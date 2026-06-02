Final Fantasy XIV bringt neuen heftigen Raid, aber ein Taco und eine Schaufel stehlen die Show

Der neue Patch 7.51 für Final Fantasy XIV wurde veröffentlicht und bringt neben einem neuen heftigen Raid noch weitere Neuerungen. Mit dabei ein Taco und eine Schaufel, die für die Community wichtiger erscheinen als die große Bedrohung durch einen Clown.

Was ist im Patch neu? Am 2. Juni 2026 wurde Patch 7.51 veröffentlicht. Mit dabei sind der neue Ultimate-Raid, neue Nebenquests für die Kosmo-Erkundung sowie ein neues Gebiet oder ein neues Mount und Minion. Zusätzlich gibt es noch weitere kleinere Neuerungen, die ihr in den offiziellen Patch-Notes nachschauen könnt.

Beim Ultimate-Raid handelt es sich um Dancing Mad. Dort müsst ihr gegen den Clown Kefka antreten, der bereits aus der Omega-Raidserie bekannt ist. Um die heftige Herausforderung anzugehen, müsst ihr jedoch erst den vierten Savage-Raid aus der Schwergewichtsklasse des Arcadions schaffen.

Neben all den Neuerungen stehlen aber ausgerechnet ein einfacher Taco und eine Schaufel die Show.

Den Taco konnten wir bereits im Trailer zu Dawntrail sehen:

Video starten Final Fantasy XIV: Launch-Trailer für Dawntrail stimmt auf das Abenteuer in Tural ein Autoplay

„Big Fat Tacos“ sind endlich wahr geworden

Was hat es mit dem Taco und der Schaufel auf sich? Ebenfalls ein Teil des Patches sind ein neues Emote und ein Fashion-Accessoire.

Beim Emote handelt es sich um das Essen eines Tacos, der an einen Moment von Graha Tia im Trailer von Dawntrail erinnert, in dem er genüsslich in einen Taco beißt. Im Reddit-Beitrag zum Patch 7.51 wurde deutlich, dass das Taco-Emote ein richtiger Star in der Community ist.

Dort sind gleich mehrere User in den Kommentaren, die sich sehr über das neue Emote freuen. Auch ein GIF wurde gepostet, bei dem die Rubin-Waffe aus Shadowbringers zu sehen ist, mit der Unterschrift: „Big Fat Tacos“.

Das kommt von einem Meme des Soundtracks, bei dem viele Spieler am Anfang den Text missverstehen und Folgendes hören: „BIG FAT TACOS, A BIG FAT TACOS, A BIG FAT TACOS, SO BIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIG“.

Das ist auch ein Satz, der gerne in den Chat bei der Prüfung der Rubinwaffe geschrieben wird, sobald die Musik startet. Aber hört es euch einfach mal selbst an (ab 0:18):

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Neben dem Taco ist die Schaufel ein weiterer Star: Neben vielen Taco-Kommentaren ist auch die Schaufel vertreten – nicht so oft wie der Taco, aber auffällig oft. Der Reddit-User Kireag fragt sich Folgendes: „Warum freue ich mich bitte so verdammt sehr auf eine Schaufel?“

Ein weiterer User antwortete ihm und erwähnte, dass solche Fashion-Accessoires bedeuten könnten, dass Square Enix noch weitere dieser Art ins MMORPG bringen werde. Solche Items würden laut ihm zu besseren Posen für Bilder – oder dem AFK-Herumstehen am selben Ort – und mehr Rollenspielmöglichkeiten führen.

Was ist euer Highlight des Patches? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Leider ist mit diesem Patch noch nicht der Beastmaster zu Final Fantasy XIV gekommen. Dabei handelt es sich um eine neue Klasse, die jedoch eingeschränkt ist. Für MeinMMO-Autor Nico ist der Beastmaster ein sicherer Grund, um wieder nach Eorzea zurückzukehren: FFXIV bringt bald eine neue Klasse und lockt mich endlich wieder zurück nach Eorzea