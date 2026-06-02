FYNG Summer: Blickt noch diese Woche in die Zukunft des Gaming

Wir liefern euch über 30 Stunden Liveprogramm mit den wichtigsten Showcases, Analysen und einigen – noch geheimen – Überraschungen.

Anfang Juni blicken Gaming Fans traditionell nach Los Angeles, um einen Blick in die Zukunft des Gaming werfen zu können. Zahllose Publisher und Entwicklerteams nutzen den ehemaligen E3-Zeitraum um im Rahmen des Summer Game Fest und seinen vielen kleinen Showcases kommende Titel zu präsentieren.

Dieses Jahr wird es besonders spannend. Mit GTA 6 erwartet uns im Spätherbst ein Spiele-Monolith, wie er nur alle Dekade einmal erscheint. In den diesjährigen Showcases werden die großen Publisher deshalb Spiele vorstellen, die entweder noch vor November erscheinen – oder erst 2027, wenn sich Rockstars Rauch erst einmal verzogen hat.

Aber wer navigiert euch durch den Dschungel der Showcases in den kommenden Tagen? Die einfache Antwort: Wir!

Von 02. bis 09. Juni haben wir bei Find Your Next Game: Summer über 30 Stunden Liveprogramm auf unserem Twitch-Kanal für euch. Mit den wichtigsten Showcases, Analysen und exklusiven Anspieleindrücken kommender Mega-Titel. Live aus München begrüßen euch unsere Hosts Ann-Kathrin, Felix, Magdalena, Lea, Daniel, Julius und Maurice gemeinsam mit unseren Experten Micha, Paul, Heiko, Tobi, Lea uvm.

Hier findet ihr unsere Programmübersicht:

Neben den großen Showcases von Sony (02. Juni), Xbox (07. Juni), Future Games Show (06. Juni) und der PC Gaming Show (07. Juni) zeigen wir Geoff Keighley große Präsentations-Show Summer Game Fest (06. Juni) und den von Gronkh produzierten Deutsche Indie Showcase (07. Juni). Die spannendsten Titel kleinerer Präsentations-Shows fassen wir in Einzelsendungen zusammen.

Dimitry Halley ist für uns in Los Angeles vor Ort und hat die Gelegenheit, einige namhafte Titel anzuspielen. Am Sonntag und Montag berichtet er uns davon live im Programm. Die Spiele sind noch geheim, aber so viel sei verraten: Es wird sich lohnen, einzuschalten.

Mehr zum Thema Summer Game Fest im Juni 2026: Termine, Uhrzeiten, Streams und mehr von Alexander Mehrwald

Auf unseren Webseiten GameStar, GamePro und MeinMMO lest ihr in den kommenden Tagen natürlich ausführliche Vorschau- und Angespielt-Artikel. Die Übersicht findet ihr auf unserer FYNG-Themenseite.

Natürlich ist auch der Release des langerwarteten Gothic-Remake am Freitag ein großes Thema in unserem Liveprogramm. Wir zocken rein und talken mit namhaften Gothic-Talents sowie unserem Chefredakteur Heiko, wie das Ding denn nun geworden ist.

Gothic-Experten sollten sich den Samstag vormerken. Im Gothic-Quiz könnt ihr nämlich eine Collector’s Edition des Remakes gewinnen.

Ihr merkt schon: Wir haben viel vor. Seid also dabei, live im Stream, im Chat, in den Kommentarbereichen und feiert mit uns die Spiele der Zukunft!