„Unspielbar“ – Fans von GTA 6 haben während des Wartens zu viel Zeit, finden einen winzigen Fehler im Cover-Art

Das frisch veröffentlichte Cover von GTA 6 versüßt der Community die Wartezeit auf den Release des Spiels, oder zumindest auf einen neuen Trailer. Doch nun hat genau dieses Cover einigen Spielern die Vorfreude versaut. Wären sie doch einfach nur einen Schritt weitergegangen.

Was ist das für ein Fehler? Auf dem Cover von GTA 6 sind verschiedene Charaktere zu sehen. Neben dem Protagonisten-Pärchen und einigen anderen Gesichtern prangt unter dem Logo auch ein Alligator mit offenem Mäulchen, der passend zu den Grassrivers aus GTA 6 einen Platz verdient. Doch ausgerechnet der sorgt bei Spielern für Verwirrung bis hin zu Ärger.

Der Redditnutzer ITehJelleh hat die Zähne des Alligators gezählt und kam dabei nur auf 60 Stück. „Normalerweise haben Alligatoren jedoch 74 bis 80 Zähne, das liegt also weit unter der üblichen Anzahl“, schreibt der Nutzer dazu, „War das ein Fehler oder könnte es möglicherweise eine Bedeutung haben?“

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Was steckt hinter dem „zahnlosen“ Alligator?

Ist das wirklich ein Fehler? Um diese Frage beantworten zu können, müsste man zunächst wissen, ob es sich bei dem Tier auch wirklich um einen Alligator handelt. Denn diese sind nicht die einzigen großen Reptilien, die im Wasser leben.

Der Nutzer hat richtig gezählt, es handelt sich um 60 Zähne, und diese 60 Zähne passen perfekt zu dem amerikanischen Krokodil (Crocodylus acutus). Und Südflorida ist tatsächlich der einzige Ort, an dem das amerikanische Krokodil sowie der amerikanische Alligator Seite an Seite leben (Quelle: USGS – U.S. Geological Survey).

Es kann daher sein, dass der Alligator auf dem Cover-Art kein Alligator ist, sondern ein Krokodil. Während Alligatoren eher eine U-förmige Schnauze besitzen, ist diese bei Krokodilen eher eine spitzere V-Form. Da das Reptil auf dem Cover jedoch recht seitlich und frontal abgebildet ist, kann man diese Form mit ungeübtem Auge nicht ganz erkennen. Die Zahnanzahl könnte jedoch darauf hinweisen, dass es sich um das Crocodylus acutus handelt.

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Wäre der potenzielle Fehler denn so schlimm? Während die meisten Kommentare unter dem Redditpost sich über die potenziell schludrige Arbeit des Künstlers aufregen, wird jedoch bereits auf den ersten Blick deutlich, dass es sich um Sarkasmus handelt.

Der Top-Kommentar unter dem Redditpost mit über 4.400 Upvotes lautet: „Unspielbar. Das wird wieder genau so wie der Release von Cyberpunk.“

Auch AlphabetaVV schreibt: „Wenn das tatsächlich stimmt, bin ich so enttäuscht von Rockstar.“

Und wer die Reaktion der Community immer noch nicht gerafft hat, wird spätestens von CaptainPatz abgeholt: „Ein weiterer Fehler, der mir aufgefallen ist: Immer wenn Lucia oder Jason sterben, erscheinen sie wieder. Realistisch betrachtet sollte das Spiel an dieser Stelle doch enden und nicht mehr spielbar sein, oder?”

Ob ein Alligator mit Zahnproblemen oder ein gesundes Krokodil mit etwas dickerer Schnauze – die Spieler sonnen sich weiterhin im Glow des Covers, das sie gerade genießen.

Wie findet ihr solche „Fehler“, wenn es sich wirklich um einen Fehler handelt? Fehlt euch bei so etwas die Sorgfalt? Oder ist euch das vollkommen egal?

Wenn ihr mehr zum Cover-Art von GTA 6 erfahren wollt, haben wir für euch alle Details zusammengefasst und erklären, was dahintersteckt: 33 Details aus dem Cover Art von GTA 6, die ihr verpasst habt