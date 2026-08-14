WoW: Spieler feiern das neue Gebiet, aber nicht die neuen Schätze

Das neue Gebiet in World of Warcraft ist super, aber ein kleines Detail nervt. Eines, das man alle 10 Meter auf der Mini-Karte sieht.

Ein neues Gebiet in World of Warcraft kommt meistens gut an. Immerhin gibt es neue Quests, neue Feinde und zahlreiche frische Belohnungen, egal ob in Form von Spielzeugen, Reittieren, Housing-Dekorationen oder Haustieren. Doch die gewundene Insel hat von einer Sache viel zu viel, wie die Community findet: Schätze. Denn diese Schätze sieht man ohne Unterlass, doch ist die darin enthaltene Belohnung äußerst gering.

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Was ist das Problem mit den Schätzen? In der Community beschwert man sich über die zahlreichen Schätze, die man auf der gewundenen Insel finden kann. Die Schätze werden nämlich auf der Minikarte mit einer Schatztruhe angezeigt, enthalten in den allermeisten Fällen aber nur einen äußerst geringen Schatz, der nicht einmal die Zeit wert ist, die es benötigt, um zur Schatztruhe zu gelangen.

Bei den Schätzen handelt es sich um kleine Urnen, Schatzkisten oder Muscheln, die ihr überall auf der gewundenen Insel finden könnt.

So viele Schätze.

Was bringen die Schätze überhaupt? Abgesehen von den kleinen Mini-Belohnungen in Form von einer Handvoll Leerenlichtmergel und einer kleinen Menge an Heiltränken, können die Schätze aber noch weitere Belohnungen enthalten:

Blaue Ausrüstung auf Abenteurer-Niveau, die ihr an andere Charaktere weiterreichen oder im Auktionshaus verkaufen könnt.

Die wöchentlichen Belohnungen für Berufswissen, mit denen ihr in euren gewählten Handwerksberufen besser werdet.

Zusätzlich dazu können die Schätze auch noch über den Altar in Atal’Utek – also der Unterseite der gewundenen Insel – aufgewertet werden. Wenn ihr den Talentbaum auf die linke Seite ausbaut, habt ihr die Chance, in den Schätzen Materialien zu finden, die ein NPC braucht, um euch weitere, kleine Belohnungen zu spendieren.

Nicht gemeint sind die Schätze im Gewölbe von Atal’Utek. Hier enthalten die Schätze nämlich zusätzlich auch noch Münzen, die für zahlreiche Aufwertungen gebraucht werden.

So diskutiert die Community: Im Subreddit von WoW kommen die vielen kleinen Schätze eher schlecht an. Viele empfinden sie als störend und ablenkend, vor allem weil die tatsächliche Belohnung den Namen „Schatz“ eigentlich gar nicht verdient hat.

„Es gibt kein größeres Anti-Dopamin, als alle 3 Meter eine Schatzkiste auf der Karte zu sehen, in dem Wissen, dass da nicht einmal die Chance besteht, etwas Cooles zu bekommen. Ich bin so müde.“ – zharkos

„Ich stimme hart zu. Ich hätte es lieber, dass es 75 % weniger davon gibt, aber dafür haben die dann eine Chance wie die „Random Rare Spawns“, dass sie auch mal etwas Besonderes enthalten können. Vielleicht mal hier und da ein Cosmetic.“ – krind22

„Ich hab jetzt 657 Heiltränke.“ – NotSingleAnymore

Allerdings merken auch einige an, dass die Schätze gut für die Beute-Jagden sind, da sie hier viel Fortschritt geben.

Wie ist eure Meinung zu den Schätzen auf der gewundenen Insel? Findet ihr sie gut, weil ihr damit euren Heiltrank-Vorrat auffrischt? Oder stören sie euch auch, weil sie eure Minikarte zumüllen?

Einen Schatz solltet ihr aber nicht liegen lassen – für den braucht ihr aber eine Schatzkarte. Dann winkt Beute mit Itemlevel 305 und das schon heute.