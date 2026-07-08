Es muss nicht immer Philips sein: Govee Glide Hexagon Panels Ultra jetzt stark reduziert bei MediaMarkt!

Jeder Gamer liebt Hexfelder und wer seinem Gaming-Zimmer, Wohnbereich oder Home-Office den ultimativen futuristischen Touch verpassen möchte, entdeckt bei der Suche nach smarter Beleuchtung früher oder später leuchtende Wand-Panels im Sechseck-Stil.

Holt euch hier diese coolen, leuchtenden Bienenwaben von Govee!

Zum Deal

Lange Zeit war Philips Hue hier der gefühlte Platzhirsch, doch die Konkurrenz schläft nicht. Die Marke Govee hat sich in den letzten Jahren als eine der innovativsten und vor allem preislich attraktivsten Alternativen auf dem Markt der Smart-Homes und auch cleveren Leucht-Lösungen etabliert.

Ein wirklich schickes Highlight aus dem aktuellen Line-up sind die Govee Glide Hexagon Light Panels Ultra. Die bieten nicht einfach nur buntes Licht in ein paar Farbvarianten, sondern bringen dank hoher LED-Dichte und zusätzlichen 3D-Effekten ein gewisses Etwas an die Wand.

Wenn ihr also ohnehin schon mit dem Gedanken gespielt habt, euer Setup optisch aufzuwerten, ist jetzt der optimale Zeitpunkt, denn das 7er-Pack der Ultra-Panels gibt es aktuell bei MediaMarkt mit einem richtig starken Rabatt!

Allein durch die coole 3D-Optik sind diese Leucht-Panels schon ihr Geld wert!

Die Features der Govee Glide Hexagon Panels Ultra

Die Ultra-Version der beliebten Hexagon-Panels trägt ihren Namen nicht ohne Grund.Hier bekommt ihr ein echtes Premium-Produkt, das mit starker Technik und Anpassbarkeit auffällt. Hier sind die wichtigsten Features im Überblick:

Doppelte Licht-Dimensionen: Im Gegensatz zu Standard-Panels verfügen die Ultra-Modelle über ein innovatives Design, das leuchtende Linien und Flächen miteinander kombiniert. So entsteht ein beeindruckender 3D-Tiefeneffekt .

Im Gegensatz zu Standard-Panels verfügen die Ultra-Modelle über ein innovatives Design, das leuchtende Linien und Flächen miteinander kombiniert. So entsteht ein beeindruckender . Hohe LED-Dichte: Jedes einzelne Panel ist mit 129 LEDs ausgestattet. Das sorgt für fließende, stufenlose Farbübergänge und eine hohe Leuchtkraft ohne störende Lichtpunkte.

Jedes einzelne Panel ist mit ausgestattet. Das sorgt für fließende, stufenlose Farbübergänge und eine hohe Leuchtkraft ohne störende Lichtpunkte. RGBIC-Technologie: Ihr seid nicht auf eine einzige Farbe pro Panel beschränkt. Dank RGBIC kann jedes Hexagon mehrere Farben gleichzeitig und unabhängig voneinander darstellen.

Ihr seid nicht auf eine einzige Farbe pro Panel beschränkt. Dank RGBIC kann jedes Hexagon mehrere Farben gleichzeitig und unabhängig voneinander darstellen. Smarte Steuerung: Egal ob über die umfangreiche Govee Home App oder per Sprachbefehl via Amazon Alexa und Google Assistant : ihr habt die volle und intuitive Kontrolle über Helligkeit, Farben und dynamische Szenen.

Egal ob über die umfangreiche oder per Sprachbefehl via und : ihr habt die volle und intuitive Kontrolle über Helligkeit, Farben und dynamische Szenen. Musik-Synchronisation: Ein integriertes Mikrofon lässt die Lichter in Echtzeit zum Beat eurer Lieblingsmusik, oder Spiele sowie Filme “tanzen”.

Ein integriertes Mikrofon lässt die Lichter in Echtzeit zum Beat eurer Lieblingsmusik, oder Spiele sowie Filme “tanzen”. Volle Gaming-Integration: Die Panels lassen sich über Govee DreamView mit dem restlichen Setup synchronisieren und unterstützen sogar Razer Chroma RGB für das ultimative, immersive Gaming-Erlebnis.

Die Panels lassen sich über Govee DreamView mit dem restlichen Setup synchronisieren und unterstützen sogar für das ultimative, immersive Gaming-Erlebnis. Kreative Freiheit: Die 7 Panels im Set lassen sich nach den eigenen Vorstellungen zusammenstecken, sodass ihr einzigartige Formen und Muster an der Wand erschaffen dürft.

Das alles steckt in der Box, wenn ihr diese coolen Panels kauft.

Also, worauf wartet ihr noch? Zu diesem Top-Preis müsst ihr euch die smarten Bienenwaben bei MediaMarkt einfach holen!

Weitere Angebote und Deals

Darüber hinaus gibt es aktuell auch noch weitere spannende Hardware- und Software-Angebote, bei denen ihr ordentlich sparen könnt. Diese findet ihr auf unserer Deals-Übersichtsseite.

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