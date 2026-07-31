One Piece: Die Mitglieder der Strohhutbande im Ranking – So schlagen sich Ruffy, Franky und die anderen

Ruffy hat sich im Laufe von One Piece eine stattliche Mannschaft zusammengestellt. Nicht alle seine Crewmitglieder haben eine Teufelsfrucht gegessen, doch viele haben das auch gar nicht nötig. MeinMMO rankt euch die Strohhüte nach ihrer Kampfkraft und erklärt, wieso einige Crewmitglieder von Ruffy kampferprobter sind als andere.

Der Artikel erschien ursprünglich im Oktober 2025. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft.

Achtung, Spoiler: Wir gehen bei der Beurteilung der Kräfte der Strohhutbande vom aktuellen Stand des Mangas aus. Solltet ihr die Geschehnisse während Elban noch nicht gelesen haben, solltet ihr zu einem späteren Zeitpunkt wiederkommen.

Welche Mitglieder wurden berücksichtigt? Zu Ruffys Strohhutbande zählen wir alle Mitglieder, die sich regelmäßig auf der Flying Lamb bzw. Thousand Sunny befinden. Das bedeutet, dass wir Allianzpartner oder bestimmte Prinzessinnen im Ranking nicht berücksichtigen.

Außerdem haben wir alle Mitglieder dazugezählt, die es bis Kapitel 1.189 gibt. Somit gibt es mehr Personen als beispielsweise in der Netflix-Serie.

Wonach wurde das Ranking erstellt? Die Plätze wurden danach vergeben,

welche Fähigkeiten die Strohhüte haben

ob es besondere Ereignisse gab, bei denen sie ihr wahres Potenzial gezeigt haben

wie hoch das Kopfgeld der jeweiligen Piraten ist

Bei jedem Charakter beschreiben wir euch, welche Fähigkeiten sie im Kampf haben und welche stärkeren Gegner sie bereits auf eigene Faust bezwungen haben.

Platz 10: Nami

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Kopfgeld: 366.000.000 Berry

Nami besitzt – abgesehen von Chopper, der für das Haustier der Strohhutbande gehalten wird – das niedrigste Kopfgeld. Sie besetzt als Navigatorin zwar einen der wichtigsten Posten der Schiffsmannschaft, doch sie ist keine fähige Kämpferin.

Mit ihrer manipulativen Art ist es ihr ab und an gelungen, die Kämpfe doch noch zu ihren Gunsten zu drehen. So konnte sie beispielsweise King Baum überzeugen, auf ihrer Seite zu kämpfen.

Neben dem Klimataktstock, den ihr Lysop gebastelt hat, kann sie sich noch mit der Hilfe von Wolke Zeus wehren. So kann sie beispielsweise mehrere Gegner schocken und sich sowohl im Nah- als auch im Fernkampf wehren.

Platz 9: Lysop

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Kopfgeld: 500.000.000 Berry

Lysop ist als Schütze der Strohhutbande bekannt. Er ist ein tollpatischer Lügner, der sich in vielen Kämpfen vor allem durch billige Tricks retten konnte. Geisterprinzessin Perona und Sugar wurden nur besiegt, weil Lysop sie erschreckte.

Doch er ist ein kreativer Kopf, wenn es um seine Munition beim Schießen geht. Zu seinem Repertoire zählen verschiedene Pflanzen- und Flammenangriffe, mit denen er sich gegen unterschiedliche Gegner zur Wehr setzen kann.

Wir haben Lysop zudem höher eingestuft als Nami, weil er das Observationshaki besitzt. Auf Dressrosa konnte er die Aura von anderen spüren und so sein Sichtfeld erweitern, was ihm als Scharfschütze gelegen kommt. Auch auf Elban spürt er über enorme Distanzen hinweg, dass sich Ruffy im Kampf gegen Imu in tödlicher Gefahr befindet. Er ist außerdem einer der schnellsten Strohhüte, wenn es um das Wegrennen geht.

Platz 8: Chopper

© Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation

Kopfgeld: 1.000 Berry

Tony Chopper wird von der Marine fälschlicherweise für das Haustier der Strohhutbande gehalten. Er ist eines der Mitglieder der Strohhutbande, das von einer Teufelsfrucht gegessen hat. Doch seine Teufelsfrucht erlaubt es ihm nur, mit Menschen zu sprechen und eine humanoide Elchform anzunehmen.

Als Schiffsarzt hat er eine wichtige Funktion innerhalb der Mannschaft. Sein medizinisches Wissen setzt er vor allem für die Rumble Balls ein, durch die er sein Äußeres ändern und dadurch enorme Kampffähigkeiten bekommen kann.

Tony Chopper wird wohl das nächste Mitglied in der Netflix-Serie:

Video starten One Piece – Deutscher Trailer zur ersten Staffel der Live-Action-Serie von Netflix Autoplay

Nach dem Zeitsprung ist es ihm sogar möglich, viele der Formen auch ohne Rumble Balls zu erreichen. Seine größte Stärke ist seine Monster-Form, mit der zu einem gigantischen Elch wird. Dank Caesar Clown konnte Chopper den Rumble Ball so weit verbessern, dass er die Gestalt bis zu 30 Minuten lang kontrollieren kann.