Digimon ist wieder so beliebt wie nie zuvor, übertrifft sogar den Anime aus den 2000ern

Digimon feiert gerade sein Comeback. Das Franchise ist so erfolgreich wie noch nie zuvor. Zuletzt ging es der IP vor über 16 Jahren so gut, als der Anime erstmals erschien.

Was ist bei Digimon los? Minami Udagawa ist die Präsidentin von Bandai Namco Entertainment und gab der Famitsu ein Interview bezüglich der globalen IP-Entwicklung. In dem Interview stellte sie klar, dass Digimon im letzten Jahr den höchsten Gewinn aller Zeiten, bezogen auf das Franchise, verzeichnen konnte:

Digimon Story: Time Stranger gewann den Future Division Award bei den Japan Game Awards 2025 und entwickelte sich zu einem weltweiten Erfolg. Der kombinierte Erfolg des digitalen Spiels und des Kartenspiels übertraf die Einnahmen der Anime-Ausstrahlung im Jahr 2000, und die Digimon-IP erzielte die höchsten Gewinne für die Bandai Namco Group.

Der Grund dafür sei zum einen das Videospiel „Digimon Story: Time Stranger“, das im letzten Jahr erschienen ist. Zum anderen soll aber auch das Sammelkartenspiel zum Rekordgewinn beigetragen haben, der sogar noch über den Anime hinausreicht.

Welchen Anime meinen sie? Mit dem Anime ist vor allem die erste Staffel der Serie „Digimon“ gemeint. Sie feierte in Deutschland im August 2000 auf RTL 2 ihre Premiere und lief dort täglich im Programm.

Video starten Digimon Story Time Stranger: Deutscher Trailer zum Anime-Spiel Autoplay

Erfolg wird vermutlich nicht abreißen

Wird Digimon weiterhin so erfolgreich bleiben? Erst im Juli 2026 erschienen die Nintendo-Switch- und Switch-2-Versionen von Digimon Story: Time Stranger. Hinzu kam vor Kurzem das Smartphone-Spiel Digimon Up. Außerdem ist für das Jahr 2027 ein großer DLC geplant. Bandai Namco rechne deshalb noch mit weiterem Wachstumspotenzial, so Udagawa.

Und wenn wir einmal in den Kalender schauen, stellen wir fest, dass im nächsten Jahr das 30-jährige Jubiläum von Digimon ist. Die ersten Digital Monster V-Pets erschienen nämlich im Jahr 1997. Für das 30. Jubiläum können wir also einige spannende Aktionen erwarten.

Eine Sache wissen wir bereits jetzt: In 2027 soll ein neuer Anime zu Digimon anlaufen, wie man auf X verrät.

Was habt ihr für Berührungspunkte mit Digimon? Schreibt uns eure Erlebnisse gerne in die Kommentare!

MeinMMO-Autor Max hat sich vor Kurzem noch einmal an den Anime zu Digimon gewagt und dabei festgestellt, dass er 70 % der Serie gar nicht mehr im Kopf hatte. Er gesteht sich ein, dass er Digimon gar nicht so gut kennt wie er dachte: Früher habe ich Digimon geliebt, 25 Jahre später merke ich, dass ich nur an der Oberfläche gekratzt habe