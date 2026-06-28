Ein Spiel macht mich gerade heißer auf GTA 6 als alles andere, dabei habe ich es als Kind bereits 400 Stunden gespielt

MeinMMO-Redakteurin Caro hat sich als Vorbereitung auf GTA 6 dazu entschlossen, in ein Spiel zurückzukehren, das sie in ihrer Kindheit bereits für 400 Stunden fesseln konnte: Nach 10 Jahren kehrte sie zurück nach Los Santos in GTA 5. Und das war ein doch intensiveres Erlebnis, als sie zunächst erwartet hatte.

Der Release von GTA 6 rückt immer näher und mit ihm die Frage, ob sich die Erwartungen vieler Fans erfüllen werden oder ob man dem Game zu viel zugemutet hat. Auch ich erwarte es mit vorsichtiger Vorfreude, da ich mit GTA vor allem meine ersten Gaming-Einstiege aus meiner Kindheit verbinde.

Damals war GTA 5 für mich eine Art „Erleuchtung“, was in Videospielen überhaupt möglich ist – heute ist es für mich einfach eine Erinnerung, über die ich schmunzle. Doch ich wollte wissen, ob mich GTA 5 immer noch catchen kann, mit den Augen der etwas älteren, nicht ganz so erwachsenen, aber trotzdem „Nicht-mehr-ganz-so-Kind-Caro“.

GTA-5-Disc in die PlayStation eingelegt, PS5-Update installiert, gefühlt 2 Stunden die Installation beobachtet und dann hieß es nur noch: rein da!

Und WIE ich drin war … GTA 5 hat mich mit offenen Armen empfangen und gezeigt, dass ich entweder immer noch ein Kind bin oder das Spiel einfach immer noch geil ist. Vielleicht beides.

Video starten Der Grafikvergleich von GTA 6 und GTA 5 im Video Autoplay

Was GTA 5 in Bezug auf GTA 6 für mich bedeutet

Ich habe GTA 5 so lange nicht gespielt und tat mich ganz zu Beginn etwas schwerer, mich wieder einzufinden. Die Bewegungen waren mir irgendwie zu schwerfällig, die Steuerung fremd (ich boxte einen Zivilisten, anstatt zu rennen), und die Autos wollten irgendwie so gar nicht auf mich hören. Auch der Anblick auf meinen Charakter aus GTA 5 Online, den ich mit 14 sooo cool fand, brachte mich einfach nur zum cringen.

Oh nein, war das Game damals für mich einfach nur toll, weil ich es lustig fand, möglichst viele Fußgänger mit dem Auto zu erwischen?

Ich entschloss mich, einfach die Story erneut zu starten. Ludendorff, North Yankton. Der Banküberfall des Prologs. Langsam kam ich wieder rein, erinnerte mich an die Steuerung, das Schießgefühl, die Charaktere und den Start in die Story.

Wo es mich dann jedoch wirklich erwischte, waren der Wechsel zu Los Santos und die Vorstellung von Franklin und Lamar. Mit den gestohlenen Autos durch die Stadt zu fahren, dabei den Songs und Weazel News im Radio zuzuhören und erste Missionen erneut zu erledigen, hat seine Magie gewirkt. Ich war wieder komplett drin.

Ja, Nostalgie spielt eine Rolle. Das wird sie sicherlich auch mit GTA 6. Aber das ist auch okay – und effektiv.

Durch Los Santos zu fahren ist einfach immer noch ein Vibe (Quelle: rockstargames.com)

Von Vorsicht zu Hype

Trotz meiner Sorge, dass meine Erfahrung in GTA 6 aufgrund des fehlenden kindlichen “Wow”-Effekts aus GTA 5 einfach nicht so gut werden kann wie bei seinem Vorgänger, hat diese nun Platz gemacht. Und zwar für ungeduldige Vorfreude.

Mit 26 kann ich sagen, dass GTA 5 mir in vielerlei Hinsicht sogar noch mehr Spaß machte als damals während meiner Schulzeit. Ich verstehe die Witze besser, die Satire, und ich schätze das Game viel mehr für seine Inhalte als das stumpfe „Schau, wie ich die Stripperin mit Geld bewerfe“.

Ein Spielerlebnis zu bekommen wie in GTA 5, aber mit besserer Grafik, aktuelleren Themen, dem Florida-Setting und einer weiblichen Protagonistin? Es klingt nicht mehr wie ein Spiel, das die Erwartungen des Vorgängers übertreffen muss, sondern – hoffentlich – auf den gleichen Humor und die gleiche Absurdität der Story und des Leveldesigns aufbaut, aber halt mit einer neuen Geschmacksrichtung.

Natürlich kann GTA 6 genau deswegen auch auf die Schnauze fallen. Mit wachsender Vorfreude steigt ebenso das Risiko, absolut enttäuscht zu werden. Doch falls alle Stricke reißen und GTA 6 komplett bomben wird, habe ich ja nun feststellen können, dass ich in seinem Vorgänger noch eine Menge nachzuholen habe.

Habt ihr auch GTA 5 gespielt? Und spielt es in euren Erwartungen an GTA 6 eine große Rolle? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!

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