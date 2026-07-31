Das MMORPG zu Star Wars enthüllt die Pläne für die nächste Erweiterung, bringt Heimatwelt eurer liebsten Tentakel-Charaktere

Die Entwickler von Star Wars: The Old Republic haben im Sommerlivestream über die kommende Erweiterung gesprochen, die mit Version 8.0 ins MMORPG erscheint. Dabei haben sie schon viele der neuen Features enthüllt.

Was war das für ein Livestream? Seit der Übernahme der Entwicklung von SW:TOR durch das Studio von Broadsword Games, gibt es immer wieder Livestreams und Briefe mit Updates zur Entwicklung. So fand am 30. Juli 2026 der Sommerlivestream statt, der nicht nur Updates zur kommenden Version 7.9.1, sondern auch zum großen Update 8.0 und der zugehörigen Erweiterung enthielt.

Der Livestream wurde gehostet von Lead Game Producer Eric Musco sowie Senior Community Managerin „Jackie“.

Hier könnt ihr einen Trailer zum letzten Update von SW:TOR sehen:

Video starten Star Wars: The Old Republic bringt im Legacy Reborn Launch Trailer die aktuelle Geschichte ins Finale Autoplay

Eine echte Erweiterung

Welche Inhalte wurden vorgestellt? Auch wenn die Entwickler von SW:TOR sich noch einige Überraschungen für den Release der Erweiterung aufheben wollen, haben sie im Livestream bereits die wichtigsten Punkte genannt.

So kommt mit der neuen Erweiterung auch ein neuer Teil der Hauptstory ins Spiel. Die wird wohl auf dem neuen Planeten Ryloth spielen, der Heimatwelt der Twi’lek wo ihr auch auf das neue Maximal-Level 85 leveln werdet.

Nach der Story erwartet euch ein neuer Raid mit dem Namen „Children of Nul“ der euch zur Enigma führt, wo ihr neue Gebiete von Darth Nul’s massivem Schiff enthüllt und gegen drei Bosse kämpfen werdet.

Was wurde noch angekündigt? Auch neu sind Klassenänderungen, so bekommen Powertech/Frontkämpfer, Marodeur/Wächter sowie Hexer/Gelehrter neue Fähigkeiten, die sich schon bald auf dem Testserver anspielbar sein werden. Allgemein soll jede Klasse mit Level 83 neue Fähigkeiten lernen, die vorherige Versionen ersetzten.

Eine weitere große Veränderung betrifft den Schwierigkeitsgrad. Hier hat SW:TOR seit seinem Release 2011 eine starke Wandlung erlebt. Was anfangs als schwieriges Unterfangen begann, ist inzwischen dank der guten Begleiter sehr einfach geworden.

Statt mit einer Hardcore-Welt die Community zu spalten, haben die Entwickler sich entschieden, drei Schwierigkeitsgrade einzuführen. Mit der neuen Erweiterung könnt ihr selbst entscheiden, ob ihr euren Charakter in der aktuellen Schwierigkeit belastet, auf „Veteran“ stellt, was dem Schwierigkeitsgrad zu Release entsprechen soll oder auf „Master“ stellt, was eine echte Herausforderung sein soll.

Passend dazu verlangsamen die Entwickler auch das Leveling für alle. Bislang konnte man in SW:TOR der Hauptstory bis zum aktuellen Stand folgen und erreichte so das maximale Level ohne auch nur eine Nebenquest. Die Entwickler bremsen das mit Version 8.0 ein wenig, wobei man weniger überlevelt in Gebiete kommen soll.

Das waren die wichtigsten Ankündigungen für die neue Erweiterung und Version 8.0. Was davon findet ihr am spannendsten? Schreibt es und in die Kommentare! Auf der zweiten Seite findet ihr nochmal mehr Änderungen und Details zum Update. Eine Sache bekommt auf mit Version 8.0 wohl kein Update: Star Wars: The Old Republic hat etwas, das kein anderes MMORPG bietet, aber Fans klagen: Da passiert seit Jahren nichts mit