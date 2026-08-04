Eine Frau heiratet ihre liebste Anime-Figur, bekommt sogar den Segen des Autors

Die 24-jährige Französin Lucie hat sich Ende 2025 ihren großen Traum erfüllt. Sie konnte ihre liebste Anime-Figur aus der Serie „Rent-A-Girlfriend“ heiraten.

Was für einen großen Schritt hat die 24-Jährige gewagt? Lucie ist in die Figur Mami Nanami aus Rent-A-Girlfriend verknallt. Die Französin soll sogar extra von Frankreich nach Tokio gezogen sein. Nach eigenen Aussagen wollte Lucie in die Heimat ihrer großen Liebe ziehen.

Dort soll sie in einer Kapelle in Okayama eine symbolische Hochzeit mit der Anime-Figur gefeiert haben. Auf einigen Bildern auf ihrem TikTok-Kanal ist die glückliche Braut mit einer Plüsch-Version ihrer Liebsten zu sehen.

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Frau verehrt eine fiktive Anime-Figur

Wie hat diese Liebe begonnen? Die Liebe für Mami soll schon seit der Schulzeit so sein, denn allein ihre Schultasche zeigt Bilder des Anime-Charakters und den Spruch „Do it for her“, also „Tu es für sie“.

Auf Fotos auf ihrem TikTok-Kanal ist zudem sämtliches Merchandise mit der Figur zu erkennen, darunter Acrylständer oder große Pappaussteller. Die junge Frau würde jedes Jahr den Geburtstag der fiktiven Anime-Figur feiern und mit ihr auf Dates gehen, sogar ins Ausland.

Zudem soll die Anime-Figur bei ihren wichtigsten Momenten mit dabei gewesen sein. Unter den Bildern von Lucie befindet sich auch eines von ihrem Schulabschluss, auf dem ein Pin der Anime-Figur zu sehen ist.

Mami soll sogar ein Teil der Familie gewesen sein und ihre Plüschfigur ist auf sämtlichen Fotos zu sehen. Lucie ist sogar so weit gegangen, dass sie einen großen Schritt für den fiktiven Charakter gewagt hat.

Was sagt der Autor der Serie dazu? Reiji Miyajima ist der Mangaka von Rent-A-Girlfriend und hat den beiden sogar seinen Segen gegeben. Er reagiert auf einen Fernsehbeitrag zu Lucie und sagt, dass er die Französin einfach nur glücklich sehen wolle, und signiert Lucie sogar ein Bild von Mami.

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Was ist das für ein Phänomen? Die Obsession der Französin fällt unter den Begriff Oshikatsu. Dabei widmen vor allem junge Frauen viel Zeit ihrem liebsten Charakter oder ihrem liebsten Idol.

Was haltet ihr von der Hochzeit? Wenn ihr einen Anime-Charakter heiraten müsstet, wer wäre es? Schreibt es gerne in die Kommentare!

In Rent-A-Girlfriend geht es nicht gerade um ein glückliches Liebespärchen, sondern um eine gemietete Freundin, die über die Zeit eine komplizierte Beziehung mit ihrem Kunden entwickelt. Welche Animes sich sonst noch eignen, wenn ihr von glücklichen Pärchen die Schnauze voll habt, lest ihr hier: 5 Animes, in denen ihr von glücklichen Liebespärchen verschont bleibt