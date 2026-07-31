Screaming, Crying, Throwing Up – der neue Patron in Warlock ist Tasha und sie wird von einer der besten Stimmen im Gaming gesprochen

Zur GenCon 2027 hat Wizards of the Coast eine Menge Neuigkeiten für Dungeons & Dragons vorgestellt, darunter auch für das bereits angekündigte neue RPG Warlock. Neben dem Datum, an dem das erste Gameplay zu sehen sein wird, sorgte jedoch eine ganz andere Information dafür, dass MeinMMO-Redakteurin Caro Schnappatmung bekam.

Was gab es für neue Infos rund um Warlock? Wir wissen nun, dass während der Opening Night Live der gamescom 2026 erstes Gameplay zu sehen sein wird. Dann wird man hoffentlich nach dem ersten Teaser auch endlich ein besseres Gefühl kriegen, was uns tatsächlich in dem RPG erwarten wird.

Außerdem wurde die Antwort um die Frage gelüftet, wer denn nun der Patron sein wird, mit dem die Hexenmeisterin Kaatri einen Pakt eingegangen ist. Dabei handelt es sich um niemand Geringeres als die mächtige Zauberin Tasha, die zu den mächtigsten Persönlichkeiten des D&D-Universums gehört. Und für eine solch wichtige Rolle wurde meiner Meinung nach die bestmögliche Person gecastet, was mich heute Morgen laut jubeln ließ.

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Erst war ich neugierig, jetzt bin ich gehyped

Wer spricht Tasha in Warlock? Maggie Robertson wird Tasha in Warlock ihre Stimme leihen. Eine Synchronsprecherin und Motion-Capture-Schauspielerin, die vor allem für ihre ikonische Rolle als Lady Dimitrescu in Resident Evil Village, aber auch als Orin in Baldur’s Gate 3 bekannt ist.

Allein durch diese beiden Rollen bin ich zu einem großen Fan ihrer Arbeit geworden! Sie bringt nicht nur die nötige Autorität eines Charakters, sondern auch ein bisschen Wahnsinn und einfach eine wirklich starke Stimme in ihre Performance, die mich einfach von Anfang bis Ende abholt.

Maggie Robertson ist Tasha (Bildquelle: YouTube)

Tasha, als einer der berühmtesten Namen in Dungeons & Dragons, benötigt eine Stimme und Darstellung, die ihrer wirklich würdig ist. Maggie Robertson konnte mit ihrer bisherigen Arbeit jedoch beweisen, dass sie für diese Aufgabe mehr als gewappnet ist.

Allein durch diese Ankündigung entwickelte sich aus meiner Neugier auf Warlock, tatsächlich ein (gar nicht so) dezenter Hype und ich freue mich darauf, was wir während der ONL am 25. August zu sehen bekommen!

Wie steht ihr zu dieser Ankündigung? Feiert ihr Tasha als Patron und Maggie Robertson als ihre Stimme? Oder seid ihr da etwas entspannter als ich? Lasst es uns gern in den Kommentaren wissen!

Nicht nur reine D&D-Fans konnten sich über die neuen Ankündigungen freuen. Wenn diese auch noch World of Warcraft spielen, dann könnten weitere angekündigte Inhalte wie ein Träumchen klingen: WoW bekommt wirklich eine eigene D&D-Version und das ist nicht mal die größte Nachricht