YouTuber spielt zur Vorbereitung auf GTA 6 nochmal alle Teile und wird überrascht, wie gut sie gealtert sind

Der YouTuber Moistcr1tikal will sich ordentlich auf GTA 6 vorbereiten und dafür jedes einzelne Spiel der Reihe zocken. Nach 4 Games zieht er ein erstes Fazit.

Wieso will er alle Games spielen? Der YouTuber Charles Christopher White Jr., besser bekannt als MoistCr1tikal oder penguinz0, teilte seiner Community mit, dass er einen neuen Gaming-Marathon startet, um sich auf GTA 6 vorzubereiten. Dieses Projekt begründet er wie folgt:

Was machst du, bevor du an einem Sportwettbewerb teilnimmst? Dehnen. Ich will mir ja keine Verletzung zuziehen. Was machst du vor einer Darmspiegelung? Eine Darmspülung. Da soll ja nicht zu viel drin sein. Wenn ich dir also erzähle, dass ich mich auf „Grand Theft Auto 6“ vorbereiten wollte, was glaubt ihr, was ich dann gemacht habe? MoistCr1tikal auf YouTube

Dass seine Vorbereitung mit weiterem Dehnen zu tun gehabt habe, korrigiert er schnell. Stattdessen berichtet er, dass er bereits GTA 1, 2, 3 und Vice City durchgespielt hat, auf die noch alle anderen bisherigen Teile folgen werden. Sein erstes Fazit klingt jedoch bereits sehr positiv.

Video starten Video zu GTA 6 zeigt die Spielwelt aus einem neuen Winkel Autoplay

Besser gealtert als erwartet

Wie äußert sich MoistCr1tikal zu der bisherigen Erfahrung? Der bisherige Marathon hat dem YouTuber eine Menge Spaß gemacht, wie er seiner Community auf YouTube mitteilte: „Es ist unglaublich, wie gut diese Spiele gealtert sind.“

Vor allem GTA 3 aus dem Jahr 2001 und Vice City aus 2002 haben dem YouTuber sehr gefallen und können es immer noch mit manch aktuellen Games aufnehmen. Und das läge nicht nur an dem Nostalgiefaktor: „Die sind schon über zwei Jahrzehnte alt und selbst nach heutigen Maßstäben immer noch verdammt geil.“

Allein GTA 1 sei nicht so gut gealtert wie seine Nachfolger, doch es habe ihm trotzdem Spaß gemacht und hassen würde er es auch nicht.

Wo kann man den Marathon sehen? Moistcr1tikal streamt den Marathon auf seinem Twitch-Kanal, lädt die gesamten Playthroughs jedoch auch auf seinem Gaming-Channel „MoistCr1TiKaL Gaming“ auf YouTube hoch. Dort findet ihr bereits über 14 Stunden an reinem GTA-Content.

Wie bereitet ihr euch auf GTA 6 vor? Bereitet ihr euch überhaupt vor? Oder lasst ihr euch in solchen Fällen auch gerne durch die Erfahrungen von anderen Spielern wie YouTubern und Streamern berieseln? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen!

Auch MeinMMO-Redakteurin Caro möchte sich auf GTA 6 vorbereiten und tauchte wieder in das Spiel ein, das sie in ihrer Jugend bereits vollkommen gehookt hat: Wegen GTA 6 kehrte ich nach 10 Jahren in das Spiel zurück, das mich als Kind 400 Stunden gefesselt hat