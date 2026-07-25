Apple Watch 11 zum Tiefpreis: Die “beste Smartwatch fürs iPhone” gibt es gerade günstig im Angebot

Apples beliebte und sehr gut bewertete Watch Series 11 bekommt ihr im Angebot bei Amazon aktuell zum bisher niedrigsten Preis.

Apple Watch 11 um 24% reduziert

Jetzt zum Angebot

Die Apple Watch Series 11 gehört zweifellos zu den besten Smartwatches überhaupt und ist aktuell bei Amazon in der diamantschwarzen 42-mm-GPS-Ausführung mit S/M-Sportarmband um 24 Prozent reduziert im Angebot im Vergleich zur Preisempfehlung. Günstiger gab es das Ende letzten Jahres erschienene Modell bisher noch nicht.

Die Apple Watch Series 11 bietet neben vielen Sport-Tracking-Features zahlreiche Gesundheitsfunktionen, etwa zur Feststellung von Bluthochdruck, Ermittlung der Schlafqualität oder EKG-Abbildung. Auch gibt es Benachrichtigungen bei hoher oder niedriger Herzfrequenz, unregelmäßigem Herzrhythmus oder Schlafapnoe.

Über die dazugehörige App lassen sich Vitalzeichen und über Nacht erfasste Gesundheitsdaten anzeigen sowie der Sauerstoffgehalt im Blut ermitteln. Zudem verspricht Apple bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit und es gibt auch eine Schnellladefunktion für bis zu 8 Stunden Laufzeit in nur 15 Minuten Ladezeit.

Apple Watch Series 11 GPS 42 mm in Diamantschwarz mit S/M-Sportarmband für nur 339 Euro statt 449 Euro UVP bei Amazon

Laut Apple punktet die die aktuelle Apple Watch Series 11 auch in Sachen Robustheit und soll zweimal kratzfester als das Vorgängermodell sowie wassergeschützt bis 50 Meter und staubgeschützt nach IP6X sein. Weitere Details zur Ausstattung der Smartwatch findet Ihr auch bei Amazon.

Dort kommt die smarte Uhr mit durchschnittlich 4,7 von 5 Sternen in über 1.700 Rezensionen sehr gut an. Auch im Fachtest, zum Beispiel bei Heise Online, gab es mit 5 von 5 Sternen eine hervorragende Testwertung. Zudem wurde sie dort als die “beste Smartwatch für das iPhone” betitelt.

[…] Insgesamt präsentiert sich die Apple Watch Series 11 als ausgereifte Smartwatch mit kleinen, aber durchdachten Verbesserungen – eher Feinschliff als Neuanfang, jedoch weiterhin eine der besten Allround-Uhren am Markt. […] Heise Online

Pro helles Display mit LTPO-Technologie

erkennt Bluthochdruck

1-Kanal-EKG

5G-Konnektivät (nur bei “Cellular”-Modellen) Contra wenig echte Neuerungen

kurze Akkulaufzeit

teuer

Weitere Angebote: 3-für-49-Spiele, 3 für 2 mit Anker und UGREEN, Warhammer 40k und Gaming-Monitor

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind eine 3-für-49-Aktion mit dadurch günstigeren Spielen sowie eine 3-für-2-Aktion mit Powerbanks, Netzteile und Co. von Anker und UGREEN. Außerdem gibt es Warhammer 40.000: Space Marine 2 in ultimativer Edition mit Steelbook und Season-Pässen günstiger sowie einen Gaming-Monitor mit 144 Hertz für unter 70 Euro.

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