Alle haben nur Augen für den Imperator, aber Warhammer 40.000 hat mal eben 3 „neue“ Chaos-Götter gezeigt

Game Workshop läutet mit einem epischen Video die neue Edition von Warhammer 40.000 ein. Eines der Highlights: zum ersten Mal ist der Imperator in Person zu sehen. Er ist jedoch nicht der einzige „Big Player“, der in Erscheinung tritt.

Endlich gibt es offizielle Bilder vom Imperator in einem Trailer, den viele Fans als den besten bisher bezeichnen. In knapp 4 Minuten zeigt Games Workshop, wie düster die Welt von Warhammer 40.000 wirklich ist und warum es „keinen Frieden unter den Sternen“ gibt.

Aber obwohl die Augen der meisten Leute auf dem Imperator der Menschheit und seinem sich unheimlich bewegenden Auge liegen, machen einige Nutzer auf Reddit auf etwas aufmerksam, was anderen entgangen sein mag.

Gegen Ende des Videos sind nämlich auch die vier Götter des Chaos zu sehen, jedoch nicht alleine. In kurzen Schnipseln tauchen weitere Figuren auf, von denen einige von euch vermutlich noch nie etwas gehört haben.

Video starten Der Trailer zur 11. Edition von Warhammer 40.000 zeigt den Imperator überraschend lebendig Autoplay

Games Workshop zeigt erstmals Bilder von „unbekannten“ Warp-Entitäten

Zwar sind nur kurz Bilder zu sehen, allerdings lassen sich diese mit etwas Interpretation recht gut zuordnen. Zu sehen sind neben Khorne, Tzeentch, Slaanesh und Nurgle unter anderem:

Die Macher bestätigen nicht, um wen es sich bei den kurzen Ausschnitten handelt. Selbst die Bilder vom Imperator sind nur das, „was die Menschen sich vorstellen“ und spiegeln nicht unbedingt die Realität wider.

Allerdings ergibt das einen gewissen Sinn, denn der Warp ist die Projektion von Gefühlen und Gedanken. Passend dazu sind einige Szenen zu sehen, die vermutlich keine Götter darstellen, sondern wichtige Ereignisse aus der Geschichte.

Was glaubt ihr, hat es mit den Chaos-Göttern auf sich? Habt ihr noch mehr Details im Trailer entdeckt? Schreibt uns gerne einen Kommentar!

Genau wie beim Imperator selbst ist bei alledem nicht klar, wie die Entitäten wirklich aussehen und in welchem Zustand sie sich befinden – das ist die ganze Idee am Warp. Spannend dürfte jedoch sein, dass der Imperator mit ihnen gleichgesetzt wird: Der neue Chef vom Imperium in Warhammer 40.000 fragt, ob der Imperator ein Gott ist, dabei müsste er es besser wissen