein anderes Spiel – Jetzt ist sie der große Gewinner des Steam Summer Sales

In Megashark vs. Mechashark versucht die Regierung den monströsen Mega-Hai mit einem Roboter-Hai zu stoppen.

Hat Arma 3 deshalb so viel Erfolg beim Sale? Wohl eher nicht. Arma 3 hat durch die Modding-Szene in der Vergangenheit viele positive Bewertungen erhalten und war beim Sale für 90 % rabattiert. Außerdem wurde es bei vielen auf Reddit ganz oben beim Sale angezeigt.

Neben dem eigenständigen Playerunknown’s Battlegrounds feierten Spiele wie H1Z1, Fortnite, Apex Legends und Call of Duty: Warzone ihre Erfolge mit dem Genre, das einst in Arma 3 seinen Durchbruch erzielte.

Das Spiel selbst wuchs auch um etwa 30 % in den Spielerzahlen an (via SteamDB ). Arma 3 ist jedoch keine gewöhnliche Militär-Simulation. Hinter ihr steckt viel mehr.

Um welches Spiel geht es? Die Militär-Simulation Arma 3 hat beim Steam Summer Sale richtig gut abgeschnitten. Wie der Publisher Bohemia Interactive bekannt gab (via Steam ), verkaufte sich das Spiel bereits am ersten Tag über 100.000-mal. Bis zum Ende des Sales auf Steam wurden dann über 500.000 neue Kopien verkauft.

