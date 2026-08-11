100 Tage Countdown zu GTA 6: Gab es heute News? 

GTA 6 rückt immer näher und mit dem Releasedatum steigt für viele Fans auch die Vorfreude, aber auch der verzweifelte Durst nach mehr Informationen. In diesem Launch-Ticker berichten wir euch täglich, welche offiziellen Neuigkeiten wir von Rockstar erhalten … und was die Community gerade kocht.

GTA 6 erscheint am 19. November 2026, und wie ihr fiebern wir dem Release bereits entgegen. Hier findet ihr regelmäßig die aktuellsten News von Rockstar selbst. Doch wir wollen hier auch die wildesten Theorien der Community würdigen, die Fans in ihrer Info-Dürre produzieren.

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GTA 6: Aktuelle News von Rockstar und der Community im Live-Ticker

08:49 Uhr Das sagt Rockstar: Nichts – ABER ein Fernsehauftritt mit Take-Two-CEO Strauss Zelnick offenbarte neue Infos bezüglich der bisherigen Vorbestellungen. Die Ultimate-Edition für 100 Euro wurde häufiger gekauft. 15:25 Uhr Das sagt die Community: Auf Reddit hat ein Fan festgestellt, dass es sich bei den veröffentlichten Concept-Artworks im Stil des Loadingscreens … um die Artworks des Loadingscreens handeln könnte. In dem Artwork von Cal Hampton hat die Community bereits eine (definitiv beeindruckende) Bedeutung für ein bestimmtes Tattoo von Jasons Kumpel gefunden, wie ein weiterer Redditnutzer hervorhebt: Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt. Reddit Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Reddit Inhalt

Freut ihr euch auf den Release von GTA 6? Werdet ihr es direkt zum Release am 19. November spielen? Oder wartet ihr erstmal ab? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!

Wenn ihr überlegt, wie ihr euch weiter auf den Start von GTA 6 vorbereiten könnt, haben wir euch hier auf MeinMMO eine Liste vorbereitet, damit ihr euch keine weiteren Gedanken machen müsst: GTA 6 erscheint bereits in wenigen Monaten: Diese 5 Dinge solltet ihr bis November unbedingt erledigen