Neues Spiel auf Steam ist wie Balatro als First-Person-Shooter, verbessert nebenbei euer Aim

In einem Shooter auf Steam entfacht ihr krasse Kombinationen wie in Balatro und bringt Ziele mit besonderen Kugeln zum Platzen.

Was ist das für ein Spiel? Lucky Shot ist eine Mischung aus Aim-Trainern wie Aimlabs oder Kovaaks und dem Indie-Hit Balatro. Ihr bekommt eine Pistole, starrt auf eine Wand, vor der sich Ziele hin und her bewegen, und knallt diese ab, um Punkte zu verdienen.

Jedes zerstörte Ziel gibt Trefferpunkte und erhöht zudem euren Multiplikator, der besagte Punkte am Ende der Runde weiter in die Höhe treibt. Schießt ihr an einem Ziel vorbei ins Leere, verliert ihr wiederum einen kleinen Teil eures aufgebauten Multiplikators. Das heißt: Je besser ihr schießt, desto höher wird der Multiplikator.

Zwischen den Runden rüstet ihr verschiedene Items aus, damit ihr noch effektiver Ziele zerstören und dabei durch erhöhte Multiplikatoren und Ähnliches ein Vielfaches der Punkte verdienen könnt.

Video starten Lucky Shot zeigt, wie es aussieht, wenn Balatro zum Shooter wird Autoplay

Mit platzenden Zielen und riesigen Highscores zu besserem Aim

So läuft ein Run in Lucky Shot ab: Ein Run in Lucky Shot besteht aus insgesamt 6 Stages mit jeweils 3 Runden. Um eine Runde erfolgreich abzuschließen, müsst ihr wie in Balatro eine gewisse Zielpunktzahl erreichen, die mit jeder bestandenen Runde höher wird. Alle drei Runden startet zudem eine „Boss-Runde“ mit einem erhöhten Ziel und besonderen Bedingungen, die das Erreichen des Ziels zusätzlich erschweren sollen.

Habt ihr eine Runde erfolgreich beendet, bekommt ihr eine kleine Menge an Geld und könnt anschließend bei einem Verkaufsautomaten verschiedene Items erwerben. So baut ihr euch Stück für Stück einen Build zusammen, mit dem eure Ziele regelrecht platzen und ihr eure in einer Runde erzielte Punktzahl weiter in die Höhe treiben könnt.

Statt Jokern, Planetenkarten, etc. kauft ihr beim Automaten in Lucky Shot aber Glücksbringer, die euren Build über den gesamten Run begleiten, Energydrinks als kurzweilige Consumables (entsprechen Tarotkarten in Balatro) und Patronen mit Spezialeffekten.

Das müsst ihr zum Release wissen: Lucky Shot wird von dem Indie-Studio Deliver Games entwickelt und erscheint am 7. August 2026 für Steam. Bis dahin könnt ihr das Spiel zudem mit einer kostenlosen Demo auf Steam testen.

Ein Konsolen-Release ist derzeit nicht absehbar, aber wie die Entwickler auf dem Discord-Server des Studios mitteilten, haben sie Freigabe seitens Sony für die Konsolenentwicklung erhalten und seien damit „einen Schritt näher“, ihre Spiele auf PlayStation zu bringen.

Inwiefern verbessert es euer Aim? Die Art, wie sich die Ziele in eurem Sichtfeld bewegen und ihr sie abschießen müsst, ist das klassische Gameplay von Aim-Trainern, aber stark simplifiziert.

Es gibt nicht Hunderte verschiedene Modi, die direkt auf das Training ausgerichtet sind, aber es handelt sich trotzdem um eine Art von Aim-Practice im sehr vereinfachten, noch stärker gamifizierten Sinne. Ihr verbessert euer Gefühl für eine Zielempfindlichkeit und wie weit ihr eure Maus bewegen müsst, um eine gewisse Distanz auf dem Bildschirm zu überwinden.

Um extreme Präzision aufzubauen, ist Lucky Shot wiederum eher ungeeignet. Durch die Spezialeffekte der Munition wird präzises Aimen im Laufe eines Runs auch immer unwichtiger. Im Gegensatz zu Aimlabs und KovaaKs ist Lucky Shot vor allem ein Spiel und kein Trainingstool.

Der absolute Indie-Geheimtipp des Sommers 2026

Das sagt Shooter-Nerd Dariusz zu Lucky Shot: Ich liebe Shooter. Ich liebe Balatro. Ich werde Lucky Shot kaufen, sobald es draußen ist.

In Vorbereitung auf diese Spielvorstellung habe ich mir die Demo „kurz“ angeschaut und direkt einen ganzen Run durchgezogen. Es kam von der ersten Runde an das Balatro-Gefühl auf und ich wollte gar nicht aufhören, sondern einfach weiterspielen.

In meinem Testrun habe ich gezielt auf die besonderen Munitionsarten wie explodierende und abprallende Kugeln gesetzt und mit einem Glücksbringer verbunden, der pro Special Bullet im Magazin mehr Punkte beim Abschuss eines Ziels gab. meinen Multiplikator trieb ich zudem mit jedem getrunkenen Energydrink hoch.

Sobald mein Arbeitstag endet, werde ich noch ein paar andere Waffen und Glücksbringer ausprobieren.

Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob euch das Spielprinzip interessiert und falls ihr die Demo testet, ob euch das Spiel Spaß macht!

Falls ihr lieber schnelle Zeiten als hohe Punktzahlen jagt, kann ich euch Neon White empfehlen. Seit ich das Spiel 2024 nachgeholt habe, hüpfe ich dort immer wieder für ein paar Runs rein. Hier könnt ihr meinen Artikel dazu lesen: Ich hab mir einen Shooter von 2022 gekauft und kann jetzt nicht aufhören, Rekorde zu jagen