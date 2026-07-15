Gaming-Monitor zum Schleuderpreis: Nur 79 Euro für 27 Zoll, 144 Hertz und mehr im Angebot

Einen richtig günstigen und trotzdem spieletauglichen Gaming-Monitor von Philips könnt ihr euch aktuell im Angebot schnappen.

Gaming-Monitor für nur 79€

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Mit dem Philips 27M2N3200NF bekommt ihr einen gut bewerteten Gaming-Monitor bei MediaMarkt und Saturn aktuell um 37 Prozent reduziert im Vergleich zur Preisempfehlung und damit schon für gerade mal 79 Euro. Auch Amazon hat aktuell den Tiefstpreis im Angebot, allerdings dürfte das Angebot schnell vergriffen sein.

Günstiger gab es den 27-Zoll-Modell bisher noch nicht und es handelt sich auch um einen der günstigsten Gaming-Monitore mit vergleichbarer Ausstattung. Fast zum gleichen Preis gibt es bei Amazon unterdessen auch auch die kleinere 24-Zoll-Version, die aufgrund der geringeren Bildschirmdiagonale ein schärferes Bild bietet.

In jedem Fall bekommt ihr bei Philips günstigem Gaming-Monitor ein Fast-IPS-Panel mit W-LED-Backlight und Full-HD-Auflösung (1.920 × 1.080 Pixel) sowie spieletaugliche 144 Hertz Bildwiederholfrequenz. Die Reaktionszeit ist mit 4 Millisekunden (Grau zu Grau) bzw. 1 ms MPRT (Motion Picture Response Time) angegeben.

Gaming-Monitor Philips 27M2N3200NF für nur 79 Euro statt 129 Euro UVP bei MediaMarkt

Mit Philips’ Smart MBR als Unschärfereduktionsfunktion soll sich das aber auch auf 0,5 ms reduzieren lassen. Mit an Bord sind zudem rudimentärer HDR10-Support sowie AMD FreeSync und Nvidias G-Sync-Kompatibilität zur Bildsynchronisation gegen Bildreißer. Philips nennt außerdem eine geringe Eingangsverzögerung.

Überdies verspricht der entspiegelte und neigbare Gaming-Monitor ein vergleichsweise hohes Farbspektrum für die aufgerufene Preisklasse (unter anderem mit: Adobe RGB 90 %, DCI-P3 95 %, sRGB 120 % und NTSC 110 %). Weitere Details zur Ausstattung findet ihr auch bei MediaMarkt.

In den Rezensionen dort kommt der günstige Gaming-Monitor mit durchschnittlich 4,8 von 5 Sternen auch sehr gut an, wobei vor allem eine gute Bildqualität und das Preis-Leistungs-Verhältnis gelobt werden. Auch Testberichte.de hat sich das Modell näher angesehen und mit der Note 1,8 (“Gut”) bewertet.

Fazit: Flüs­si­ges Gaming mit leben­di­gen Bil­dern und erwei­ter­ten Funk­tio­nen Testberichte.de

Pro hohe Bildwiederholrate für flüssiges Gaming

IPS-Panel mit weiten Betrachtungswinkeln

Unterstützung von HDR10 und NVIDIA G-SYNC Contra fehlende ergonomische Anpassungsmöglichkeiten

höherer Energieverbrauch im Vergleich zu einigen Konkurrenten

Weitere Angebote: Google Pixel Watch 4, Hatsune-Miku-PC, Govee-Lichtpaneele und OLED-TV

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

Mit dabei sind zum Beispiel ein eine starke Smartwatch in Form von Googles aktueller Pixel Watch 4 sowie limitierter Spiele-PC für 4K-Gaming im Hatsune-Miku-Design. Außerdem günstig im Angebot sind schicke Lichtpaneele von Govee sowie ein OLED-TV-Testsieger von Samsung zum Tiefstpreis.

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