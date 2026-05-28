5 Monate vor den Avengers kehrt die wirklich beste Marvel-Gruppe zurück

Mit einem neuen Trailer hat Marvel endlich den Release der 2. Staffel der besten Marvel-Serie bestätigt und zeigt bereits den mächtigen Schurken, der sogar auf dem Niveau von Thanos ist.

Um welche Serie geht es? 2024 sorgte Disney, die sich 2019 20th Century Fox und die X-Men-Rechte schnappten, für eine Neuauflage der animierte X-Men-Serie aus den 1990er-Jahren. Mit X-Men ’97 kehrte die bekannte Marvel-Gruppe 2024 zurück.

Die Serie spielt dabei zwar im selben Universum wie die alte (die man auch auf Disney Plus schauen kann), ist storytechnisch aber auch für Neulinge, die von Mutanten und X-Men nur mal gehört haben, ein guter Start.

Jetzt veröffentlichte man endlich einen ersten Trailer und bestätigte den 1. Juli 2026 als Release-Datum für die 2. Staffel auf Disney+. Den Trailer könnt ihr hier sehen:

Video starten Die X-Men kehren endlich wieder zurück und stellen sich in der 2. Staffel von X-Men ’97 einem mächtigen Feind Autoplay

Ein gefährlicher Schurke stellt sich den X-Men

Worum geht es in der 2. Staffel? Nach den tragischen Ereignissen der 1. Staffel bekommen die X-Men keine Ruhe. Wie bereits in der 1. Staffel angedeutet, müssen sich die Mutanten in der neuen Staffel dem Schurken Apocalypse stellen, dem ersten Mutanten aller Zeiten.

Ohne viel verraten zu wollen: Apocalypse ist einer der mächtigsten Schurken im Marvel-Universum. Er ist unsterblich, hat übermenschliche Stärke, Geschwindigkeit und Reflexe und noch andere ziemlich unfaire Fähigkeiten, die den X-Men seit 1986 das Leben schwer machen.

Zusätzlich dazu sieht man im Trailer bereits einiges an Action und viele Charaktere, die im X-Men-Kosmos bekannt und beliebt sind. Passend zur 1. Staffel kann man auch davon ausgehen, dass die Entwicklung von Figuren wie Rogue, Cyclops und Magneto weitererzählt wird.

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Sorry Avengers: Die X-Men sind das beste Marvel-Team

Was sagt MeinMMO-Redakteur und X-Men-Fan Nikolas Hernes zum Trailer? Schon allein mit der Musik schafft es der Trailer, mich einzufangen. Für mich ist die 1. Staffel von X-Men ’97 die beste Marvel-Serie, die man auf Disney+ schauen kann. Auch wenn es ein Cartoon ist, hat die Serie die Action eines Superhelden-Teams, aber auch eine emotionale und menschliche Tiefe, die die X-Men schon immer ausgemacht hat.

Deshalb haben es auch die Avengers nie geschafft, die X-Men in meinem Herzen zu ersetzen. Und der Trailer zur neuen Staffel zeigt bereits viele coole Konzepte: Neben Apocalypse wird es scheinbar auch um Zeitreisen gehen und das kann ziemlich viel Spaß machen.

Wichtig ist für mich auch das Thema: Mutanten und Gesellschaft , das in der 1. Staffel bereits angesprochen wurde und in den Comics bis heute ein wichtiges Element der X-Men ist und sie von all den anderen Superheldenteams unterscheidet.

Das weckt in mir auch mehr Vorfreude als für Avengers: Doomsday, weil ebendiese emotionale und gesellschaftliche Komponente fehlt.

Habt ihr X-Men ’97 gesehen und freut ihr euch auf die 2. Staffel, oder haltet ihr nichts von den Serien auf Disney+? Schreibt es uns gerne in die Kommentare. Der Grund, warum die X-Men überhaupt entstanden sind, ist ziemlich absurd: Vor über 60 Jahren erschuf Stan Lee ein ikonisches Marvel-Team, um eine feige Ausrede für Superkräfte zu haben