Bastelspaß für Retro-Fans: LEGO Super Mario Game Boy jetzt günstig im Angebot

Mit dem LEGO Super Mario Game Boy könnt ihr euch einen beliebten Modellbausatz von Nintendos Handheld-Klassiker jetzt günstig schnappen.

LEGO Game Boy um 33% reduziert

Jetzt zum Angebot

Das Game-Boy-Set aus LEGOs Super-Mario-Reihe bekommt ihr bei Amazon im Angebot gerade um 33 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung. Deutlich günstiger gab es das bisher noch nicht. Alternativ haben auch MediaMarkt und Saturn derzeit den niedrigen Angebotspreis in petto.

Das Set aus 421 Teilen für Erwachsene stellt eine originalgetreue LEGO-Nachbildung des Game Boy von Nintendo dar und lässt euch zahlreiche Details wie Steuerkreuz, Tasten, Kontrasteinstellung und Lautstärkeregler nachbauen. Allerdings verfügt das Modell über keine digitalen Spielfunktionen, Lichteffekte oder Soundwiedergabe.

Dafür gibt es jedoch Nachbildungen der Spielmodule zweier Klassiker in Form von The Legend of Zelda: Link’s Awakening und Super Mario Land mit austauschbarem Startbildschirm und Lentikularbild, die den echten Betrieb nachahmen und das Modell als Ausstellungsstück mit beiliegenden Ständer zu einem echten Hingucker machen.

LEGO Super Mario Game Boy für nur 39,99 Euro statt 59,99 Euro UVP bei Amazon

Weitere Details findet ihr auch bei Amazon. In den Rezensionen dort kommt der LEGO Super Mario Game Boy mit durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen in über 3.600 Rezensionen sehr gut an. Demnach wissen Qualität, Optik und Bauspaß des Sets zu überzeugen, während es Kritik fast nur für den ursprünglich hohen Preis gibt.

Weitere Angebote: Apple Watch 11, Spiele-Aktion, Warhammer 40k und Gaming-Monitor

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel die Apple Watch Series 11 zum Tiefpreis sowie eine 3-für-49-Aktion, bei der ihr drei Spiele für PlayStation, Xbox und Switch zum Festpreis von 49 Euro bekommt. Außerdem gibt es Warhammer 40.000: Space Marine 2 in ultimativer Edition mit Steelbook und Season-Pässen günstiger sowie einen Gaming-Monitor mit 144 Hertz für unter 70 Euro.

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