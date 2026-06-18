74-jähriger Opa vermöbelt bisherige Titelverteidigerin in Tekken, wird neuer Champion der Rentner

Das halbjährliche Tekken-Turnier der Rentner ist vorbei und hat einen neuen Champion gekrönt. Dieses Mal konnte sich die deutlich ältere Titelverteidigerin nicht durchsetzen.

Was ist das für ein Turnier? Zwei Mal im Jahr veranstaltet die Care Esports Association aus Japan ein Tekken-Turnier in Altersheimen aus 3 unterschiedlichen Präfekturen. In der 13. Ausgabe prügelten sich 9 Rentner im Online-Modus um den Titel.

Doch bevor das Turnier am 13. Juni 2026 bevorstand, wurden die einzelnen Prügel-Rentner mit einem eigenen Spotlight-Video auf YouTube vorgestellt. Mit dabei war natürlich auch die Titelverteidigerin des letzten Turniers im November 2025. Die 91-jährige Hisako Sakai konnte damals mit einer gefürchteten Taktik ihren Widersacher besiegen und Champion werden. Jetzt musste sie sich gegen den 74-jährigen Sadayuki Kato geschlagen geben.

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Die Taktik der 91-Jährigen hat nicht mehr funktioniert

Wie spielt die Tekken-Spielerin? Hisako Sakai nutzt die Taktik: So viele Knöpfe wie möglich und so schnell wie möglich drücken. Damit konnte sie bereits einmal Champion werden, doch beim zweiten Mal konnte sie es nicht mit der Professionalität ihres Gegners aufnehmen.

Sadayuki Kato hatte im gesamten Finale einen fokussierten Blick auf das Spiel und sah aus, als würde er genau wissen, was er tue. Neben ihm hämmerte die Titelverteidigerin auf den Controller, ohne überhaupt hinzuschauen (ab 02:38:10 im Video des Livestreams auf Youtube).

Im Best-of-5-Finale konnte Sadayuki mit seinem Charakter Miary Zo schließlich 3-1 gewinnen und wurde zum neuen Tekken-Champion der Rentner.

Ein richtiges Esports-Turnier nur für Rentner: Ein weiteres Highlight, neben den Spielern des Turniers, ist die professionelle Organisation des Events. Es gibt gleich 3 Caster und Hosts des Turniers, die jeden Kampf kommentieren und nach den Matches über die Spieler und Leistungen reden.

Ein schöner Weg, um den älteren Menschen in unseren Reihen den modernen E-Sport beizubringen. Im November 2026 findet das nächste Turnier statt.

Leider war die 73-jährige Yoshie Murabe dieses Mal nicht dabei. Sie konnte das 11. Turnier der Care Esports Association mit dem Panda gewinnen und fand es am Ende nicht einmal besonders schwierig: 73-Jährige gewinnt Tekken-Turnier im Seniorenheim, sagt: „Fühlte sich nicht besonders schwierig an“