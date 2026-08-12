WoW: Patch 12.1 ist live – Diese 3 Dinge solltet ihr ab heute erledigen

Patch 12.1 in World of Warcraft ist jetzt aktiv. Damit ihr direkt durchstarten könnt, solltet ihr diese 3 Dinge schnell erledigen.

Patch 12.1 Fluch von Ula’tek in World of Warcraft Midnight ist endlich live. Es gibt eine Menge neuer Aufgaben, bevor in der kommenden Woche die Saison 2 vollständig an den Start geht. Damit ihr nichts verpasst und euch direkt mit an die Spitze durchsetzen könnt, solltet ihr aber eine Reihe von Dingen beachten und Aufgaben abschließen. Wir werfen einen kurzen Blick auf alles, das ihr diese Woche bereits erledigen solltet.

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Kampagne vorantreiben

Der wohl erste Schritt, den ihr abschließen solltet, ist das Spielen der neue Story-Kampagne. Dabei wird nicht nur die neue Insel für euren ganzen Account freigeschaltet, sondern auch der neue Dungeon sowie die verschiedenen Inhalte, die ihr im neuen Gebiet spielen könnt – einschließlich einer neuen Ruhm-Fraktion mit schicken Belohnungen.

Abgesehen von diesen Freischaltungen lohnt sich das Verfolgen der Kampagne aber auch, um die Geschichte des Patches zu verstehen. Ganze 11 Nebengeschichten (also zusätzliche Questreihen) gibt es ebenfalls, sodass ihr eine Weile beschäftigt sein werdet. Wie üblich winken gerade die Neben-Quests mit einer dicken Stange Ruf, die euch bereits ein paar Ruhm-Stufen aufwärts klettern lassen.

Die Kampagne geht flott, bringt aber einige Freischaltungen.

Mythisch 0 besuchen

In der ersten Woche von Patch 12.1 ist noch die „Pre Season“ aktiv, das heißt, dass viele Inhalte noch nicht freigeschaltet sind. Allerdings könnt ihr bereits alle neuen Dungeons auf der Schwierigkeit „Mythisch“ (auch bekannt als „M0“) besuchen. Hier winken Gegenstände, die bereits auf Champion-Level sind, sich also im Bereich von Itemlevel 292 ansiedeln.

Gerade in der ersten Woche dürften die meisten hier noch ein paar richtig dicke Upgrades erhalten, um dann in Woche 2 bereits tief in die Raids vordringen zu können.

Beachtet dabei, dass es in der ersten Woche eine wöchentliche ID auf jeden mythischen Dungeon gibt, ihr könnt also nur einmal pro Woche und Dungeon Beute bekommen. Sobald in der nächsten Woche die Saison startet, ändert sich diese ID auf einen täglichen Rhythmus – aber dann werden die allermeisten ohnehin bereits Mythisch+ spielen.

Tiefen freischalten

Zum Start einer neuen Saison müsst ihr erneut unter Beweis stellen, dass ihr Zugriff auf die härtesten Tiefen haben könnt. Daher müsst ihr die vorherigen Ränge erneut spielen – beginnend mit Stufe 4 – um die obersten Stufen der Tiefen wieder freizuschalten. Für gut ausgerüstete Charaktere sollte das kein Problem sein, sodass ihr nach spätestens einer Stunde wieder sämtliche Stufen freigeschaltet habt.

Mit Valeera müsst ihr wieder in die Tiefen.

Beachtet allerdings, dass reichhaltige Tiefen – also jene mit starker Ausrüstung als Belohnung – erst mit dem Start von Saison 2 am nächsten Mittwoch freigeschaltet werden. Es geht hierbei lediglich darum, die höchsten Stufen bereits zu öffnen, damit man in Woche 2 dann direkt mit den 11er-Tiefen durchstarten kann.

Was sollte man noch tun? Abgesehen von diesen 3 großen Aufgaben könnt ihr auch noch ein paar optionale Kleinigkeiten erledigen, die vielleicht noch anstehen:

Omnium-Foliant nachholen: Falls ihr jetzt Rückkehrer seid oder gerade erst neu mit Midnight anfangt, solltet ihr euch auch dringend dem Omniumfolianten widmen und dessen Freischaltung nachholen. Dabei handelt es sich nämlich um eine dauerhafte Verstärkung, die für den Rest von Midnight aktiv sein wird. Sie dürfte bei den meisten Gruppenaktivitäten als Pflicht gelten.

Falls ihr jetzt Rückkehrer seid oder gerade erst neu mit Midnight anfangt, solltet ihr euch auch dringend dem Omniumfolianten widmen und dessen Freischaltung nachholen. Dabei handelt es sich nämlich um eine dauerhafte Verstärkung, die für den Rest von Midnight aktiv sein wird. Sie dürfte bei den meisten Gruppenaktivitäten als Pflicht gelten. Boss-Hort besuchen: Falls eure Ausrüstung noch Lücken hat, besucht auf jeden Fall den neuen Hort des Weltbosses auf der Gewundenen Insel. Hier ist in der ersten Woche zwar nur die Welt-Schwierigkeit verfügbar (normal, heroisch und mythisch folgen in Woche 2). Doch ist der Boss selbst mit wenigen Personen leicht zu besiegen und wirft dafür recht solide Beute ab, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

Falls eure Ausrüstung noch Lücken hat, besucht auf jeden Fall den neuen Hort des Weltbosses auf der Gewundenen Insel. Hier ist in der ersten Woche zwar nur die Welt-Schwierigkeit verfügbar (normal, heroisch und mythisch folgen in Woche 2). Doch ist der Boss selbst mit wenigen Personen leicht zu besiegen und wirft dafür recht solide Beute ab, die ihr euch nicht entgehen lassen solltet. Beute-Jagden auf „schwer“ erledigen: In der ersten Woche gibt es auch neue Beute-Jagden, die allerdings nur maximal bis zur Stufe „schwer“ gespielt werden können. Das kann sich aber bereits lohnen, um schon ein paar Marken zu sammeln oder ein paar Veteran-Gegenstände zu ergattern. Falls ihr also alle neuen Inhalte durchgespielt habt, geht die Beute-Jagden bei Astalor an.

Was werdet ihr in Patch 12.1 als erstes erledigen? Habt ihr schon einen klaren Plan, wie ihr die Saison angehen wollt? Oder lasst ihr alles ganz gemütlich auf euch zukommen und schaut euch in Ruhe an, was der Patch so bereithält? Nicht in Ruhe zuschauen werden einige Betrüger, die kurz vor dem Start des neuen Patches während eines Raids massenweise gebannt wurden.