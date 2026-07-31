Elder Scrolls Online zeigt, wie es weitergehen soll, nachdem Xbox das Team dezimiert hat

Nachdem Microsoft einen großen Teil des Teams von ESO entlassen hat, war die Zukunft des MMORPGs ungewiss. Jetzt meldet sich Game Director Nick Giacomini mit einer überarbeiteten Roadmap für 2026.

Nick Giacomini hat in einem Blog-Post vom 30. Juli 2026 eine überarbeitete Roadmap vorgestellt und darüber gesprochen, wie es mit dem MMORPG weitergeht. Einige geplante Features wurden ins Jahr 2027 verschoben. Die Änderungen sind eine Folge der kürzlichen Entlassungen bei Xbox, die ESO besonders hart getroffen hatten.

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Trotz Verschiebungen soll es 2026 noch viele neue Inhalte geben

Das ist die neue Roadmap: Insgesamt wurden 3 große Features verschoben. Die Entscheidung begründet der Game Director damit, dass man die zuvor angekündigten Deadlines nach den Umstrukturierungen des Studios nicht mehr in der gewohnten Qualität umsetzen könne. Betroffen sind:

Die 12-Spieler-Prüfung „Karmesinsteppe“, ursprünglich geplant für den Spätsommer. Die stellt mit berittenem Kampf eine besondere Herausforderung für die Entwickler dar.

Update 52 kommt jetzt nicht mehr im Zeitraum Herbst/Winter 2026, sondern ist für den Januar 2027 geplant. Enthalten sollen die PvP-Zone „Jerall Pass“ sowie die dynamischen Events in Skyrim, auch bekannt als Himmelsrand, sein.

Auch der nächste Class-&-Combat-Refresh soll jetzt erst 2027 kommen. Die Entwickler besprechen aktuell allerdings Zwischenlösungen für die Klassen, die noch keinen Refresh erhalten haben.

Die neue Roadmap für ESO So sollte 2026 eigentlich aussehen

Diese Inhalte kommen noch 2026

Trotz der Änderungen soll 2026 noch Season 2 starten sowie die angelaufene Season 1 mit weiteren Inhalten versorgt werden.

Season 1: Das Update 51 verschiebt sich um eine Woche und startet am 28. September. Enthalten sind:

Die neue Challenge: Gewölbe der Gelehrten

Ein neues Spielsystem: Gerüchte

Verbesserungen der Spielerfahrung, darunter: Anpinnen von Achievements, anpassbares HUD, Verbesserungen der Antiquitäten, Transmutations-Stationen in Cyrodiil sowie diverse QoL-Verbesserungen

Der Rest von Season 1 soll wie geplant verlaufen.

Eine neue Story Quest ist jetzt live

Vom 5. bis zum 12. August findet das Event „Whitestrake’s Mayhem“ statt

Vom 20. August bis zum 17. September gibt es eine neue Goldene Vorhaben-Kampagne namens „Straight to the Crate“, bei der man bis zu 20 kostenlose Kronen-Kisten verdienen kann.

Vom 30. September bis zum 14. Oktober läuft das neue Event „mit Kämpfen „Tamriels Hohe See“

Die dreiseitigen Schlachtfelder kehren mit dem Update am 28. September dauerhaft zurück

Season 2: Startet am 21. Oktober und beinhaltet:

Die Solo-Dungeons „Mondjägerfeste“ und „Marsch der Aufopferung“

Um den Start dieser Solo-Dungeons zu feiern, wird die Gruppen-Version am 12. Oktober 2026 für alle kostenlos

Die DLCs Greymoor und Markarth werden für alle Spieler am 9. November kostenlos ins Base Game integriert

Vom 9. November bis zum 2. Dezember gibt es ein neues Goldenes Vorhaben, um Skyrim und das jetzt für alle verfügbare Antiquitäten-System besonders hervorzuheben

Verbesserungen des Tamriel Tomes, einschließlich erweiterter Herausforderungen für unterschiedliche Spielstile

Belohnungen aus der Frostatronarchenkiste werden im Gold Coast Bazaar verfügbar sein

Die Events Hexenfest und Fest der Verjüngung werden wie üblich zurückkehren

Wie geht es euch aktuell mit den geplanten Änderungen? Wollt ihr bei ESO weiterhin am Ball bleiben oder fürchtet ihr um die Zukunft des MMORPGs? Verratet es uns in den Kommentaren!

Zum Abschluss stellt der Game Director klar: Man will das MMORPG trotz der Hindernisse nicht einfach nur am Laufen halten, sondern weiter wachsen lassen. Daher gilt für die Zukunft der simple Grundsatz: Man will weiterhin für unterhaltsame und belohnende Erfahrungen mit dem saisonalen Modell sorgen und Wege finden, um Tamriel für alle zu verbessern.

Unser MMORPG-Experte Karsten hatte bereits Mitte Juli vorhergesagt, dass die für 2026 geplanten Skyrim-Inhalte vielleicht nicht mehr erscheinen oder nur in geschrumpfter Form. Seine Einschätzung könnt ihr hier nachlesen: Elder Scrolls Online hatte passionierte Chefs, mit denen man um die Dungeons ziehen konnte, die sind jetzt alle weg