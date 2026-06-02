Die coolen X-Men sind in Spider-Noir einfach nur brutale Schläger, Wolverine schwingt Messer statt Krallen

Mit Spider-Noir hat es eine alternative Version von Spider-Man als Serie auf Prime Video geschafft, aber in diesem Universum gibt es noch weitere Helden. Die bekannten X-Men sind dort aber keine tragischen Protagonisten.

Spider-Noir basiert auf den Comics zu Spider-Man-Noir. Das ist ein alternatives Universum auf Erde-90214 und Spider-Man ist nicht der Einzige, der dort eine neue Variante hat. In der Serie sieht man bereits einige seiner Schurken, aber auch andere Helden werden in diesem Universum repräsentiert.

Darunter sind auch die X-Men, die sonst als tragische Helden für die Rechte der Mutanten kämpfen. Im Noir-Universum ist das anders. Dort sind sie Schurken, aber haben trotzdem eine tragische Komponente.

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Eine Gruppe von Gangstern

Wer sind die X-Men auf Erde-90214? Im Dezember 2008 wurde die erste Ausgabe von X-Men Noir von Fred Van Lente (Autor) und Dennis Calero (Zeichner) veröffentlicht. Die Detektive Dukes und Magnus untersuchen den Mord an Jean Grey.

Ihre Hinweise führen sie zum Psychiater Charles Xavier, der eine Schule für die Reformierung von kriminellen Jugendlichen leitet. Wie sich im Laufe der Story aber herausstellt, versucht Xavier gar nicht, die Jugendlichen auf den richtigen Weg zu führen, er sorgt dafür, dass sie zu kriminellen Soziopathen werden.

Das macht er nicht ohne Grund: Seiner Auffassung nach ist Soziopathie die nächste Evolutionsstufe des Menschen – das ist die Parallele zu den Mutanten im bekannten Universum, die als Homo Superior bezeichnet werden.

Dafür arbeitet er mit dem Polizeichef Magnus zusammen, der quasi das Äquivalent zu Erik Magnus Lensherr, also Magneto, darstellt. Der leitete insgeheim die Bruderschaft , eine Vereinigung korrupter Polizisten und Verbrecher. Magnus will, dass sich die X-Men dieser Vereinigung anschließen, Xavier weigert sich aber.

Das führt dazu, dass Magnus Warren Worthington III. (Angel) von einem Dach wirft, um dadurch Ermittlungen einzuleiten, die Xaviers Schule untersuchen und ihn einzusperren.

Wie sich am Ende aber herausstellt, war Jean Grey nie tot, ein Mord hat nicht stattgefunden. Vielmehr fälschte sie ihren Tod, um Xavier zu entkommen.

Und was macht Wolverine in diesem Universum eigentlich?

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Keine Kräfte, aber trotzdem irgendwie der Gleiche

Gibt es Wolverine im Noir-Universum? Passend zu Spider-Noir ist James Logan Howlett auf Erde-90214 ein privater, ständig betrunkener Ermittler, der seinen ersten Auftritt in X-Men Noir Nr. 2 hat. Im April 2009 spendierte ihm Marvel aber eine eigene Noir-Reihe (Wolverine Noir) von Stuart Morre (Autor) und C.P. Smith (Zeichner).

Wie auch die anderen X-Men hat Wolverine keine Kräfte. Dafür ist er ein Messerexperte, der mit selbstgebauten Krallen kämpft.

In X-Men Noir Nr. 3 treffen Cyclops, der Anführer der X-Men und Logan aufeinander, nachdem Cyclops erfahren hat, dass Logan und Jean eine Affäre hatten. Sie starten einen Kampf, bei dem Wolverine seinem Gegner ein Auge verletzt. Bevor Schlimmeres passiert, wird der Kampf aber gestoppt.

In seiner 4-teiligen eigenen Comic-Reihe kümmert sich Wolverine-Noir um seine eigenen Fälle, zusammen mit seinem Bruder. Als Alkoholschmuggler hat Wolverine dafür viele Kontakte. Einer seiner Gegner ist dabei Victor Creed, eine Alternative-Version seines Erzfeindes Sabretooth. Auch hier ist er ein skrupelloser Schurke, der die Menschen, die ihm etwas bedeuten, bedroht.

Das Noir-Universum von Marvel bietet einige Interpretationen bekannter Helden und verwandelt sie in die düsteren Detektiv-Geschichten, wie sie in den 1940er- und 1950er-Jahre populär waren. Spider-Noir ist als Serie dafür ein guter Einstieg. Spider-Noir auf Amazon Prime: Welche Folgen sollte man in Farbe, welche in Schwarz-Weiß sehen?