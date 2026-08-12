Vor 30 Jahren unternahmen die größten Manga-Talente regelmäßig Ausflüge, doch ein einziger Satz beendete den Spaß 

Einer der bekanntesten Manga-Verlage aus Japan ist der Shueisha-Verlag. Er ist für Hits wie One Piece, Dragon Ball oder Naruto verantwortlich. Früher haben die Star-Mangaka zusammen Ausflüge unternommen, doch eine mögliche Gefahr ließ sie im Keim ersticken.

Was waren das für Ausflüge? In einem Interview mit Yudetamago aus dem Juni 2012 sprachen die beiden Mangaka Yoichi Takahashi von Captain Tsubasa und Takashi Shimada von Kinnikuman über die damaligen Ausflüge von Shueisha. Die beiden sind Urgesteine bei dem Verlag und schon seit 1978 bzw. 1980 aktiv.

Gerade in ihren Anfängen hätte es noch viele Ausflüge mit Übernachtungen gegeben. Die beiden erinnern sich an einen Ausflug, in dem Akira Toriyama, später der Mangaka von Dragon Ball, zum ersten Mal mit dabei war. Die beiden wären selbst damals noch minderjährig gewesen und durften keinen Alkohol trinken.

Wie jedes Jahr hätte es rund um Neujahr einen Ausflug gegeben, bei dem am Ende ein Gruppenfoto gemacht wird. Dieses Foto wurde im Anschluss jedes Mal für das Cover der Neujahrsausgabe des Weekly-Shonen-Jump-Magazins genutzt, dem bekanntesten Magazin des Shueisha-Verlags.

Doch auf einem Ausflug soll ein so heftiger Satz gefallen sein, dass in den Folgejahren keine Ausflüge mehr stattgefunden haben.

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Ein Satz beendet den jährlichen Ausflug bei Shueisha

Was war das für ein Satz? Sämtliche Autoren des Verlags sollen im selben Bus zu einem Hotel am Fuße des Berges Fuji gefahren sein. Dort wollten sie wohl ihre Jahresabschlussfeier austragen. Doch irgendjemand im Bus soll den folgenden Satz gesagt haben:

Wenn dieser Bus einen Unfall hat und ins Tal stürzt, ist das Magazin Jump nächste Woche Geschichte.

Das soll bei den Verantwortlichen wohl gar nicht gut angekommen sein, denn ab dem folgenden Jahr soll es keine gemeinsamen Ausflüge mehr gegeben haben.

Die Vorstellung ist aber auch gruselig, dass sämtliche Star-Autoren mit einem Bus in den Tod stürzen könnten. Im schlimmsten Fall wäre Shueisha dadurch pleitegegangen und es hätte gar keine Mangas mehr wie One Piece oder Naruto gegeben.

Wie sieht es heute aus? Ganz verzichten müssen die Autoren heutzutage aber nicht auf ihre Jahresabschlussfeier. Wie Veteran Tetsuya Chiba auf seinem Blog berichtete, fand seitdem im Imperial Hotel in Tokyo die Preisverleihung der Tezuka- und Akatsuka-Preise statt, die von Shueisha ausgerichtet wurden. Die Veranstaltung gilt wohl gleichzeitig als Jahresabschlussfeier, auf der viele Mitarbeiter des Verlags zusammenkommen.

Findet ihr die Reaktion der Veranstalter zu übertrieben oder könnt ihr nachvollziehen, dass diese gemeinsamen Gruppenausflüge mit dem Bus gestrichen wurden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

Beim Shueisha-Verlag ist vor einiger Zeit ein Manga gestartet, der zunächst als Witz begann. Doch mittlerweile hat er sich zu einer der meistgelesenen Geschichten gemausert. Mehr dazu lest ihr hier auf MeinMMO: Neuer Hype-Manga begann als Witz, ist nun eine der meistgelesenen Shonen-Geschichten