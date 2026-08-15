ArcheAge Chronicles macht’s wie die Kleinen, startet erst einmal in den Early Access

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten diverse spannende Infos aus Quartalsberichten, ein großes WoW-Update und die Flucht von Amazon Games aus dem MMORPG-Genre.

Highlights der Woche:

Im aktuellen Finanzbericht von Kakao Games war ArcheAge Chronicles ein Thema. Das MMORPG habe sich im Zuge weltweiter Tests bewährt und soll im 4. Quartal 2026 auf Steam in den Early Access gehen. Zu einem finalen Release auf PC und Konsolen wird es dieses Jahr also nicht kommen (Quelle: invenglobal.com). Mit Chrono Odyssey und ArcheAge S: Strait of Freedom sollen 2027 zwei weitere MMORPGs global erscheinen.

Die Verantwortlichen von NCSoft haben den Finanzbericht für das 2. Quartal 2026 veröffentlicht. Es gibt Grund zur Freude, da die PC-MMORPGs des Konzerns so erfolgreich wie nie sind. Ein wichtiger Faktor: Aion 2.

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Was ist sonst noch passiert? Auf den Webseiten von Lost Ark und Throne and Liberty hat sich Amazon Games jetzt zeitgleich mit einem Quasi-Abschied an die jeweilige Community gewandt. Damit begräbt der Konzern endgültig seine ursprünglich sehr ambitionierten MMO-Pläne. Die Server von New World werden bekanntlich Anfang 2027 für immer offline gehen. Auch das MMORPG zu Herr der Ringe ist wohl kein Thema mehr.

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Das passierte bei den großen MMORPGs:

Um das beste Genre der Welt dreht sich auch alles auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist zuletzt beispielsweise ein Video live gegangen, in dem wir uns den Unterschied zwischen Themenpark- und Sandbox-MMORPGs genauer anschauen:

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Das passierte bei den kleinen MMORPGs:

Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:

Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.

Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen