GTA 6 erscheint bereits in 4 Monaten: Diese 5 Dinge solltet ihr bis November unbedingt erledigen

Bis GTA 6 erscheint, dauert es gar nicht mehr allzu lange. MeinMMO sagt euch, welche 5 Dinge ihr vorher berücksichtigen solltet, wenn ihr zum Start perfekt vorbereitet sein wollt.
Am 19. November 2026 ist es soweit und GTA 6 erscheint weltweit für die PS5 und Xbox. Ungefähr 4 Monate ist es hin, bis ihr dann selbst in Vice City eintauchen könnt. Genug Zeit, um sich die Frage zu stellen: Bin ich bereits vorbereitet? Habe ich irgendwas vergessen?
Bevor ihr euch den Kopf zermartert: Keine Sorge. Wir haben bereits darüber nachgedacht, wie man sich nicht perfekter auf den Release von GTA 6 vorbereitet kann, und euch alles zusammengefasst, damit eurer Vorfreude nichts im Weg steht.
Nochmal in GTA 5 und Red Dead Redemption 2 reinschauen
Damit ihr den vollen Kontrast der grafischen und mechanischen Sprünge zwischen den Spielen sehen könnt, würde es sich durchaus lohnen, noch einmal in Rockstars GTA 5 und/oder Red Dead Redemption 2 reinzuschauen.
So werden die Entwicklungssprünge und Fortschritte der 13 Jahre zwischen GTA 5 und GTA 6 besonders deutlich und ihr könnt besser einschätzen, ob ihr absolut begeistert oder im schlimmsten Fall einfach nur enttäuscht seid.
Auch MeinMMO-Redakteurin Caro ist als Vorbereitung für GTA 6 nach 10 Jahren in GTA 5 zurückgekehrt, um sich ein besseres Bild machen zu können: Wegen GTA 6 kehrte ich nach 10 Jahren in das Spiel zurück, das mich als Kind 400 Stunden gefesselt hat
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