Die Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Ultima Limited Edition gibt es derzeit bei Amazon zum deutlich reduzierten Preis. Neben dem kompletten Hauptspiel wartet die Sonderedition mit zahlreichen Extras und Bonusinhalten auf – ein Paket, das selbst den Imperator der Menschheit beeindrucken dürfte!

Warhammer 40.000 kennt keine leisen Töne: Das Universum ist gnadenlos, brachial und völlig überzogen – und genau diese Mischung macht den Reiz für Millionen Fans aus. Wenn Kettenschwerter durch die Luft schneiden, Bolter donnern und riesige Tyranidenschwärme ganze Schlachtfelder überrennen, ist das pures Kino.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 fängt dieses Gefühl wie kaum ein anderes Spiel ein und liefert eine der wuchtigsten Action-Erfahrungen der vergangenen Jahre. Besonders spannend für Fans: Die umfangreiche Ultima Limited Edition ist aktuell bei Amazon deutlich günstiger erhältlich und bietet neben dem Spiel zahlreiche zusätzliche Inhalte.

Ein Spiel wie ein wahr gewordener Traum: Warhammer 40k Space Marine 2 ist die ultimative Power-Fantasy!

Video starten Warhammer 40.000: Space Marine 2 überrascht mit kostenlosem Update die Spieler Autoplay

In der Kampagne kehrt ihr erneut als legendärer Space Marine Demetrian Titus aufs Schlachtfeld zurück. Mit den übermenschlichen Kräften eines Kriegers des Imperators stellt ihr euch auf fernen Welten den größten Bedrohungen der Galaxie und nehmt es mit riesigen Tyranidenarmeen auf. Dafür steht euch ein mächtiges Waffenarsenal zur Verfügung, das sowohl auf brachiale Nahkämpfe als auch auf heftige Gefechte aus der Distanz ausgelegt ist. Während das Kettenschwert die Alienhorden mit roher Gewalt zerlegt, sorgt euer Bolter dafür, dass auch Gegner auf Entfernung keine Chance haben.

Noch besser: Die gesamte Kampagne könnt ihr nicht nur alleine erleben. Gemeinsam mit bis zu zwei Freunden zieht ihr im Koop-Modus in die Schlacht, entdeckt verborgene Geheimnisse und kämpft Seite an Seite darum, die Dunkelheit der Galaxie zurückzudrängen – immer im Zeichen eurer unerschütterlichen Loyalität zur Menschheit.

Tausende Tyraniden gleichzeitig verhackschnitzeln? Bei Space Marine 2 gehört das zum Tagesgeschäft!

Die größte Stärke von Warhammer 40,000: Space Marine 2 ist die schiere Wucht, die euch auf dem Bildschirm entgegenschlägt. Das Entwicklerteam, das bereits mit dem Koop-Actionspiel World War Z sein Talent für riesige Gegnerhorden unter Beweis gestellt hat, setzt hier noch einen drauf. Euch erwartet brutale Third-Person-Action mit hohem Tempo, bei der gleichzeitig ganze Schwärme von Tyraniden über das Schlachtfeld stürmen.

Mit Bolter und Kettenschwert zieht ihr in Space Marine 2 gegen die Alien-Armeen der Tyraniden in die Schlacht.

Wenn sich die außerirdischen Kreaturen an riesigen Mauern entlang bewegen oder wie eine unaufhaltsame Masse eure Verteidigung überrollen, entsteht eine beeindruckende Atmosphäre voller Chaos und Spannung. Trotz der gewaltigen Menge an Feinden bleibt das Geschehen stets flüssig und zieht euch mitten hinein in eine dystopische Endzeit-Vision voller gewaltiger Kathedralen, zerstörter Städte und der monumentalen Welt von Warhammer 40.000.

Content ohne Ende: Die prall gefüllte Roadmap hat es in sich

Mit der umfangreichen Roadmap erhält Warhammer 40,000: Space Marine 2 auch nach dem Release neue Missionen, Modi und kosmetische Inhalte.

Neben dem eigentlichen Spiel wartet die Edition mit einem exklusiven SteelBook auf, das mit detailreichen Artworks im typischen Warhammer-40.000-Stil gestaltet ist. Doch die Sonderedition punktet nicht nur mit ihrer schicken Verpackung, sondern auch mit einem umfangreichen Bonuspaket.

Mit an Bord sind der erste und zweite Saisonpass, die euch zahlreiche kosmetische Extras, DLC-Inhalte und zusätzliche Rüstungspakete ohne weitere Aufpreise freischalten. Dazu kommt der „Macragge’s Chosen“-DLC, mit dem ihr eure Ausrüstung mit besonderen Skins im Look der legendären Ultramarines veredeln könnt – inklusive einzigartiger Designs für Bolter und Rüstung. Wenn ihr also die ultimative Space-Erfahrung wollt, solltet ihr bei diesem Angebot definitiv zuschlagen!

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