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Starker Sound, lange Akkulaufzeit: Kabelloses Gaming-Headset von Razer jetzt günstig im Angebot

n.w. Norman Wittkopf Lesezeit 2 Minuten
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Kabellose Gaming-Headsets von Razer sind oftmals recht teuer, aber dieses Modell im Angebot ist jetzt vergleichsweise günstig zu haben.

Razer-Headset um 33% reduziert
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Das Razer BlackShark V3 X HyperSpeed ist ein gut bewertetes Gaming-Headset mit Funkverbindung und bei Amazon gerade um 33 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. Viel günstiger gab es das beliebte Modell bisher tatsächlich noch nicht.

Das Modell setzt auf feinabgestimmte TriForce-50-mm-Treiber der 2. Generation von Razer und verspricht satten, kristallklaren sowie kompetitiven Sound. Dank breitem Klangbild, mit dem man Gegenspieler besser hören soll, empfiehlt es sich auch als E-Sport-Kopfhörer.

Razers abnehmbares HyperClear-Kardioiden-Mikrofon (9,9 mm) soll indes dank unidirektionaler Richtcharakteristik mehr Stimme und weniger Störgeräusche aufnehmen. Maximale Reaktionsgeschwindigkeit und Zuverlässigkeit will der Hersteller mit der hauseigenen HyperSpeed-Wireless-Technik per 2,4-GHz-Adapter bieten.

Kabelloses Gaming-Headset Razer BlackShark V3 X HyperSpeed für nur 79,99 Euro statt 119,99 Euro UVP bei Amazon
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Dazu gibt es aber auch Bluetooth und USB als Verbindungsmöglichkeit für mobile Geräte oder Konsole. Weitere Features sind virtueller 7.1-Surround-Sound, 70 Stunden Akkulaufzeit mit Schnellladefunktion, nur 270 Gramm Gewicht und weiche Ohrpolster. Weitere Details findet ihr auch bei Amazon.

In den Rezensionen dort kommt das Razer BlackShark V3 X HyperSpeed mit durchschnittlich 4,3 von 5 Sternen gut an und auch im Fachtest, zum Beispiel bei PC Gamer, gab es mit 91 Prozent eine starke Testwertung, wobei viel Lob und kaum Kritik ausgesprochen wurde.

Das BlackShark V3 ist das kabellose Headset, das das HyperX Cloud Alpha Wireless endlich vom Thron stoßen wird – und das dank einer Kombination aus einfach herausragender Klangqualität, unübertroffener kabelloser Verbindung und einem superleichten, komfortablen Design.

PC Gamer
Pro
  • hervorragende Audioqualität
  • leichtes, schlichtes Gehäuse
  • extrem geringe Latenz
  • deutlich günstiger als das V3 Pro
Contra
  • Latenz bei 10 ms verkürzt Akkulaufzeit erheblich
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Weitere Angebote: AC Black Flag Resynced, Huawei-Smartwatch, gamescom, LEGO Game Boy

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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