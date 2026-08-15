ArcheAge Chronicles macht’s wie die Kleinen, startet erst einmal in den Early Access

Es ist Zeit für unser MeinMMO-Format „MMORPG-News in 5 Minuten“. Wir fassen euch die wichtigsten Meldungen rund um das beste Genre der Welt zusammen. Euch erwarten diverse spannende Infos aus Quartalsberichten, ein großes WoW-Update und die Flucht von Amazon Games aus dem MMORPG-Genre.
Highlights der Woche:
- Im aktuellen Finanzbericht von Kakao Games war ArcheAge Chronicles ein Thema. Das MMORPG habe sich im Zuge weltweiter Tests bewährt und soll im 4. Quartal 2026 auf Steam in den Early Access gehen. Zu einem finalen Release auf PC und Konsolen wird es dieses Jahr also nicht kommen (Quelle: invenglobal.com). Mit Chrono Odyssey und ArcheAge S: Strait of Freedom sollen 2027 zwei weitere MMORPGs global erscheinen.
- Die Verantwortlichen von NCSoft haben den Finanzbericht für das 2. Quartal 2026 veröffentlicht. Es gibt Grund zur Freude, da die PC-MMORPGs des Konzerns so erfolgreich wie nie sind. Ein wichtiger Faktor: Aion 2.
- WoW: Patch 12.1 ist live – Diese 3 Dinge solltet ihr ab jetzt erledigen.
Was ist sonst noch passiert? Auf den Webseiten von Lost Ark und Throne and Liberty hat sich Amazon Games jetzt zeitgleich mit einem Quasi-Abschied an die jeweilige Community gewandt. Damit begräbt der Konzern endgültig seine ursprünglich sehr ambitionierten MMO-Pläne. Die Server von New World werden bekanntlich Anfang 2027 für immer offline gehen. Auch das MMORPG zu Herr der Ringe ist wohl kein Thema mehr.
Fans von Guild Wars 2 müssen sich auf lange Content-Dürre einstellen
Das passierte bei den großen MMORPGs:
- Blizzard scheint gerade auf eine neue Blütezeit zuzusteuern. Es gibt Lob, denn man ist das beste Studio, das es unter der Schirmherrschaft von Xbox gibt.
- Einen einzelnen, richtig starken Gegenstand könnt ihr in World of Warcraft schon diese Woche ergattern. Wir zeigen euch, wie das geht.
- Eine russische Gilde hat es mitten im Raid erwischt. Ihre Accounts für World of Warcraft wurden live im Stream gebannt.
- Vom 11. August bis zum 8. September könnt ihr euch für WoW einen neuen Twitch-Drop in Form eines Transmog-Ensembles sichern. Was ihr für das Grasgrüne Gewand des Zauberers tun müsst, erfahrt ihr im Detail auf der offiziellen Webseite von WoW.
- Das neue Gebiet in World of Warcraft ist super, aber ein kleines Detail nervt. Eines, das man alle 10 Meter auf der Mini-Karte sieht.
- Schaut man sich die Statistiken zu World of Warcraft an, wird klar: Eine Klasse ist viel beliebter als alle anderen.
- Mit Kodex der Schöpfung erscheint am 15. September 2026 das letzte Content-Update von Guild Wars 2: Visions of Eternity. Danach wartet auf die Fans des MMORPGs wohl eine lange Dürrephase.
- Schon jetzt ist in Guild Wars 2 das Fest der Vier Winde gestartet. Alle Infos zum Event findet ihr auf guildwars2.com.
- Am 12. August ist das „Bitter Cold“-Update für Lost Ark erschienen. Mit dabei: der Akt 2 Extreme vom Kazeros-Raid und diverse Panda-Cosmetics. Die Patch Notes findet ihr auf playlostark.com.
- Auf dem öffentlichen Testserver von Elder Scrolls Online könnt ihr aktuell das neue Nirgend-Gewölbe spielen. Die Details erfahrt ihr auf elderscrollsonline.com.
- Am 12. August ist in Final Fantasy XIV der Feuermond-Reigen gestartet. Alle Infos zum Event findet ihr auf dem offiziellen Lodestone.
- Ebenfalls am 12. August ist ein neues Update für Throne and Liberty erschienen. Die Patch Notes von Update 4.7.0 findet ihr auf der offiziellen Webseite. Dort ist außerdem die Nachricht an die Spieler live gegangen, dass sich das Colossus-Vegamor-Update in den September verschieben wird.
