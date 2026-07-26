Alle reden immer nur von Sandbox und Themeparks, aber welches MMORPG-Genre passt besser zu euch?

Je weniger neue MMORPGs erscheinen, desto unklarer wird auch die Definition des Genres. Häufig spricht man jedoch von 2 Subtypen: Themenpark und Sandbox. Wir klären auf, wo die Unterschiede liegen und was besser zu euch passen könnte.

Wenn wir uns bei MeinMMO neue MMORPGs anschauen, dann ist meist die erste Frage, ob es ein Sandbox- oder ein Themenpark-MMORPG ist.

Für uns sind das zwei verschiedene Dinge, und sie ändern auch die Erwartungshaltung, mit der wir an das jeweilige Spiel herangehen. Damit ihr versteht, warum das so wichtig ist und was am besten zu euch passt, bekommt ihr zunächst einmal eine Erklärung der Begriffe, aber auch 3 Bereiche, in denen sich beide Typen essenziell unterscheiden.

Lauter Attraktionen: der Themenpark

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Ein Themenpark-MMORPG ist, wie der Name schon verrät, wie ein Themenpark aufgebaut. Ihr werdet von Attraktion zu Attraktion geführt und sollt im besten Fall dort Spaß, Action und Abenteuer erleben. Im besten Fall spricht das Angebot dabei gleichermaßen PvE- und PvP-Fans, Casuals und Vielspieler an. Der Park soll für alle da sein.

Heutzutage sind die modernen MMO-Parks dabei meist so aufgebaut, dass ihr euch einfach über ein Menü für eine beliebige Attraktion anmelden könnt. Kein Knopfdruck, sondern echte Beine waren indes früher gefragt. Man merkt das bei älteren Vertretern auch, denn dort waren die Attraktionen in der Spielwelt verteilt. Wer in eine PvE-Instanz wollte, musste zum Eingang laufen, statt einfach den automatisierten Dungeon-Finder zu betätigen.

Die moderne Form des Themenpark-MMORPGs hat sich in den vergangenen Jahren zudem immer mehr vom ursprünglichen Massively-Ansatz weg entwickelt. Die meisten Attraktionen lassen sich mit einer kleinen Gruppe oder sogar solo erledigen. Nur für bestimmte Highlights oder Schwierigkeitsgrade braucht man überhaupt noch einen großen Schlachtzug, der sich absprechen muss.

Die bekanntesten Vertreter des Themenpark-Genres sind derzeit:

World of Warcraft

Final Fantasy XIV

Guild Wars 2

Star Wars: The Old Republic

Elder Scrolls Online

Was Sandbox-MMORPGs auszeichnet erfahrt ihr auf der nächsten Seite.