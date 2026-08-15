5 Anime, in denen das Böse am Ende gewinnt

In Anime muss es nicht immer friedlich zugehen – schon gar nicht am Ende. Häufig gewinnt das Böse, wie etwa in diesen 5 Serien.

Eine gute Geschichte braucht auch immer ein Happy End – von wegen! Gerade viele Anime beweisen, dass eine packende Story nicht immer mit dem Sieg des Helden oder dem Triumph des (objektiv oder subjektiv) Guten enden muss. Viele Anime-Geschichten haben eine düstere Handlung und das Finale macht deutlich, dass auch das Böse gerne mal die Oberhand behält.

Daher werfen wir heute einen Blick auf 5 Anime-Serien, in denen das Ende sich dadurch auszeichnet, dass die böse Seite gewinnt oder zumindest einen so verheerenden Zustand herbeiführt, dass die „Guten“ auf jeden Fall verloren haben.

Spoilerwarnung: Natürlich kommt es aufgrund des Themas zu massiven Spoilern bei den hier erwähnten Serien, aber das sollte sich eigentlich von selbst verstehen. Daher hier die letzte Chance abzuspringen und sich lieber den 15 neuen Isekai zu widmen, wie etwa Re:Zero:

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Shiki

Alternative Namen: Corpse Demon

Genres: Horror, Mystery, Spannung

Episoden: 22

Stream verfügbar auf: Aktuell kein Streaming-Anbieter, nur zum Kauf verfügbar.

In der kleinen Stadt Sotoba passiert buchstäblich nichts. Vor allem alte Leute leben hier und genießen das ruhige, verschlafene Landleben. Die wenigen Jugendlichen und jungen Leute die es gibt, langweiligen sich zu Tode. So ergeht es auch der jungen Megumi, die mit ihrem Goth-Lolita-Look ohnehin nicht in die Stadt passt.

Doch sie sieht ihre große Chance, als eine europäische Familie in das große, alte Anwesen am Rand der Stadt einzieht. Sie wird dorthin eingeladen – und ist kurz darauf der erste von mehreren tragischen Todesfällen des Dorfes. Todesfälle, die rasch den Arzt Toshio Ozaki auf den Plan rufen, der schon bald etwas Problematischeres als eine Krankheit vermutet: Vampire.

Einen offiziellen Trailer zu Shiki gibt es leider nicht mehr, daher hier das Opening:

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Wie gewinnt das Böse in Shiki? Den Vampiren gelingt es, sich im Dorf festzusetzen und immer weiter auszubreiten. Was als Serie kleiner Todesfälle beginnt, entwickelt sich rasch zu einer Pandemie, in der so viele der Dorfbewohner zu Vampiren geworden sind, dass sie im Grunde die Oberhand gewonnen haben. Auch, wenn es am Ende gelingt, eine große Menge der Vampire auszuschalten, ist das Dorf Sotoba und die allermeisten Bewohner vernichtet. Kaum einer der Protagonisten überlebt, viele sind zu Vampiren geworden.