Das Ende von The Boys enttäuschte die Fans, hier sind 9 Serien, die es besser machen

Das Finale von The Boys hat nicht alle Fans überzeugt, und damit ist die Serie nicht allein. Aber es geht auch anders. MeinMMO zeigt euch 9 Serien, die ein gutes Ende gehabt haben.

Wie ist diese Liste entstanden? Im Zuge des eher kontroversen Endes von The Boys und Stranger Things, haben wir uns angeschaut, welche Serien eigentlich ein gutes Ende hatten. Darauf basierend stellen wir euch 9 Serien vor. Die vorgestellten Serien haben alle mindestens 3 Staffeln.

Diese 9 Serien basieren auf der Meinung des Autors und den Tipps aus der Redaktion. Um trotzdem eine Metrik zu haben, stellen wir euch nur Serien vor, deren Ende mindestens ein IMDb-Rating von 9,0/10 (Stand: 27.05.2026) hat. Außerdem versuchen wir, Spoiler zu vermeiden, damit ihr die Serien komplett genießen könnt.

Kennt ihr eigene Serien, die dazu passen, schreibt sie uns gerne in die Kommentare.

Honorable Mentions aus der Redaktion

Neben den 9 Serien auf der Liste, stellen wir euch noch ein paar Serien vor, die von der Redaktion genannt worden sind, aber keinen Platz als eigener Eintrag gefunden haben:

Supernatural

Sherlock

Outlander

The Good Doctor

Lucifer

Star Wars: The Clone Wars

The Expanse

Vikings

Fringe

Black-ish

Twin Peaks

Serien mit einem guten Ende: Orange is the New Black

Release: 2013-2019 (7 Staffeln) | IMDb der Serie: 8,0/10 bei über 336.000 Bewertungen | Stream: Bei Netflix im Abo erhältlich

Video starten In Orange is the New Black landet Piper Chapman plötzlich im Gefängnis Autoplay

Piper Chapman (Taylor Schilling) landet aufgrund eines alten Verbrechens für 1,5 Jahre im Gefängnis. Dort trifft sie viele Frauen mit verschiedenen Schicksalen und kämpft sich durch den Alltag und die Probleme im Gefängnis. Obwohl Piper die Hauptfigur ist, gibt die Serie den verschiedenen Schicksalen viel Luft und Screen-Time.

Auch wenn Orange is the New Black oft auch humorvolle Szenen zeigt, präsentiert die Serie viele traurige Schicksale und zeigt, welchen Einfluss eine Gefängnisstrafe auf das Leben der Individuen hat. Dabei zeigt die Serie auch die frustrierenden und kritischen Seiten des US-Strafsystems.

Die finale Folge bietet kein Happy End und das passt zur Serie. Sie zeigt, wie systematische Probleme das Leben anderer zerstören können und welchen Einfluss Aspekte wie Rassismus haben. Die letzte Folge (Staffel 7, Folge 13) kommt bei über 2600 Reviews auf 9,1 von 10 bei IMDb.