Um das beste Genre der Welt dreht sich auch alles auf dem YouTube-Kanal von MeinMMO. Dort ist zuletzt beispielsweise ein Video live gegangen, in dem wir uns den Unterschied zwischen Themenpark- und Sandbox-MMORPGs genauer anschauen:
Das passierte bei den kleinen MMORPGs:
- Ein Spieler aus Old School RuneScape investiert mehr als 4.300 Stunden, um seinen Angel-Skill auf die ineffizienteste Art aufs Maximum zu bringen. Das Internet und die Entwickler feiern.
- Jon Bellamy, der CEO von Jagex, spricht in einem Interview über den Erfolg von RuneScape und verriet dabei eine sehr spannende Statistik, von der viele andere MMO-Betreiber nur träumen.
- Am10. August ist Leagues II: EQUILIBRIUM für RuneScape gestartet. Alle Infos zur neuen Liga findet ihr auf runescape.com.
- Die neue Erweiterung von Herr der Ringe Online hört auf den Namen „Die Wölfe von Mordor“. Zu den wichtigsten Neuerungen zählt der Ausbau der Housing-Funktion. Ihr bekommt Nachbarn!
- DC Universe Online hat mit den Ally Feats am 11. August ein neues Feature erhalten, über das ihr eure Verbündeten accountweit verbessern könnt. Die Details findet ihr auf dcuniverseonline.com.
- Gravity Interactive fokussiert sich voll auf die Ragnarok-Franchise und dieser Plan scheint aufzugehen. Laut des aktuellen Finanzberichts auf nasdaq.com konnte man im zweiten Quartal 2026 104,5 Millionen US-Dollar Umsatz generieren und den Gewinn um 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr steigern.
Das passierte bei den MMORPGs in Entwicklung:
- Am 30. September 2026 startet der Early Access der globalen Version von Aion 2, am 5. Oktober folgt der finale Start für alle. MeinMMO verrät euch, was für ein MMORPG der Nachfolger von Aion ist und wer in Atreia viel Spaß haben dürfte.
- Nach der Ankündigung der Gründerpakte für Aion 2 prasselte einige Kritik auf die Verantwortlichen bei NCSoft ein. Im jüngsten Entwickler-Stream haben sie auf einige der Schmerzpunkte reagiert.
- Die Macher von Guild Wars 3 bekommen für ihr neues MMORPG von NCSoft ordentlich Geld. Die Laufzeit der Finanzierung könnte auf den intern angepeilten Release-Zeitraum hinweisen.
- Camelot Unchained hat schon Ende vergangener Woche ein neues Update für seine Early-Access-Version erhalten. Im Gepäck hat der Patch ein neues Progressionssystem für Klassen und eine Reihe von Tutorial-Quests. Die Patch Notes findet ihr auf Steam.
- Mit Mistwilds hat ein neues MMORPG eine Steam-Produktseite erhalten. Die ersten Screenshots sehen nett aus. Allzu viele Infos gibt’s aber noch nicht. Die Entwickler reden von einer großen Welt, PvE- und PvP-Inhalten, einen Fokus auf Multiplayer-Erkundung und ausgefeilte Charakteranpassungen.
- Das 2D-MMORPG Kaetram hat am vergangenen Sonntag ein umfassendes Update für seine Early-Access-Version erhalten. Fast alle Bereiche des Spiels haben Verbesserungen erhalten. Die Patch Notes findet ihr auf Steam.
- Im November 2026 soll mit UnderWorld ein neues MMORPG auf Steam in den Early Access starten. Der Fokus liegt auf Immersion und Freiheit. Man soll mit NPCs via Mikrofon sprechen und sich in einen Drachen verwandeln können.
Damit haben wir euch das Wichtigste zusammengefasst, das zuletzt in der Welt der MMORPGs vorgefallen ist.
Worüber habt ihr euch in dieser Woche gefreut? Worüber habt ihr euch geärgert? Schreibt es uns doch in die Kommentare. Wer einen Gesamtüberblick über die Historie der Online-Rollenspiele sucht, wird in diesem umfassenden Special fündig: Über 60 Jahre MMORPGs: Wir blicken auf die Anfänge, Premieren, Höhepunkte und Niederlagen
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