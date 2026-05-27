Spieler von Warframe nervt das lange Öffnen seiner Geschenke, Chefin antwortet: „Für dich mach ich’s drei Mal länger“

Ein Content-Creator und Twitch-Streamer zu Warframe ärgert sich über die nervigen Bürden seiner erhaltenen Geschenke und wendet sich an die kreative Direktorin des Spiels. Doch auf ihre Hilfe kann er nicht zählen.

Was stört den Content Creator genau? Triburos, Spieler und Twitch-Streamer zu Warframe, wandte sich auf X an die ehemalige Community-Managerin und nun kreative Direktorin des Spiels, Rebecca Ford.

In einem Post bettelt er sie an, die Animation zum Annehmen von Geschenken zu beschleunigen oder sie überspringen zu können. Er erwähnt selbst, dass das vermutlich nur weiteren Content Creators zugute käme, doch fügt hinzu: „Hast Du überhaupt eine Ahnung, wie quälend das ist? Es tut so weh.“

Eine Aussage, auf die er prompt eine Antwort bekam:

„Ich mach’s dreimal so lang, damit du über deine Privilegien nachdenken und dabei lernen kannst, Dankbarkeit zu üben.“

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Twitter Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitter Inhalt

Betteln geht nach hinten los

Wie sind die Reaktionen auf diese Antwort? Die Community von Warframe feiert die Antwort von Ford wie einen Micdrop (eine selbstbewusste Geste). Als Content Creator, der sich nicht über zu wenig Geschenke beklagen kann und seine Situation trotzdem als „quälend“ bezeichnet, freut sich die Spielerschaft über die genauso freche Antwort der kreativen Direktorin. Denn der Nutzer schreibt selbst, dass er noch 159 Geschenke habe, die er öffnen müsse.

„Ja, zeig’s ihm, Mama!“, schreibt @Termocaos unter ihrem Post. Auch @PI66I3 findet: „Als jemand, der in Warframe noch nie etwas geschenkt bekommen hat, weiß ich diese Antwort sehr zu schätzen.“

Video starten Im Gameplay seht ihr erste Eindrücke zum neuen Horror-Modus von Warframe Autoplay

Der Austausch wurde auch auf Reddit geteilt, wo schadenfrohe Spieler bereits Ideen haben, wie man die Animationen im Spiel noch „verbessern“ könnte, wie auch Thaurlach:

Bitte gib zur Bestätigung ‚Geschenk annehmen‘ ein. Möchtest Du dieses Geschenk wirklich annehmen? Bitte gib ‚bestätigen‘ ein. Bestätige dies über die mobile App. Dann noch eine 10-sekündige Animation.

Rebecca Ford hat sich auch zum Schluss von Destiny 2 geäußert und zeigt mit einer persönlichen Story, was das Franchise und Bungie für die Community bedeutet haben: „Es gibt kein Warframe ohne das Erbe von Bungie“ – Chefin des MMOs mit Space-Ninjas gedenkt sterbendem Destiny 2